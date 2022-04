Video: Škoda Karoq jen jako mamataxi? Kdepak, i tohle jsme si při prvních jízdách mohli dovolit

Před startem úvodních jízd s Karoqem po faceliftu se Škodovka o dobrodružnější vložce ani nezmínila. O to větší bylo naše překvapení, když jsme do lehkého terénu zavítali bez čtyřkolky, ještě k tomu s motorizací 1.0 TSI. Jasně, nebyl to čistokrevný offroad, přesto na několika kilometrech kopcovitých kamenitých cest dostávalo modernizované boleslavské SUV pořádně do těla. A ukázalo, že i se základním tříválcem je víc než jen rodinné mamataxi.

Dovolte tedy výše ještě jeden malý videonávrat k prvním jízdám. Závěrem se ještě sluší připomenout, že omlazená Škoda Karoq už má české ceny a první kusy se na českých cestách objeví v horizontu několika příštích týdnů.