Když to prý dokáže Lego i výrobci plechovek, musí to zvládnout i Tesla.

Elon Musk se na Twitteru nedávno pochlubil příspěvkem s elektrickým pick-upem Tesla Cybertruck, který by údajně měl být „produkčním kandidátem“. Pro mnohé šlo o další pozitivní znamení, že Tesla skutečně stihne zahájit produkci vozu ještě před koncem roku. Všímaví pozorovatelé si ale všimli několika zarážejících detailů.

Ačkoliv se mělo jednat o kandidáta na produkční vozidlo, už z dálky je patrná poměrně výrazná spára mezi předním blatníkem a dveřmi. Poněkud nedotaženě pak působí i místo, kde se přední nárazník potkává se světly. Opět je zde totiž vidět výrazná spára.

U elektromobilů značky Tesla nás přitom něco podobného příliš nepřekvapuje. Navzdory sofistikované technice a moderním technologiím totiž různé modely schytávaly kritiku právě za poněkud odfláknutou kvalitu výroby, včetně nepříliš přesvědčivého spasování některých dílů. Problém si ale nejspíš uvědomuje i Musk.

Na internetovém fóru Cybertruck Owners Club se totiž objevila zpráva, kterou měl rozeslat Elon Musk zaměstnancům automobilky Tesla. V jejím obsahu Musk zdůrazňuje, že by Cybertruck z povahy svých tvarů a materiálů použitých k výrobě měl být vyráběn s důrazem na maximální přesnost. Doslova na mikrometry.

V e-mailu, jehož screenshot najdete v galerii, stojí:

"Vzhledem k povaze vozu Cybertruck, který je vyroben z kovu s převážně rovnými hranami, je jakákoli rozměrová odchylka vidět jako na dlani.

Všechny díly pro toto vozidlo, ať už vlastní nebo od dodavatelů, musí být navrženy a vyrobeny s přesností pod 10 mikronů.

To znamená, že všechny rozměry dílů musí být uvedeny na třetí desetinné místo v milimetrech a tolerance musí být specifikovány v jednociferných mikrometrech. Když to dokáže LEGO a plechovky od limonády, které jsou velmi levné, dokážeme to i my.

Přesnost předpokládá perfekcionismus.

Elon"

Zdá se tedy, že Elon Musk chce předejít situacím, kdy byly starší modely automobilky kritizovány právě kvůli různým výrobním nedokonalostem. Pro tým v texaské Giga Factory, kde se bude Tesla Cybertruck vyrábět, to však znamená, že si lidé odpovědní za kvalitu výroby budou muset (konečně) začít dávat pořádný pozor na to, co pustí do světa k zákazníkům.

Ostatně srovnání se stavebnicemi Lego a plechovkami od pití sice může znít úsměvně, ovšem v obou případech jsou při výrobě dodržovány velmi přísné výrobní tolerance. A to bez ohledu na cenu, která je ve srovnání s elektrickým futuristickým pick-upem vlastně směšná.