Video: Martin Vaculík a Suzuki Vitara. Auto, které najeté kilometry dokonale maskuje!

Jako další mladou ojetinu si Martin Vaculík do svého bazaru přizval model Suzuki Vitara. Za nejpodrobnějšími informacemi vyrazil až do Brna!

Není to zdaleka poprvé, co si Martin Vaculík vybral aktuální generaci Suzuki Vitara do svého videa. Populární SUV vám představil již několikrát, věnoval se mu coby horké novince a bylo také jedním z témat jeho bazarové videoporadny.

Tentokrát Vitara přijíždí coby klíčové téma nové bazarové epizody. Martin se vozu v rámci příprav věnoval opravdu intenzivně. Ty největší technické podrobnosti, zajímavosti, ale i strasti Vitary totiž vyrazil sbírat až do Brna, kde má tamní rodinné dealerství s vozy Suzuki velmi bohaté zkušenosti. A nejinak je tomu v případě Vitary.

Jak jsme vás informovali už včera, Martin své videobazary od podlahy změnil. Namísto občasníku se teď můžete těšit na novou obsáhlou epizodu každé pondělí, vždy na webu Auto.cz. Úvodní část videa bude pokaždé k dispozici volně na našich stránkách i youtubovém kanálu. Plnou epizodu najdete v sekci Auto.cz PREMIUM+ níže. Tentokrát má 43 minut a protože je v sekci Premium+, samozřejmě ji zhlédnete bez reklam.

