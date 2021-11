Video: Víte, jak správně používat mlhová světla? Poradí sami policisté

Podzim je opět tady, se svým sychravým počasím a brzkým stmíváním. Po roce se tak opět ukazuje, že mnozí řidiči pořád neumějí správně používat světla svých vozidel. Přiznávají to i sami policisté, kterým se množí dotazy na správné využití světel a stížnosti na řidiče, kteří špatně svítí. Proto policie natočila přiložené video, v němž připomíná pravidla o správném svícení.

Ta by si měli připomenout hlavně takzvaní mlhovkáři a nebo bludičky. Do první skupiny patří ti, co zapnou mlhová světla a už je nevypnou ani za jasného počasí. Druhá skupina jsou pak tací řidiči, co se spoléhají na denní svícení i za stmívání nebo v tunelu, a tak nejsou zpravidla vidět. Většina automobilů s denním svícením totiž při jejich sepnutí svítí jen vpředu, byť se naštěstí objevuje stále více výjimek, s denním svícením vpředu i vzadu.

Policie přitom připomíná, že dnes platí povinnost svítit i za dobrých světelných podmínek a během dne potkávacími světly, případně denním svícením, je-li jím vozidlo vybaveno. U starších vozů bez denního svícení je tak ve výsledku práce se světly jednodušší, za setmění světla pořád svítí vpředu i vzadu. Naopak u vozů s denním svícením je potřeba za zešeření přepnout na potkávací světla, což si ne každý řidič uvědomí.

Automatické spínání potkávacích světel přitom není vždy spolehlivé, a tak není ideální se na něj vždy spolehnout. I moderní systémy totiž někdy zazmatkují a nerozsvítí potkávací světla, i když už je docela tma. Pozor navíc musíte dávat i při jízdě v tunelu, v takovém případě opět platí nutnost sepnout potkávací světla. Denní svícení nestačí.

Podzimní počasí pak odhalí i nešvar v podobě špatného používání mlhových světel. Ty je ze zákona nutné sepnout za mlhy, sněžení a hustého deště. To však mluvíme o zadním mlhovém světle, přední mlhovky povinné nejsou, a tak si je řidič může spínat dle svého uvážení, aby si mlhu tzv. „podsvítil“.

Policie v tomto směru připomíná, že řidič má povinnost sledovat situaci v provozu, a tak musí opět mlhovky vypnout, když z mlhy, sněžení nebo deště vyjede, aby neoslňoval okolní účastníky provozu.

Světlomety byste si každopádně měli zkontrolovat už před vyjetím. Před jízdou máte povinnost zkontrolovat, zda všechna světla svítí. V případě potřeby je pak nutné světla otřít, pokud jsou špinavá. Vhodné je také předem si zjistit, jak se světla v daném vozidle spouští. Abyste pak v provozu neřešili, jak mlhovky nebo dálková světla zapnout.