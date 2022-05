Vody tekoucí z výfuku se bát nemusíte. Většinou. O co jde?

Zřejmě už všichni jsme si někdy všimli, že občas z výfuku auta vychlístne či vyprskne voda. Většinou se nejedná o žádný závažný problém. Co to tedy jde?

Znáte to, jedete například za nějakým autem a při rozjezdu z křižovatky mu z výfuku vychlístne či vyprskne voda. Začnete přemýšlet, čím to je a jestli se nejedná o nějakou závadu. Jste-li paranoidnějšího ražení, možná začnete uvažovat, jestli náhodou neteče i voda z výfuku vašeho auta, aniž byste o tom věděli. Můžete být v klidu, stát se to může, ale v naprosté většině případů se nejedná o závadu.

Stává se to především v chladných ránech. Nastartujete a horké výfukové plyny začnou proudit výfukovým potrubím, které se ještě nestihlo prohřát. Teplotní rozdíl způsobí kondenzaci vody, která pak může vytéct či vychlístnout z koncovky výfuku. Jakmile se výfukové potrubí zahřeje, voda přestane kondenzovat a z koncovky výfuku odchází ve formě páry bez zápachu.

Problém může nastat například, když jezdíte pouze velmi krátké trasy a zkondenzovaná voda se nestíhá odpařovat. Může se pak začít akumulovat například v tlumiči výfuku a způsobit (rychlejší) korozi výfukového potrubí. Když na to myslíte a občas auto pořádně projedete, aby se potrubí prohřálo a všechna případně nashromážděná voda odpařila, mělo by to být v pořádku.

Potud tedy v podstatě bez obav. Ale pokud je tekutiny vytékající z výfuku nadměrně mnoho a není čirá, může to značit vážnější problém. V takovém případě je to potřeba začít řešit. Stejně tak je třeba auto zkontrolovat, pokud bílá pára vycházející z výfuku není bez zápachu, ale je z ní cítit spálený olej.

Když zaregistrujete, že z výfuku vašeho auta teče či prská voda, není nutno se ihned znepokojovat. Je ale dobré si zkontrolovat, zda je skutečně čirá, není jí nadměrné množství a pára s ní odcházející je bez zápachu. V případě pochybností je určitě dobré situaci konzultovat s automechanikem.