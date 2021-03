Děti patří mezi ohrožené účastníky silničního provozu. I proto je vhodné je co nejlépe chránit. Víte, jak vybrat tu správnou dětskou autosedačku?

Nejmenší děti patří mezi nejvíce ohrožené skupiny při autonehodách. Některým úmrtím lze přitom předejít. Na vině totiž v některých případech bývá nekvalitní či špatně použitá autosedačka, nemluvě o případech, kdy dítě dokonce v žádné nesedí, protože „je to jen pár kilometrů“. Pokud chcete udělat pro bezpečnost svého dítěte maximum, přečtěte si obsáhlý návod, jak vybrat kvalitní dětskou autosedačku.

První autosedačku byste měli kupovat již před narozením vašeho vytouženého děťátka, abyste ji mohli použít již při vaší první cestě z porodnice domů. Rozhodně se neuchylujte k převozu dítěte v náručí – nikdy nevíte, co by se mohlo i na krátké jízdě stát. Pokud si však myslíte, že nákupem nejdražší autosedačky, na kterou v obchodě narazíte, uděláte pro své dítě maximum, jste na omylu. Často můžete mít koupený i vhodný model autosedačky, ale při špatném použití naděláte více škody než užitku. A jaké časté nešvary při používání dětské sedačky spousta rodičů dělá?

Časté chyby při používání autosedačky u malých dětí

V zimě je velmi běžné, že malé miminko v autě vozíte oblečené tak, aby bylo připraveno „na ven“ – je tedy nabalené jako sněhulák. Ve chvíli, kdy vám dítě v autě usne a vy s ním vykročíte ven, budete spokojení. Z bezpečnostního hlediska jde však o velkou chybu. Bezpečnostní pásy totiž neproniknou až k tělu vašeho dítěte, a málo utažené ho budou chránit minimálně. Dítě z nich může vyklouznout, případně se dostane do nevhodné pozice (tou je například bezpečnostní pás na krku). Ostatně jedná se o stejný problém jako v případě řidiče a spolujezdce, i v jejich případě odborníci radí se v autě vysvléci z bundy, právě pro kvalitní práci bezpečnostních pásů.

Dalším častým nešvarem je špatné vedení popruhů – ty musejí být ve správné poloze, rozhodně je nenechávejte různě přetočené. Ačkoliv jsou moderní autosedačky tvarované tak, aby bylo toto riziko zmenšeno, nelze jej úplně odstranit. Pozor si dejte také na děti, které se snaží v průběhu cesty z bezpečnostních pásů dostat ven.

Co říká o dětských autosedačkách zákon?

Převáží-li řidič automobilem dítě nižší než 150 centimetrů a zároveň lehčí než 36 kilogramů, musí jej na všech typech komunikací před jízdou upoutat do odpovídajícího typu zádržného systému. Ten musí splňovat atest ECE R 44/4 a do vozidla být nainstalován podle návodu výrobce dané dětské autosedačky. V případě, že tento zákon porušíte, nebude vám hrozit „jen“ případná smrt vašeho potomka, ale také postih ve formě čtyř trestných bodů a blokové pokuty ve výši 2.000 korun. V porovnání se sousedním Německem – v něm hraje roli nikoliv váha dítěte, ale vždy jeho výška, ta je limitována 150 centimetry a věkem 12 let. Pokuta zde činí až 50 eur.

Autosedačku kupte co nejdříve

Jak jsme již řekli, autosedačku je třeba pořídit ještě před narozením miminka. Její používání je uloženo zákonem a chrání dítě před následky dopravní nehody. Děti jsou v sedačce bezpečně připoutané – a to tříbodovým nebo pětibodovým bezpečnostním pásem do sedačky, ta je pak uchycena tříbodovým bezpečnostním pásem k sedačce auta. Případně je zaklíněna do základny, která je uchycena tříbodovým pásem nebo do isofixu.

Každá schválená autosedačka obsahuje tyto náležitosti: musí na ní být uvedena zkušební značka, která zaručuje, že dětská sedačka prošla testy evropské normy. Tato značka má oranžovou barvu a obsahuje informaci o výrobci, povolení pro váhovou kategorii a sériové číslo. Tuto značku z autosedačky nikdy neodstraňujte.

Jedna autosedačka nestačí

Pokud si myslíte, že vašemu dítěti bude stačit jedna autosedačka na celých 12 let, tedy dobu, po kterou většina dětí autosedačku užívá, jste na omylu. Dítě za svůj život většinou vystřídá 2 až 3 autosedačky.

Pro novorozence jsou nejvhodnější autosedačky, které svým tvarem připomínají vajíčka. Velmi často je můžete za pomoci adaptérů připevnit i na kočárek, v automobilu se umisťují proti směru jízdy – a to na zadní sedadla, na přední jen za předpokladu, že je deaktivovaný airbag spolujezdce. Další budete muset koupit klasickou autosedačku, které se instaluje po směru jízdy, pro odrostlejší děti.

Dále je tu pak autosedačka s podsedákem a výškově nastavitelnou opěrkou zad. Některé značky přitom poslední dva zmíněné typy autosedaček spojují do jednoho produktu.

Kategorie autosedaček

Samotné dětské autosedačky se rozdělují do jednotlivých skupin podle evropských norem, které se řídí vahou dítěte:

Kategorie 0: Pro děti ve věku 0 až 9 měsíců, váha 0 až 10 kg.

Pro děti ve věku 0 až 9 měsíců, váha 0 až 10 kg. Kategorie 0+: Pro děti ve věku 0 až 12 měsíců, váha 0 až 13 kg.

Pro děti ve věku 0 až 12 měsíců, váha 0 až 13 kg. Kategorie I: Pro děti ve věku 1 až 4 let, váha 9 až 18 kilogramů.

Pro děti ve věku 1 až 4 let, váha 9 až 18 kilogramů. Kategorie II: Pro děti ve věku 3 až 7 let, váha 15 až 25 kg.

Pro děti ve věku 3 až 7 let, váha 15 až 25 kg. Kategorie III: Pro děti ve věku 6 až 12 let, váha 22 až 36 kg.

Kategorie 0+/0 – vajíčko, které ochrání

Do kategorie 0 a 0+ se řadí tzv. vajíčka (skořepiny). Tento typ autosedačky můžete použít nejen pro jízdu v autě, ale také pro přenášení dítěte. Tento typ autosedaček lze obvykle připevnit na podvozek kočárku. Tato autosedačka se instaluje proti směru jízdy, což zajistí dětské páteři, která je křehká, větší bezpečí. Vajíčko můžete vozit na předním sedadle, ale jen v případě, že deaktivujete airbag. Tento typ autosedačky se připevňuje buď bezpečnostními pásy, nebo použitím tzv. Isofixu. Zajímat byste se měli o řešení s co nejrovnější plochou pro novorozence – tedy do doby, než dítě samo drží hlavičku. Myslete také na dostatek místa pro nožičky.

Kojence do čtyř měsíců věku se snažte nenechávat v autosedačce déle než 1,5 hodiny denně – mohly by se u nich vyskytnout problémy s dýcháním a páteří. Rovněž se snažte vyhnout další časté chybě rodičů, kteří dítě posadí do větší autosedačky zbytečně brzo. Na změnu velikosti pomyslete teprve ve chvíli, kdy se temeno dětské hlavičky dostane nad horní okraj skořepiny.

Kategorie I – sáhněte po isofixu

Zhruba kolem jednoho roku věku dítěte můžete sáhnout po větší autosedačce, která je vhodná pro děti ve věku do 4 let. Tento typ autosedačky lze montovat po směru jízdy, pokud je vaše dítě malé, můžete jej ještě chvíli vozit proti směru jízdy – jestliže to dovoluje výrobce v návodu na použití. Pozice proti směru jízdy je pro malé děti bezpečnější a v případě nehody nedojde k tak velkému zatížení křehké krční páteře. Některé modely dětských sedaček mají výrazné bočnice kolem těla a hlavy – dítě tak chrání ještě víc. Problém však může nastat při upevňování bezpečnostními pásy. V tomto případě je lepší poohlédnout se po isofixu.

Autosedačky s isofixem jsou vyráběny ve všech váhových kategoriích, ale s tím rozdílem, že u autosedaček typu „vajíčko“ není autosedačka, která by měla isofix přímo na sobě. Tyto autosedačky se připevňují prostřednictvím základny (tzv. cestovní systém). Velkou výhodou isofixu je fakt, že zatímco klasické autosedačky mohou při nárazu z boku sklouznout ze sedadla, isofix posunu sedačky do strany zabrání.

Kategorie II/II – bočnice pro větší bezpečnost

Autosedačky pro starší děti se do vozidla upevňují většinou bezpečnostními pásy, vždy po směru jízdy. Protisměrná autosedačka a autosedačka na předním sedadle je pouze pro nejmenší děti. Bezpečnostní pásy, jimiž je autosedačka uchycena k sedadlu v automobilu často slouží rovněž k upoutání dítěte. Spousta modelů však používá isofix také u tohoto typu sedaček. Ta pak dovoluje, aby „dospělé“ vedení popruhů vyhovovalo velikosti menšího dětského těla.

Správný výrobek by měl mít také dostatečně výraznou boční ochranu hlavy a nastavitelné opěradlo, které se od zbytku dětské sedačky do auta nebude oddělovat. U nejstarších dětí můžete používat i samostatný zvýšený sedák, z hlediska jejich bezpečnosti jde však o nejméně vhodnou variantu.

Na co byste si měli dát pozor při výběru dětské autosedačky

Isofix na všech sedadlech: Není příliš mnoho automobilů, kde by byla isofixem vybavena všechna sedadla. S tímto univerzálním držákem dětských sedaček se většinou nesetkáte na místě spolujezdce, případně není na všech třech místech vzadu. Pořídit si můžete také kryty zámků isofix, které zamezují poškození čalounění.

Odnímatelné opěrky hlavy vzadu: U autosedaček pro starší děti je třeba zachovat nastavování výšky jejich opěradla, případně boční ochrany hlavy. Opěrky na sedadlech vašeho automobilu tomu mohou zabránit, případně způsobí, že se vám při jízdě dětská autosedačka nebezpečně nakloní směrem dopředu.

Odpojitelný airbag u spolujezdce: Jestliže je vaší výbavou protisměrná autosedačka, kterou převážíte na předním sedadle, musíte vypnout airbag – jeho případné vystřelení by totiž mohlo vaše dítě i zabít. Moderní automobily mají buď čidlo obsazení předního sedadla, které na hmotnost dětské sedačky zareaguje a nechá vak deaktivovaný, nebo u nich můžete najít vypínač tohoto zařízení. U některých starých automobilů je pak potřeba požádat servis, aby vak u spolujezdce kvůli převozu dítěte trvale vypnul.

Příliš krátké pásy: Narozdíl od autosedačky na předním sedadle, která je malá a skladná, jsou sedačky, které se instalují po směru jízdy, náročné na prostor – a potřebují tedy velkou dílku kabinových bezpečnostních pásů. I proto se vyplatí vyzkoušet si montáž dané autosedačky do vašeho automobilu ještě před nákupem zádržného systému.

Sedmimístná kabina: Umístit dětskou autosedačku i na skládací sedadla v sedmimístném automobilu je často možné. Vždy se ale podívejte do manuálu k vozidlu, zda to tak platí přímo pro váš model.

Pojmy, které byste měli znát

Norma ECE: Všechny nově uvedené autosedačky na evropském trhu musí splňovat normu ECE R 44/4 (přední a zadní nárazový test, zkouška simulující převrácení vozidla).

Isofix: Jde o zkratku spojení „International Standard Organsation for Fixation“. To znamená použití standardu upevňování dětských sedaček do auta bez použití bezpečnostních pásů.

Základna Isofix: Základna isofixu je platforma, která se za pomoci zámků isofix upevní do automobilu a do níž se teprve nacvakne samotný zádržný systém. Montáž autosedačky je tak mnohem jednodušší, protože nebudete muset po každém vytažení autosedačky zápasit s bezpečnostními pásy. Jde o ideální řešení také pro vozidla s krátkými pásy.

Opěrná noha: Opěrná noha je vzpěra, které se vztyčí mezi podlahu vozidla a spodním okrajem sedačky, případně isofixové základny. Zabraňuje jejímu rotačnímu pohybu. Nelze ji však nainstalovat do každého automobilu.

Cestovní systém: Jde o technické řešení, které je často označováno také anglicky jako „travel system“. Tento systém umožňuje upevnění dětské sedačky na podvozek, takže po vyjmutí z automobilu ji můžete proměnit v kočárek bez toho, abyste museli dítě přemisťovat.

A kde dětskou sedačku koupit?

Pokud zvažujete, že se podíváte kvůli koupi dětské sedačky na bazar, měli byste být při výběru autosedačky z „druhé ruky“ pozorní. A proč? Nikdy si nemůžete být jisti historií dané autosedačky. Nevíte, zda nebyla poškozena při autonehodě. Jestliže ale máte sedačku z bazaru ve formě koupě od ověřeného zdroje, můžete být v klidu. Vždy však kupujte autosedačky, které odpovídají aktuálním bezpečnostním standardům.

Při nákupu nové a nepoužité autosedačky vám spolehlivý prodejce často dovolí autosedačku vyzkoušet přímo ve vašem automobilu s dítětem. Měl by vám ukázat, jak sedačku ukotvit, ale také by vás měl ujistit, zda sedí právě do vašeho vozidla. Mezi velmi oblíbené značky, co se autosedaček týče, patří například Recaro, Sparco nebo BeSafe.