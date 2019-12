Vedení PSA bude projednávat spojení s FCA. Dojde k dohodě ještě před Vánoci?

Skupina PSA a koncern Fiat Chrysler Automobiles od října jednají o možné fúzi, přičemž obě strany od začátku jednání hovoří o tom, že k dohodě může dojít ještě letos. Oba možní partneři jsou zatím údajně na dobré cestě tento plán splnit, dozorčí rada PSA má podle zákulisních zpráv projednávat dohodu už toto úterý.

Agentura Reuters cituje dva nejmenované zdroje blízké jednání, že dozorčí rada dostane při úterním jednání na stůl memorandum o porozumění mezi oběma subjekty ke schválení. Jeden zdroj ale tvrdí, že toto memorandum ještě není hotové a jeho detaily se na úterním setkání dozorčí rady budou ještě ladit.

Do jednání totiž v minulých týdnech promluvily dva faktory. Nejprve konkurenční General Motors zažaloval FCA za to, že ještě za dob Sergia Marchionneho při vyjednávání s americkým odborovým svazem United Auto Workers (UAW) po řadu let prostřednictvím korupce zajišťoval výhody v oblasti mzdových a pracovních podmínek. To mělo způsobit újmu GM, které mimo jiné muselo vyplácet vyšší mzdy než FCA.

Nadto italské daňové úřady tvrdí, že FCA podhodnotily hodnotu své americké divize o 5,7 miliardy dolarů po postupné akvizici Chrysleru. Pokud se tato chyba potvrdí, může to vést až k odvodu 1,5 miliardy dolarů na daních. Fiat nicméně s případem nesouhlasí.

I přesto však vedení PSA chce dohodu schválit ještě před letošními Vánoci. Pokud je to pravda, měla by smlouva o fúzi být podepsána ještě tento týden.

Pokud skutečně dojde ke spojení PSA a FCA, dostane se pod jednu střechu hned 13 automobilových značek, včetně několika s dlouhou historií, jako je Peugeot, Citroën, Lancia nebo Fiat. Obě strany spojením chtějí ušetřit na vývoji a výrobě, díky vzájemnému sdílení techniky. Výhodné má být i spojení silné pozice PSA v Evropě se silným zastoupením FCA v Americe.