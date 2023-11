TEST RAM 1500 Classic Warlock – Ježíšku, ty přece víš!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čtvrtá generace pick-upu RAM se vyrábí od roku 2008 a mnozí konkurenti mezitím stihli vystřídat dvě generace a kupu faceliftů. Jenže aktuální, pátá generace DT už se na trhu za čtyři roky etablovala a chystá se předchůdce definitivně vystřídat. RAM 1500 Classic Warlock tudíž znamená zhruba něco jako Octavia Tour, jde o zvýhodněnou edici již odchozího modelu. Stojí 1.160.000 Kč bez DPH alias 1.403.600 Kč s daní.

Základ, ale jaký!

Přestože Evropané mohou zapomenout na skutečně gigantické americké pick-upy a nabídka značka RAM se omezuje pouze na základní velikost 1500 s pětimístnou kabinou, pořád je to macaté auto. Ve zúžení na dálnicích vás to automaticky zařadí do pruhu pro kamiony a zpětná zrcátka jsou umístěna výš než u Fiatu Ducato. Chybí jim funkce asférického zalomení pro sledování slepého úhlu, takže v nich ani přes gigantické rozměry nevidíte mnoho. Celkově se na více místech přesvědčíte, že technika dlouho vyráběného classiku není úplně současná. Starší generaci prozrazují velkoplošné reflektory v rozích přídě, zatímco generace DT je má užší a posazené výše.

Totéž se opakuje v interiéru, kde už dostala pátá generace gigantický displej infotainmentu na výšku a jen o fous menší mezi budíky přístrojové desky. Zato starší testovaný Classic Warlock si musí vystačit s menšími obrazovkami v hranaté palubní desce z neměkčených plastů. Nemusí to ale vadit, když chybějí otravné asistenty, povinné u novinek.

Překvapí látkové čalounění sedaček místo kůže, byť jinak standardní výbava zabere celou stranu A4: je zde i navigace, světlomety LED, 20palcová litá kola, a dokonce i tažné zařízení na 3,5 tuny! Za příplatek jsou jen tři položky zcela dole: úložný systém korby, přestavba na LPG nebo prodloužení záruky na 36 či 48 měsíců. Standardní je na dva roky a platí po celé Evropě.

Do nebe

Vzhledem k šestimetrové délce vozu nepřekvapí gigantická podélná prostornost interiéru. Snad v žádném jiném autě se vám nestane, že byste z místa řidiče nedosáhli za sebe na zadní sedačky. Současně ale překvapí, že vnitřní nabídka prostoru na šířku není stejně rozmařilá. Nicméně pokud by chtěl někdo používat RAM 1500 jako rodinný dostavník, vyzkoušeli jsme vzadu i tři dětské sedačky – vejdou se. Jinak bychom vzhledem ke zkrácenému sedáku neměli odvahu hnát na prostřední místo dospělého pasažéra.

Všechny nepodstatné maličkosti jsou zapomenuty po nastartování osmiválce pod kapotou. Když se kabinou rozezní syté brumendo, pocítíte skrytou sílu. Vzhledem k vypínání válců za jízdy a sympatické reálné spotřebě, kdy jsme týden jezdili v průměru jen za 12 litrů, překvapí předpotopní technika s rozvodem OHV a dvěma ventily na válec.

Servisní zkušenosti ale hlásí, že právě tohle nejlépe obstojí v testech dlouhověkosti, a to i po přestavbě na LPG. Podle výpočtů dovozce, společnosti Tucar, se pak spotřeba ekonomicky jeví ekvivalentně osmi litrům benzinu na sto. U osmiválce ovšem pochopitelně platí, že pokud se nebudete držet zpátky, těžko se vejdete do avizovaných patnácti litrů benzinu v kombinaci.

Nabitá zbraň

Jízdní projev osmiválcového pick-upu určitě znáte z filmových honiček, musí se ale zažít na vlastní kůži. Hutný zátah doplňuje hrdelní zvuk a osmistupňový automat s měničem řadí opravdu znatelně. Jako byste cítili zapadnutí každého zoubku při přeřazování. Do toho měnič vlažně vyřazuje a dlouho drží zvýšené otáčky. Kam ale spěchat? Ani v zatáčkách nečekejte, že se protáhnete jako lasička, když kormidlujete 2,4tunový parník s tuhou zadní nápravou. Vzhledem k tomu překvapí, jak účinné jsou brzdy. Pak ale přijde rozjezd do zatáčky a máte rohlík od ucha k uchu – ani na suchu není problém protočit zadní 20palcová kola výkonem 295 kW/400 koní. Na vodě se to zase děje, kdykoliv to nečekáte.

S ramem je potřeba velká dávka pokory. Pokud ji ale máte a taky půldruhého milionu v polštáři, neznáme lepší tip pod stromeček. Podle dovozce je ještě v Evropě dostatek skladových aut, která ale nejspíš zmizí do druhého kvartálu roku 2024. Koncem příští sezony nejspíš přijde i nový model Classic generace DT. Jenže cenu taky čekáme vyšší.

Plusy

Charismatický pohon

Atraktivní cena

Minusy

Technické stáří

Končí výroba