V garážích českých olympioniků: Čím jezdí Martina Sáblíková?
Na ledě patří k nejrychlejším ženám planety. Jak ale vypadá svět několikanásobné olympijské vítězky za volantem? Najezdí desítky tisíc kilometrů ročně.
Martina Sáblíková každý rok najezdí přibližně 30.000 kilometrů ročně v autě, v minulosti to prý bylo dokonce kolem 50.000 kilometrů. K tomu 10.000 kilometrů na kole a asi 1500 kilometrů na bruslích. Rychlé dálkové jízdy jsou zkrátka pro Martinu Sáblíkovou přirozeným prostředím.
Za volant usedla už před osmnáctinami. Už v roce 2008 se objevila ve Světě motorů při testu tehdy nové šesté generace golfu, měla tři roky řidičák a čerstvý titul mistryně světa z roku 2007. Dnes má sedm olympijských medailí, z toho tři zlaté. Přesto říká, že vztah k autům se během úspěšných let nezměnil.
„Řídit mě stále obrovsky baví, ať už je pod mýma rukama cokoliv,“ potvrdila opět v loňském rozhovoru pro Přesedání z auta do auta jí nikdy nedělalo problém. Jediné, co už dnes vnímá jinak, jsou dlouhé přesuny. „Občas je přece jen už vyčerpávající řídit několik hodin.“
Na některá vzpomíná
Zeptali jsme se, jaká auta jí nejvíce utkvěla v paměti. Neváhala ani chvíli. „Určitě mé úplně první BMW 320d. To je pro mě dodnes srdeční záležitost. Potom také Audi RS5. Byl to pro změnu můj splněný sen. Teď už ale koukám spíš na prostor. I když rychlejší jízdu jako v audině či bavoráku budu mít ráda pořád.“
Stejně jako většina známých olympioniků i Martina Sáblíková v průběhu kariéry jezdila vozy, které souvisely s jejími partnerskými spolupracemi. V minulosti to bylo například BMW, později několik modelů značky Škoda.
Dnes usedá hlavně do Škody Superb, která odpovídá jejím aktuálním potřebám při častých přesunech po Evropě. Řízení zůstává zábavou i formou odpočinku. „Mám dodnes ráda rychlost, ale nejsem agresivní řidič a snažím se jezdit ohleduplně.“
Sviští na bruslích, v autě i na kole
Když přijde řeč na její rychlostní maximum, nezaváhá ani vteřinu. „Dvě stě devadesát pět kilometrů v hodině. Bylo to v corvettě a zatím to zůstává nepřekonané. Přece jen uznejte, je to docela dost.“ Uznáváme!
Rekord padl na německé dálnici, kterou považuje za ideální prostředí pro svižnou jízdu. „Pokud to dálnice v Německu dovolí, ráda jedu rychleji. Ale musí pro to být podmínky, do rizika nejdu. Rozhodně nezapřu rychlostní geny,“ říká s tím, že její chuť jet ostřeji vychází jednoduše ze sportovní povahy.
Rychlost má srovnanou i v jiných disciplínách: na bruslích kolem 55 km/h, na kole z kopce zhruba 85 km/h. „Taky slušnej kalup!“ komentuje s úsměvem.
A rychlost obdivuje i u ostatních. „Každá rychlost mě baví! Obecně se ráda dívám na jiné sporty a kolikrát žasnu, co je v tomhle směru možné. Ať už jde o sjezd na lyžích nebo celý motorsport.“
Ticho, nebo hudba naplno
V autě někdy potřebuje absolutní klid. „Občas potřebuji jen ticho, čistou hlavu, na nic nemyslet. Pak mě samotná jízda uklidňuje.“ Jindy je to přesný opak. „Jestliže řídím sama, ráda si i zpívám, ale nechci sama sebe slyšet, tak mám repráky puštěné právě tak hlasitě, abych se nevnímala.“ Hudba tak dokáže dlouhou cestu proměnit ve svižný přesun.
Ptali jsme se také na to, co si oblíbila na nových autech. „Co mám nejraději, to jsou světla na zrcátkách, která upozorňují na mrtvý úhel. To je fakt skvělá věc!“
A motorka? Jen jako spolujezdec. Motorky ji lákaly, jenže trenér měl jasné slovo – zákaz. „Od doby, co jsem měla mašinu zakázanou, jsem na ní párkrát seděla, ale jen jako spolujezdec. K řízení motorky jsem se ani po dvaceti letech nedostala a už asi ani nedostanu.“
Z pohledu cyklistky
Silnici zná i z jiné perspektivy. „Protože jsem vášnivá cyklistka, jsem k ostatním lidem na bicyklu ohleduplná. Sama mám totiž kolikrát na kole strach, když projede auto moc blízko. Přece jen má plechy, já jako cyklistka jen helmu.“ Vadí jí těsné míjení, záměrně spuštěné ostřikovače i nečekané manévry aut v prudkém klesání.
Na kontě má přes tři desítky medailí z mistrovství světa a sedm olympijských kovů. Přesto si některá přání nechává otevřená: „Ještě jednou bych se chtěla svézt v závodním autě na okruhu.“
Martina Sáblíková se před několika dny oficiálně rozloučila s profesionální olympijskou kariérou. Zůstává však aktivní sportovkyní a trenérkou, kilometry za volantem tak budou i nadále rychle přibývat.
Zdroj: Svět motorů, Martina Sáblíková