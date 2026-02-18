Předplatné
TEST Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid – Návrat ztraceného syna

Nabídku modelů značky Mitsubishi nedávno obohatil crossover Grandis. Na první pohled na nic nenavazuje, ve skutečnosti se ale takto jmenoval zástupce značky už před 14 lety.

Design, interiér

Grandis sice vypadá jako úplná novinka bez návaznosti na dřívější nabídku, ve skutečnosti však vrací již dříve uplatněné jméno do modelové řady japonského Mitsubishi. Původní grandis se však přestal vyrábět před 14 lety, takže je klidně možné, že už si na něj ani nevzpomenete. 

Šlo o pravé MPV, tedy auto, které není etalonem stroje pro nadšence, početnější rodiny by ale takové auto patrně braly hned. Bohužel jim jej nemá kdo nabídnout, protože někdejší třída MPV je dnes už mrtvá. Někteří výrobci se to snaží trochu zachránit a nabízejí dobře vybavené osobní verze dodávek. Jenže i když takové auto nabízí skvělý vnitřní prostor a variabilitu, v některých ohledech se prostě pocitu, že řídíte dodávku, nezbavíte.

Existuje ještě druhá cesta, kdy jsou původní MPV nahrazována dnes oblíbenou třídou SUV. Jako první to použil Renault v 5. generaci espacu, později také třeba Peugeot s 5008 a nyní dělá stejnou věc Mitsubishi s grandisem. Na rozdíl od obou zmíněných francouzských modelů ale nový grandis přímo na svého stejnojmenného předchůdce nenavazuje.

Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Nabídka Mitsubishi je dnes úzce spjata s Renaultem a sice v rámci alianční politiky. Současné ASX je tak technicky capturem, testovaná novinka má nejblíže k Renaultu Symbioz. Přesto se zdá, že při navrhování grandisu se designéři japonské značky snažili vtisknout modelu více vlastní identity než v případě ASX. Právě v něm si designéři vzali inspiraci, jak ostatně ukazují firemní materiály. Při bočním pohledu se tak obě auta skoro neliší, což platí až po sloupek D, který je odlišný, a to se týká také tvarování zadní části.

Design grandisu odkazuje i na slavnou sportovní minulost značky Mitsubishi a výrobu skvělých terénních modelů. Jde zejména o výraznou přední část, takzvaný Dynamic Shield, tvořenou svislými krajními partiemi předního nárazníku. Má symbolizovat propojení výkonu se sportovními ambicemi a prvky bezpečnosti a ochrany. Jde o prvek, který odkazuje na vozy řady Lancer EVO a terénní modely Pajero. Současně se příď podobá již zmíněnému a nedávno modernizované novodobému ASX.

Cílí na rodiny

Cílit na rodiny si můžete přeložit také jako cílit na soukromou klientelu. Grandis patrně nebude hvězdou firemních autoparků, ale to není ani záměr výrobce a potažmo českého dovozce. Čím chce tedy grandis rodiny a soukromou klientelu nalákat k pořízení? Předně je to skladbou výbav, které jsou pevně dané. Pokud chcete více výbavy, musíte si připlatit za vyšší úroveň. Je zde tudíž minimum příplatků. Tohle velmi dobře koresponduje s ambicemi soukromé klientely, která se zpravidla nechce probírat desítkami stránek ceníků. V tom se nemůže dobře orientovat kolikrát snad ani zkušený prodejce nových vozů. S tím koresponduje i nabídka barev karoserie, kterých je pouze pět. Všechny jsou ale metalické a pouze základní Royal Blue je bez příplatku.

Testované auto ve výbavě Intense+ přijelo v šedé barvě Steel Grey, která je k dispozici za 18.000 korun. Z ostatních příplatků měl testovaný vůz navíc pouze doplňky z originálního příslušenství. Konkrétně se jednalo o nápis na kapotě (1888 Kč), boční prahy (11.011 Kč), textilní rohože (2045 Kč) a oboustrannou vanu do zavazadelníku (2674 Kč).

Pojďme do kabiny. Ta svým vzhledem stejně jako ovládáním odpovídá modernizovanému ASX. Motor testovaného vozu se pojil se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Ta má elektronický volič řešený drobnou páčkou a zároveň přináší vyšší verzi palubní desky s takzvanou plovoucí středovou konzolou. Umožňuje ji právě elektrický (impulsní) přenos z páky voliče na převodovku. Pokud zvolíte manuální převodovku, ušetříte v testované výbavě Intense+ nemalých 53.000 korun, ale kromě toho, že musíte sami řadit, bude také palubní deska ve verzi bez plovoucí středové konzole. Důvodem je mechanické propojení řadicí páky s převodovkou lanovody.

Premiéra nového Mitsubishi Grandis • Zdroj: Mitsubishi

Kabina je vcelku prostorná. Už v minulosti jsem v ASX kritizoval málo místa ve svislém směru nad předními sedadly z důvodu jejich vyšší pozice. Se svými 170 cm mi tak nad hlavou zbývaly řádově jednotky centimetrů. V testovaném grandisu jsem si však uvedeného nedostatku nevšiml. Osobně to přičítám na vrub tomu, že někdejší ASX mělo elektricky ovládané sedadlo řidiče, které je v grandisu dostupné v nejvyšší výbavě Instyle+, kdežto testovaný grandis měl nastavování manuální. To obecně vzato nezabírá v rámu tolik místa. Zbytek odpovídá modernizovanému ASX. Chválím, že klimatizace má i nadále vlastní ovládací panel. 

Už od druhé základní výbavy Invite+ (a tedy o stupeň nižší než byla testovaná úroveň). Klimatizace je jen jednozónová. Režim auto má tři stupně výkonu – fast, auto a soft. Samotná činnost nám ale přišla podivná stejně jako v renaultech. Po ranním nastartování motoru za teplot pod bodem mrazu a nastavení režimu auto se klimatizace snažila ihned co nejrychleji vyhřát kabinu tím, že ventilátor běžel na nejvyšší stupeň. Z výdechů ale foukal pouze studený vzduch, jelikož motor nebyl ohřátý. Teploměr chladicí kapaliny a tedy stav ohřátí motoru si lze vyvolat na displeji přístrojového štítu.

Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Základní funkce jako nastavení teploty ovládáte mechanickými tlačítky pod dotykovou obrazovkou, vyšší funkce, třeba vyhřívání sedadel, volantu či čelního skla, pak virtuálními tlačítky na dotykové obrazovce. Ta má vždy úhlopříčku 10,4 palce a můžete přes ni ovládat také prémiové audio Harman Kardon. Před řidičem je v našem případě sedmipalcová obrazovka. Pouze vrcholná výbava Instyle+ ji má desetipalcovou. Dnes oblíbené systémy Apple CarPlay a Android Auto pracují bezdrátově. Indukční nabíjení telefonu je k dispozici od výbavy Invite+, bohužel ploška pro odložení telefonu není chlazená.

Zajímavostí grandisu je podélně posuvná zadní lavice. Ta je standardem už v základní výbavě Inform a lze ji posouvat v rozsahu 160 mm, a to nezávisle levou a pravou část dělené v poměru 60:40. Pokud je lavice posunuta zcela dopředu, získáte v zavazadelníku navíc 132 litrů. Lze si tudíž vybrat, zda potřebujete spíše prostor pro nohy cestujících vzadu, nebo více místa pro zavazadla.

Motor, jízdní vlastnosti

Grandis se na českém trhu nabízí se dvěma pohonnými jednotkami. V rámci testu jsme vyzkoušeli tu výkonově slabší. Základem je čtyřválec zde pojmenovaný 1.3 DI-T Mild Hybrid, jinak v renaultech a daciích známý jako 1.33 TCe. V Grandisu má agregát výkon 104 kW při 5000 až 5500 otáčkách za minutu, maximum točivého momentu činí 245 N.m při 2500 až 3500 otáčkách.

Verze se samočinnou dvouspojkovou převodovkou zrychlí z 0 na 100 km/h za 9,4 sekundy, což je o 1,2 sekundy lepší čas než u verze s manuálem. Předností samočinné převodovky Getrag 7DCT 300 je její konstrukce. Ta vylučuje hydraulickou mechatroniku, jelikož o řazení se zde starají elektromotorky. Pouze mokré spojky jsou ovládány hydraulicky. Zajímavostí je, že podobně jako manuální skříně není ani zde čistič oleje, což zlevňuje a také zjednodušuje jeho výměnu.

Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Samotné řazení převodovky je plynulé a dobře chápe řidičovy záměry. Testovaný motor si pamatujeme jako velmi dynamický, dokonce i v těžších modelech aliance. Jeho nejnovější verze se však v grandisu ve spojení se samočinnou převodovkou projevovala v režimu Normal trochu letargicky. Subjektivně vnímaná dynamika byla slabá i při téměř plném plynu. Důvodem je logika řazení stupňů, která ponechává co možná nejdéle nejvyšší převod, jaký byl k dispozici. Dříve by převodovka už dávno podřadila, nyní stojíte na plynu a tvrdošíjně drží původní převodový stupeň. K podřazení ji donutí až téměř plný plyn.

Přirozeně lepší je to v režimu Sport. Dle výrobce jezdí grandis za 6 litrů, což se týká i verze s manuální skříní. Praxe je jen o malinko horší, takže za 6,5 litru jezdíte zcela běžně, aniž se nějak loudáte.

Z modelu ASX si grandis přinesl poněkud tužší odpružení, takže při pomalé jízdě ve městě je jízdní komfort spíše průměrný. Tady je vidět nevýhoda vysoké karoserie, která, aby zvládla náročný vyhýbací manévr, musí mít šasi utažené na tlumičích a stabilizátorech. Zde se to navíc střetlo s 19palcovými koly. Na druhou stranu ovladatelnost je jednou z předností modelu, který tak hbitě mění směr, a to i při vyšších rychlostech.

Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT a konkurentiMitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild hybrid 7DCTRenault Symbioz Mild hybrid 140 EDCŠkoda Karoq 1.5 TSI DSG
Zdvihový objem [cm3]133213321498
Výkon [kW]104103110
Točivý moment [N.m] 245245250
Převodovka7DCT7DCT7DCT (DSG)
Max. rychlost [km/h]180180210
Zrychlení 0-100 km/h [s]9,49,48,9
Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]666,1 až 6,7
Vnější rozměry [mm]4412 x 1797 x 15674413 x 1797 x 15754390 x 1841 x 1608
Rozvor [mm]263826382638
Zavazadlový prostor [l]576-708460-624521-1630
Základní cena [Kč]714.760733.00770.000

Závěr

Nový grandis vyplňuje mezeru mezi modely ASX a Outlander. Skutečnost, že má novinka základ v Renaultu Symbioz, může na první pohled vadit těm, kteří se o auta hlouběji zajímají. Ti mohou mít pocit, že jim Mitsubishi nic navíc neposkytuje, ale opak je pravdou. Ocenit by přitom měli rozumnou cenu, velmi bohatou výbavu, dotaženou techniku a solidní praktičnost. A ta mdlejší dynamika je možná ani tolik bolet nebude.

Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Nejlevnější verze modelu594.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 6MT/104 kW Inform)
Základ s testovaným motorem594.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 6MT/104 kW Inform)
Testovaný vůz bez příplatků787.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT/104 kW Intense+)
Testovaný vůz s výbavou823.378 (1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT/104 kW Intense+)

 

Plusy

  • Zajímavý design
  • Hospodárnost
  • Bohatá výbava v ceně
  • Posuvná zadní lavice
  • Solidní ergonomie
  • Bezproblémová konektivita
  • Převodovka
  • Ovladatelnost
  • Záruka až 8 let nebo 160 000 km

Minusy

  • Letargický projev motoru v režimu normal
  • Průměrný zavazadelník
  • Neexistence příplatků
  • Jen dva motory v nabídce
  • Omezený jízdní komfort

Cena základní sestavy
787 760 Kč
Výbava základní sestavy
automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, bezdrátové nabíjení mobilu, adaptivní tempomat (ACC), aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, sledování mrtvých úhlů (BSW), hlídání příčného provozu při couvání (RCTA), parkovací čidla vpředu a na stranách, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, 19" litá kola, výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce, elektrické páté dveře, audiosystém s dotykovým displejem a bezdrátovým Apple CarPlay/Android Auto, plně digitální přístrojový panel, parkovací kamera vzadu, bezklíčové ovládání a startování, elektrická parkovací brzda s Auto Hold, elektrické ovládání oken a zrcátek, senzory deště a tlaku v pneumatikách, systém sledování dopravních značek, systém kontroly trakce, asistent rozjezdu do kopce, multilink bezpečnostní asistenty (např. FCM, EBD, ASC), ambientní LED osvětlení interiéru, USB-C vstupy vpředu i vzadu, elektrochromatické bezrámečkové vnitřní zrcátko, posuvná zadní lavice, zatmavená zadní boční a zadní okna, LED světlomety, LED denní světla, zadní kombinovaná LED světla, bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem zátěže, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, palubní počítač, vnější teploměr, kryt zavazadlového prostoru, držáky nápojů a úložné přihrádky, atd.
Cena testované sestavy
823 378 Kč
Výbava testované sestavy
metalický lak šedá Steel Grey (+ 18.000,-), nápis na kapotu (+ 1.888,-), boční nášlapné prahy (+ 11.011,-), textilní rohože (+ 2.045,-), vana v zavazadelníku (+ 2.674,-)
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1332
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
104 / 5000 - 5500
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
245 / 2500 - 3500
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
180
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
9.4
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 6
Emise CO2:
137
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
576 / 708
Objem nádrže (l):
48
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1359 / 0
Rozměr pneu:
225/45 R19
Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4412
b) šířka (mm):
1797
c) výška (mm):
1567
d) rozvor (mm):
2588
e) rozchod vpředu (mm):
0
f) rozchod vzadu (mm):
0
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
890 / 1100
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
650 / 890
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
990
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
930
k) šířka vpředu (mm):
1370
l) šířka vzadu (mm):
1370
délka sedáku vpředu (mm):
510
délka sedáku vzadu (mm):
490
výška opěradla vpředu (mm):
610
výška opěradla vzadu (mm):
650
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
