Prohlédněte si VW Golf 8 v základní výbavě za 479.900 Kč. Některé věci odhaluje poprvé

Automobilka Volkswagen před časem jemně učesala ceník osmé generace modelu Golf, jenž trochu podražil, zároveň ale prozradil výbavu základního provedení za 479.900 Kč. I když od premiéry vozu uplynulo již několik měsíců, většinou jsme jej viděli jen v nejnašlapanějších výbavách. Nejlevnější verzi, kterou si díky konfigurátoru můžete prohlédnout v přiložené galerii, odhaluje vůbec poprvé.

Jedná se o výbavu s prostým názvem Golf, která se aktuálně pojí s jedinou motorizací, a sice přeplňovaným litrovým tříválcem 1.0 TSI o výkonu 81 kW a 200 newtonmetrech točivého momentu. Nejdostupnější výbavu pořídíte pouze s touto pohonnou jednotkou v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou. Z klidu na stovku vůz potřebuje 10,2 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 202 km/h. Bez jakékoliv formy elektrifikace slibuje průměrnou spotřebu 4,6 litru, což je stejně jako horká novinka - 1.5 eTSI 110 kW s dvouspojkovou převodovkou DSG. Tento mild-hybrid jsme testovali nedávno:

Tak se na to holátko pojďme podívat, chtělo by se říct… jenže ono to úplné holátko není. Z části to tak omlouvá fakt, že ve srovnání s předchůdcem Golf podražil. Vždyť sedmičku po faceliftu ve výbavě Trendline jste s motorem 1.0 TSI 81 kW pořídili od 411.900 Kč.

Výbava osmé generace v základu zahrnuje přední a zadní LED světlomety, bezklíčové odemykání, digitální přístrojový štít, automatickou klimatizaci, asistenta pro hlídání jízdního pruhu či vyhřívaná sedadla, volant a trysky ostřikovačů. Součástí je i multimediální systém s mobilními internetovými službami We Connect. Poprvé vidíme jeho jednodušší verzi. Má menší obrazovku, dva otočné ovladače po stranách a chybí posuvná lišta pro ovládání vybraných funkcí pod displejem. Bohužel, ani s tímto infotainmentem nedostanete klasické otočné ovladače pro nastavování teploty.

A protože jsme si nakonfigurovali vůz bez jediného příplatku, sáhli jsme po šedé barvě Urano a patnáctipalcových ocelových kolech s pneumatikami 195/65 R15. Obě položky jsou bezpříplatkové. Barevné možnosti pro nový Golf nejsou vpravdě moc bohaté. Kromě sedmi variant bílé/šedé/černé si můžete vybrat modrou Atlantic (+14.500 Kč) nebo žlutou Lime (+18.100 Kč), kterou dobře známe z reklamních spotů. Pro výbavu Golf je k dispozici pouze jedno příplatkové obutí - šestnáctipalcová kola Norfolk za 11.600 Kč.

Pokud byste mermomocí nepotřebovali udržet cenovku pod půlmilionem, určitě by se vyplatilo připlatit za vyšší výbavu Life. Se stejným motorem stojí 524.900 Kč a navíc kromě zmíněných kol dává automatickou třízónovou klimatizaci, parkovací senzory vpředu a vzadu, Highway Light svícení pro jízdu na dálnici či středovou loketní opěrku se dvěma konektory USB-C. S takovou si můžete bez příplatku zvolit šedý interiér a bohatší je rovněž nabídka kol od sedmnácti do osmnácti palců. To už je ale další příplatek za minimálně 15.500 Kč…