Videotest Hondy Civic po faceliftu: Modernizace skoro nebyla potřeba
Honda Civic patří mezi ty nejlépe jezdící hatchbacky na našem trhu. A to i přesto, že v současné generaci se dá pořídit už jen jako hybrid. Není divu, že modernizace se zaměřila jen na vzhled a pár drobností.
Honda Civic v jedenácté generaci na náš trh přišla v roce 2021. Letos tak byl čas na modernizaci, která lehce pozměnila přední část a pár detailů také v interiéru. Na nic jiného už nebylo nutné sahat, protože nový Civic se povedl už na první pokus.
Platí to i přesto, že je dnes u nás dostupný pouze jako hybrid. Skončila totiž i verze Type R, která spoléhala na přeplňovaný dvoulitr. Právě hybrid civicu je jednou z jeho hlavních výhod, je totiž úsporný a zároveň velmi příjemně a řidičsky naladěný.
Více se už dozvíte v našem videotestu, který původně vyšel v televizním pořadu Svět motorů.
Autorský článek Video: Svět motorů