TEST Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid – Návrat ztraceného syna
Nabídku modelů značky Mitsubishi nedávno obohatil crossover Grandis. Na první pohled na nic nenavazuje, ve skutečnosti se ale takto jmenoval zástupce značky už před 14 lety.
Design, interiér
Grandis sice vypadá jako úplná novinka bez návaznosti na dřívější nabídku, ve skutečnosti však vrací již dříve uplatněné jméno do modelové řady japonského Mitsubishi. Původní grandis se však přestal vyrábět před 14 lety, takže je klidně možné, že už si na něj ani nevzpomenete.
Šlo o pravé MPV, tedy auto, které není etalonem stroje pro nadšence, početnější rodiny by ale takové auto patrně braly hned. Bohužel jim jej nemá kdo nabídnout, protože někdejší třída MPV je dnes už mrtvá. Někteří výrobci se to snaží trochu zachránit a nabízejí dobře vybavené osobní verze dodávek. Jenže i když takové auto nabízí skvělý vnitřní prostor a variabilitu, v některých ohledech se prostě pocitu, že řídíte dodávku, nezbavíte.
Existuje ještě druhá cesta, kdy jsou původní MPV nahrazována dnes oblíbenou třídou SUV. Jako první to použil Renault v 5. generaci espacu, později také třeba Peugeot s 5008 a nyní dělá stejnou věc Mitsubishi s grandisem. Na rozdíl od obou zmíněných francouzských modelů ale nový grandis přímo na svého stejnojmenného předchůdce nenavazuje.
Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Nabídka Mitsubishi je dnes úzce spjata s Renaultem a sice v rámci alianční politiky. Současné ASX je tak technicky capturem, testovaná novinka má nejblíže k Renaultu Symbioz. Přesto se zdá, že při navrhování grandisu se designéři japonské značky snažili vtisknout modelu více vlastní identity než v případě ASX. Právě v něm si designéři vzali inspiraci, jak ostatně ukazují firemní materiály. Při bočním pohledu se tak obě auta skoro neliší, což platí až po sloupek D, který je odlišný, a to se týká také tvarování zadní části.
Design grandisu odkazuje i na slavnou sportovní minulost značky Mitsubishi a výrobu skvělých terénních modelů. Jde zejména o výraznou přední část, takzvaný Dynamic Shield, tvořenou svislými krajními partiemi předního nárazníku. Má symbolizovat propojení výkonu se sportovními ambicemi a prvky bezpečnosti a ochrany. Jde o prvek, který odkazuje na vozy řady Lancer EVO a terénní modely Pajero. Současně se příď podobá již zmíněnému a nedávno modernizované novodobému ASX.
Cílí na rodiny
Cílit na rodiny si můžete přeložit také jako cílit na soukromou klientelu. Grandis patrně nebude hvězdou firemních autoparků, ale to není ani záměr výrobce a potažmo českého dovozce. Čím chce tedy grandis rodiny a soukromou klientelu nalákat k pořízení? Předně je to skladbou výbav, které jsou pevně dané. Pokud chcete více výbavy, musíte si připlatit za vyšší úroveň. Je zde tudíž minimum příplatků. Tohle velmi dobře koresponduje s ambicemi soukromé klientely, která se zpravidla nechce probírat desítkami stránek ceníků. V tom se nemůže dobře orientovat kolikrát snad ani zkušený prodejce nových vozů. S tím koresponduje i nabídka barev karoserie, kterých je pouze pět. Všechny jsou ale metalické a pouze základní Royal Blue je bez příplatku.
Testované auto ve výbavě Intense+ přijelo v šedé barvě Steel Grey, která je k dispozici za 18.000 korun. Z ostatních příplatků měl testovaný vůz navíc pouze doplňky z originálního příslušenství. Konkrétně se jednalo o nápis na kapotě (1888 Kč), boční prahy (11.011 Kč), textilní rohože (2045 Kč) a oboustrannou vanu do zavazadelníku (2674 Kč).
Pojďme do kabiny. Ta svým vzhledem stejně jako ovládáním odpovídá modernizovanému ASX. Motor testovaného vozu se pojil se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Ta má elektronický volič řešený drobnou páčkou a zároveň přináší vyšší verzi palubní desky s takzvanou plovoucí středovou konzolou. Umožňuje ji právě elektrický (impulsní) přenos z páky voliče na převodovku. Pokud zvolíte manuální převodovku, ušetříte v testované výbavě Intense+ nemalých 53.000 korun, ale kromě toho, že musíte sami řadit, bude také palubní deska ve verzi bez plovoucí středové konzole. Důvodem je mechanické propojení řadicí páky s převodovkou lanovody.
Kabina je vcelku prostorná. Už v minulosti jsem v ASX kritizoval málo místa ve svislém směru nad předními sedadly z důvodu jejich vyšší pozice. Se svými 170 cm mi tak nad hlavou zbývaly řádově jednotky centimetrů. V testovaném grandisu jsem si však uvedeného nedostatku nevšiml. Osobně to přičítám na vrub tomu, že někdejší ASX mělo elektricky ovládané sedadlo řidiče, které je v grandisu dostupné v nejvyšší výbavě Instyle+, kdežto testovaný grandis měl nastavování manuální. To obecně vzato nezabírá v rámu tolik místa. Zbytek odpovídá modernizovanému ASX. Chválím, že klimatizace má i nadále vlastní ovládací panel.
Už od druhé základní výbavy Invite+ (a tedy o stupeň nižší než byla testovaná úroveň). Klimatizace je jen jednozónová. Režim auto má tři stupně výkonu – fast, auto a soft. Samotná činnost nám ale přišla podivná stejně jako v renaultech. Po ranním nastartování motoru za teplot pod bodem mrazu a nastavení režimu auto se klimatizace snažila ihned co nejrychleji vyhřát kabinu tím, že ventilátor běžel na nejvyšší stupeň. Z výdechů ale foukal pouze studený vzduch, jelikož motor nebyl ohřátý. Teploměr chladicí kapaliny a tedy stav ohřátí motoru si lze vyvolat na displeji přístrojového štítu.
Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Základní funkce jako nastavení teploty ovládáte mechanickými tlačítky pod dotykovou obrazovkou, vyšší funkce, třeba vyhřívání sedadel, volantu či čelního skla, pak virtuálními tlačítky na dotykové obrazovce. Ta má vždy úhlopříčku 10,4 palce a můžete přes ni ovládat také prémiové audio Harman Kardon. Před řidičem je v našem případě sedmipalcová obrazovka. Pouze vrcholná výbava Instyle+ ji má desetipalcovou. Dnes oblíbené systémy Apple CarPlay a Android Auto pracují bezdrátově. Indukční nabíjení telefonu je k dispozici od výbavy Invite+, bohužel ploška pro odložení telefonu není chlazená.
Zajímavostí grandisu je podélně posuvná zadní lavice. Ta je standardem už v základní výbavě Inform a lze ji posouvat v rozsahu 160 mm, a to nezávisle levou a pravou část dělené v poměru 60:40. Pokud je lavice posunuta zcela dopředu, získáte v zavazadelníku navíc 132 litrů. Lze si tudíž vybrat, zda potřebujete spíše prostor pro nohy cestujících vzadu, nebo více místa pro zavazadla.
Motor, jízdní vlastnosti
Grandis se na českém trhu nabízí se dvěma pohonnými jednotkami. V rámci testu jsme vyzkoušeli tu výkonově slabší. Základem je čtyřválec zde pojmenovaný 1.3 DI-T Mild Hybrid, jinak v renaultech a daciích známý jako 1.33 TCe. V Grandisu má agregát výkon 104 kW při 5000 až 5500 otáčkách za minutu, maximum točivého momentu činí 245 N.m při 2500 až 3500 otáčkách.
Verze se samočinnou dvouspojkovou převodovkou zrychlí z 0 na 100 km/h za 9,4 sekundy, což je o 1,2 sekundy lepší čas než u verze s manuálem. Předností samočinné převodovky Getrag 7DCT 300 je její konstrukce. Ta vylučuje hydraulickou mechatroniku, jelikož o řazení se zde starají elektromotorky. Pouze mokré spojky jsou ovládány hydraulicky. Zajímavostí je, že podobně jako manuální skříně není ani zde čistič oleje, což zlevňuje a také zjednodušuje jeho výměnu.
Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid |
Samotné řazení převodovky je plynulé a dobře chápe řidičovy záměry. Testovaný motor si pamatujeme jako velmi dynamický, dokonce i v těžších modelech aliance. Jeho nejnovější verze se však v grandisu ve spojení se samočinnou převodovkou projevovala v režimu Normal trochu letargicky. Subjektivně vnímaná dynamika byla slabá i při téměř plném plynu. Důvodem je logika řazení stupňů, která ponechává co možná nejdéle nejvyšší převod, jaký byl k dispozici. Dříve by převodovka už dávno podřadila, nyní stojíte na plynu a tvrdošíjně drží původní převodový stupeň. K podřazení ji donutí až téměř plný plyn.
Přirozeně lepší je to v režimu Sport. Dle výrobce jezdí grandis za 6 litrů, což se týká i verze s manuální skříní. Praxe je jen o malinko horší, takže za 6,5 litru jezdíte zcela běžně, aniž se nějak loudáte.
Z modelu ASX si grandis přinesl poněkud tužší odpružení, takže při pomalé jízdě ve městě je jízdní komfort spíše průměrný. Tady je vidět nevýhoda vysoké karoserie, která, aby zvládla náročný vyhýbací manévr, musí mít šasi utažené na tlumičích a stabilizátorech. Zde se to navíc střetlo s 19palcovými koly. Na druhou stranu ovladatelnost je jednou z předností modelu, který tak hbitě mění směr, a to i při vyšších rychlostech.
|Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT a konkurenti
|Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT
|Renault Symbioz Mild hybrid 140 EDC
|Škoda Karoq 1.5 TSI DSG
|Zdvihový objem [cm3]
|1332
|1332
|1498
|Výkon [kW]
|104
|103
|110
|Točivý moment [N.m]
|245
|245
|250
|Převodovka
|7DCT
|7DCT
|7DCT (DSG)
|Max. rychlost [km/h]
|180
|180
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,4
|9,4
|8,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|6
|6
|6,1 až 6,7
|Vnější rozměry [mm]
|4412 x 1797 x 1567
|4413 x 1797 x 1575
|4390 x 1841 x 1608
|Rozvor [mm]
|2638
|2638
|2638
|Zavazadlový prostor [l]
|576-708
|460-624
|521-1630
|Základní cena [Kč]
|714.760
|733.00
|770.000
Závěr
Nový grandis vyplňuje mezeru mezi modely ASX a Outlander. Skutečnost, že má novinka základ v Renaultu Symbioz, může na první pohled vadit těm, kteří se o auta hlouběji zajímají. Ti mohou mít pocit, že jim Mitsubishi nic navíc neposkytuje, ale opak je pravdou. Ocenit by přitom měli rozumnou cenu, velmi bohatou výbavu, dotaženou techniku a solidní praktičnost. A ta mdlejší dynamika je možná ani tolik bolet nebude.
Mitsubishi Grandis 1.3 DI-T Mild Hybrid |
|Nejlevnější verze modelu
|594.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 6MT/104 kW Inform)
|Základ s testovaným motorem
|594.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 6MT/104 kW Inform)
|Testovaný vůz bez příplatků
|787.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT/104 kW Intense+)
|Testovaný vůz s výbavou
|823.378 (1.3 DI-T Mild hybrid 7DCT/104 kW Intense+)