Jak jezdit v mlze? Máme pro vás několik pravidel!

Podzim je v plném proudu a mlha je v tomto období naprosto běžným jevem, což dokázaly i uplynule dne. Zvláště po ránu jí projíždíme velmi často, i když smog, který vypadá stejně jako mlha, se umí na mnoha místech udržet po celý den. Na řadě silnic, pak chvílí jedeme mlhou a rázem jsme v prosluněné krajině, abychom se za okamžik opět ponořili do mlhy. Víte, jak si s takovými podmínkami jako řidič poradit?

Jízda v husté mlze je totiž pro mnohé náročná. Při jízdě v mlze se někteří řidiči nejvíce soustředí na to, aby vůbec udrželi správný směr na silnici, a často pořádně nevnímají další podněty a jejich reakce se zpomalují. V místech, kde jsou vozovky bez vodorovného značení, pak často obtížně hledají krajnici a například to kam se se silnice stáčí, zjistí, až v okamžiku, kdy již vjíždějí do zatáčky, což není právě nejbezpečnější situace. Jiní zase sice zapnou mlhovky (nejlépe vedle zadních i ty přední), načež na ně zapomenou, když z mlhy opět vyjedou a zářícími světly tak oslňují okolní řidiče.

Podobně jako za tmy nebo v hustém dešti je tak jízda v mlze výrazně nebezpečnější než za denního světla. Z toho důvodu máme pro vás 10 pravidel, jak na jízdu v mlze, abyste se vyhnuli obvyklým chybám:

Očistěte si okna!

Čistá čelní a boční skla jsou nutnost už za dne, jenže za mlhy jsou ještě důležitější. Na čelním skle se totiž vlivem kondenzující vzdušné vlhkosti vytvářejí malé kapky, a proto je v tomto období velmi důležité mít v pořádku stěrače. S odstraněním kapek z čelního skla i odmlžením jeho vnitřní strany pak samozřejmě pomůže jeho vyhřívání a nasměrování proudu vzduchu z ventilace či klimatizace přímo na něj. Využít lze i speciální spreje, které jsou pro tyto účely vyvinuty.

Pozor na mlhová světla!

Automobily na českých silnicích jsou povinně vybaveny zadními červeným světlem nebo světly do mlhy a vpředu mohou mít bílá mlhová světla volitelně. Tato světla jsou určena pro použití za mlhy, sněžení nebo v hustém dešti. Mnozí řidiči je však používají v mnoha případech nadbytečně, zřejmě i proto, že zapomenou na to, že je zapnuli.

V praxi je potřeba mlhovky zapnout v případě, že nejsou vidět zadní světla vpředu jedoucího automobilu. To se děje opravdu jen za husté mlhy, obvykle mimo město. Proto je užití mlhových světel potřeba pečlivě zvážit v závislosti na aktuálních podmínkách. Například za ranního oparu či při obyčejném mrholení bezpečnosti provozu nepřispívají, ale právě naopak. Tato světla mohou oslňovat řidiče vpředu i vzadu. Z toho důvodu mlhovky rozhodně nepoužívejte třeba při stání v koloně. A nezapomínejte na to, že jste je zapnuli! Když tak z mlhy vyjedete, okamžitě je vypněte, ať neoslňujete okolní šoféry.

A když už jsme u světel, nezapomínejte ani na denní svícení! Zvlášť v zimě je době vidět, že hodně řidičů jede jen na denní svícení i za šera nebo dokonce za tmy, takže nejsou pro okolí vidět. To se mnohdy děje i za mlhy, kdy diodové denní svícení nestačí, aby dané vozidlo bylo vidět. Nespoléhejte se tak na automatické rozsvícení potkávacích světel a raději za zhoršené viditelnosti zkontrolujte, zda opravdu svítí a případně je zapněte ručně.

Zpomalte!

Pokud vjedete do mlhy, pak rozhodně zpomalte kvůli zhoršenému odhadu a hrozbě „neviditelné“ překážky. V mlze se totiž hůře odhaduje vzdálenost a rychlost.

Odborníci proto doporučují jet maximálně tak rychle, aby řidič byl schopen zastavit na vzdálenost, do které dohlédne. To asi dodrží málokdo, jízdní styl a rychlost je každopádně potřeba při jízdě v mlze upravit, a to i na dobře známých nebo za normálních světelných podmínek přehledných trasách. Za zatáčkou může čítat nebezpečí, které je za denního světla včas viditelné, za mlhy na něj ovšem nelze dohlédnout.

Držte se u kraje!

V husté mlze je vedle snížení rychlosti velmi důležité se vzdálit středu vozovky, kde hrozí střet s protijedoucím vozidlem a naopak snažit se držet co nejblíže u pravého kraje vozovky a zapomenout na předjíždění. Šnečí tempo možná způsobí pozdní příchod do zaměstnání nebo na důležitou schůzku, ale určitě to bude menší katastrofa než srážka s vozidlem v protisměru.

Pozor na bezpečný odstup!

Silnice v mlze bývají vlhké a kluzké, což znamená, že se prodlužuje brzdná dráha. Řidiči přitom v mlze velmi často zkracují vzdálenost mezi vozidly pod bezpečnou mez, protože se snaží udržet v dosahu koncových světel vpředu jedoucího vozidla. Pro zvýšení své bezpečnosti i ostatních účastníků silničního provozu mají ovšem udržovat dvojnásobný odstup než za normální viditelnosti, aby mohli v případě potřeby bezpečně zpomalit a zastavit. Hlavně kvůli tomu, že se v mlze hůře odhaduje rychlost a vzdálenost od překážky.

Pozor na zvěř a chodce!

Chodci jsou sice u nás už několik let povinni na neosvětlených cestách nebo mimo obec nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky, ne každý ale tuto povinnost dodržuje. Proto je potřeba předvídat a nejen v okolí obcí myslet na to, že lze potkat neosvětleného chodce. Mlha navíc v posledních dnech byla klidně i tak hustá, že chodci nebyli pořádně vidět ani u přechodů. A tak dávejte na ně pozor i v těchto místech.

A co víc, zvlášť v okolí lesů může do cesty vstoupit i divoká zvěř. Někde to sice řeší různé plašící systémy, ty ale nemusí vždy zafungovat. Proto je třeba sledovat i blízké okolí silnice, jestli někde vedle ní není nějaké zvíře, které může nečekaně vstoupit do vozovky. Myslet je třeba i na to, že zvěř může přebíhat cestu ve skupině, za jednou srnou může běžet další, případně že se může na silnici zastavit, a to v důsledku oslnění světlomety.

Dejte včas vědět o změně směru jízdy!

Při změně směru jízdy je za mlhy potřeby zapnout směrová světla mnohem dříve než za běžného denního světla, aby si jich mohli řidiči okolních vozidel včas všimnout. Podobné je to i s brzdovými světly a je potřeba brzdit plynule i dříve, než za plné viditelnosti a to i s ohledem na vlhkou a kluzkou vozovku.

Nenechte se rozptylovat!

V husté mlze se řidiči často soustředí především na silnici před sebou. To je mnohdy zaměstnává natolik, že se výrazně zpomalí reakční doba na všechny okolní podněty, a proto je dobré vypnout rádio i telefon a požádat o ticho i případné spolucestující. Díky mírně staženému okénku je navíc možné slyšet vozidla přijíždějící v protisměru mnohem dříve než jsou vidět.

Různé asistenty nejsou bezchybné!

Moderní automobily už sice nabízejí řadu bezpečnostních asistenčních systému, ale ani tito pomocníci nejsou bezchybní. Proto je nutné nespoléhat výhradně na jejich zásah a být ve střehu. Obzvlášť v mlze můžou elektronické asistenty chybovat, některé dokonce klidně oznámí, že v daných podmínkách nefungují.

Opusťte vozidlo!

V případě poruchy automobilu, která mu již neumožňuje další jízdu je dobré pokusit se s vozem dostat co nejvíce ke kraji, aby minimálně překážel ostatním vozidlům. Samozřejmostí je trojúhelník a zapnutá výstražná světla, ale ani ta nejsou zárukou, že některý z řidičů projíždějících automobilů odstavený vůz nepřehlédne, a proto je důležité jej opustit a jít co nejdále od vozovky.