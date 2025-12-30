Předplatné
Videotest Hondy Civic po faceliftu: Modernizace skoro nebyla potřeba

Honda Civic eHEV
Michal Dokoupil
Honda Civic patří mezi ty nejlépe jezdící hatchbacky na našem trhu. A to i přesto, že v současné generaci se dá pořídit už jen jako hybrid. Není divu, že modernizace se zaměřila jen na vzhled a pár drobností.

Honda Civic v jedenácté generaci na náš trh přišla v roce 2021. Letos tak byl čas na modernizaci, která lehce pozměnila přední část a pár detailů také v interiéru. Na nic jiného už nebylo nutné sahat, protože nový Civic se povedl už na první pokus.

Platí to i přesto, že je dnes u nás dostupný pouze jako hybrid. Skončila totiž i verze Type R, která spoléhala na přeplňovaný dvoulitr. Právě hybrid civicu je jednou z jeho hlavních výhod, je totiž úsporný a zároveň velmi příjemně a řidičsky naladěný.

Více se už dozvíte v našem videotestu, který původně vyšel v televizním pořadu Svět motorů.

Autorský článek Video: Svět motorů

