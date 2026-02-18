Tady je plán, jak ochránit evropský autoprůmysl před Čínou. Nedá se obejít
Evropská komise (EK) chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na návrh, ke kterému získal přístup. Návrh je podle listu součástí širší snahy o ochranu evropského průmyslu před čínskou konkurencí.
Evropský průmysl v poslední době uzavírá továrny a propouští zaměstnance. Kromě levné čínské konkurence ho trápí rovněž vysoké ceny energie a náklady spojené s plněním přísných pravidel na ochranu klimatu, píše Financial Times.
EK by měla v brzké době představit soubor opatření na ochranu evropského průmyslu s názvem Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru). Návrh podle listu předpokládá, že elektromobily a hybridní vozy těžící ze státních subvencí na podporu prodeje budou muset být montovány v EU a obsahovat nejméně 70 procent součástek bez zahrnutí baterie vyrobených v EU. Totéž má platit pro elektromobily a hybridní vozy pořizované pro veřejné instituce.
Financial Times nicméně upozornil, že minimální podíl domácích součástek ve výši 70 procent je v návrhu uvedený v závorkách. To podle listu signalizuje, že je stále předmětem diskusí a mohl by se ještě změnit.
Evropští výrobci automobilů se v názoru na navrhovaný požadavek na podíl součástek z EU neshodují. Automobilky Volkswagen a Stellatis minulý měsíc vyzvaly k vytvoření systému, který by výrobce motivoval k využívání součástek z lokální produkce. Německý výrobce luxusních vozů BMW však varoval, že nová pravidla by přinesla nadbytečné náklady a byrokratickou zátěž, píše Financial Times.
Zdroj: ČTK