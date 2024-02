Volkswagen chystá novou značku. V USA už jí dokonce staví fabriku

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Koncern Volkswagen to ve Spojených státech v posledních letech nemá příliš lehké. Byla to totiž tamní Agentura pro životní prostředí (US EPA), která v roce 2015 rozpoutala nechvalně známou kauzu Dieselgate, která se přelila také do Evropy. Nutno podotknout, že čisté svědomí nakonec neměli ani další výrobci.

Německá automobilka se na tamním trhu musí také potýkat s velmi silnou pozicí domácí Tesly, kvůli níž ostatní výrobci v segmentu elektromobilů pouze paběrkují. S tím však chce Volkswagen zatočit. V uplynulých dnech byl totiž v Blythewoodu v Jižní Karolíně položen základní kámen nového výrobního závodu za dvě miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 47 miliard korun, kde budou vznikat lokálně bezemisní vozy. Nebude se však jednat o volkswageny.

Výhradně pro Spojené státy totiž koncern vymyslel značku Scout. Ta odkazuje na offroad International Harvester Scout z let 1961 až 1980, který vyráběla společnost International Harvester. Ta se přitom věnovala primárně produkci zemědělských strojů, užitkových vozů a vybavení pro domácnost.

Celý areál bude mít rozlohu téměř 650 hektarů, samotná fabrika pak zabere plochu zhruba 445 ha. Roční kapacita má dosahovat 200.000 aut, přičemž Volkswagen loni ve Spojených státech prodalo zhruba 71 tisíc elektromobilů.

Už s ohledem na samotný název nové automobilky se počítá s výrobou lokálně bezemisních modelů s terénními ambicemi, které budou nepřímo konkurovat například spalovacímu Fordu Bronco nebo Jeepu Wrangler.

První elektrické scouty by z Jižní Karolíny do zbytku Ameriky mohly začít vyjíždět již v roce 2026.