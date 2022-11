Video s filmovým Transporterem T4: Jak mechanik Emil vyškolil Martina Vaculíka

Technický specialista Světa motorů Martin Vaculík je obrovským fanouškem užitkových vozů značky Volkswagen, zejména pak nejrůznějších variant multivanů a transporterů. Není tedy divu, že si natáčení s generací T4 velmi užil. A aby toho nebylo málo, přizval si k sobě tentokrát i jednu velmi zajímavou výpomoc – mechanika Emila.

S jeho osudem se budete moci blíže seznámit již 17. listopadu, kdy má snímek Grand Prix o cestě za vysněným závodem F1 slavnostní premiéru. Emil totiž jednoho dne v televizní soutěži vyhraje vstupenky na VC Španělska v Barceloně. Nikdo ale netuší, že takový výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evropou!

Ještě před samotným filmem ale mrkněte na video Martina Vaculíka, který Transportera T4 proklepl do posledního šroubku. A co zrovna nevěděl on, to dodal sám Emil. A několikrát Martina dokonce vyškolil!