Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG – Staré návyky pusťte z hlavy

Historie Golfu se začala psát v roce 1974 a jeho sedm generací hlásí přes 35 milionů vyrobených kusů po celém světě. Asi nemá cenu zdlouhavě připomínat, jak Golf postupem desetiletí formoval nižší střední třídu, a že na jeho počest Němci říkají segmentu “Golf Klasse”. Pojďme rovnou na něco z praxe.

Golf se poslední roky chlubil parádní vlastností, kterou mu ostatní mohli jen tiše závidět. Ocenili jsme to pokaždé, když se nám v redakční garáži ohřál, a dokonce jsme pro to měli vlastní formulku: sednout, nastavit sedačku a jet. Pracoviště řidiče bylo jednoduché, veškeré ovladače ihned při ruce, takže jste je po prvních pár kilometrech snadno nahmatali i poslepu. Někteří mu vyčítali, že je až příliš konzervativní, že konkurence se na digitální věk připravila dříve a lépe. Ale proč by VW měnil něco, co léta skvěle funguje?

Jenže v tom přišla generace osm a ještě před jejím oficiálním představením bylo jasné, že nezůstane kámen na kameni. Volkswagen se rozhodl pro zásadní proměnu exteriéru i interiéru. Jakkoliv je toto subjektivní záležitost, naši oblíbenou formulku teď musíme schovat do šuplíku a je otázka, jestli ji vůbec ještě někdy vytáhneme. Do Golfu už nestačí jen sednout a jet. Vyžaduje proces seznamování, ani ten ale nemusí stačit k tomu, aby vám veškeré inovace byly po chuti. Ale pojďme popořadě…

První testovací exemplář v redakční garáži byl o to zajímavější, že dorazil s novým motorem - mild-hybridem 1.5 eTSI, kterému by elektrifikace měla pomoci k úspoře paliva, ale třeba i s hladšími rozjezdy od semaforů. Novinek je celá řada, proto jsme vás už před časem vyzvali, abyste v diskuzi zanechali dotazy, které v souvislosti s Golfem 8 máte. Odpovědi jsem pak zahrnul do textu. Bez mučení přiznávám, že ne na všechny, některé informace o takto čerstvém autě ještě není úplně snadné získat. Co nevidět ale do redakce dorazí ještě 2.0 TDI, takže co nenajdete tady, to se pokusím dohnat v testu příštím.

Revoluce na oko

Nevím jak u vás, ale když nový Golf dorazil, většina lidí v mém okolí nepřijala jeho proměnu zrovna pozitivně. Pravda, ani já nebyl z těch, kterým by z vnějšího designu spadla brada, finální hodnocení jsem si ale raději nechal až na osobní setkání.

A byť už si osmá generace za svůj krátký život vysloužila nespočet výtek a přirovnání ke konkurenčním produktům (včetně Toyoty Auris), musím říct, že konkrétně tento kousek v šedé metalíze Dolphin (+14.500 Kč) na sedmnáctipalcových stříbrných kolech se mi jednoduše líbil. Možná bych ocenil nějaký zajímavější design kol, s celkovým výsledkem jsem ale spokojený. V předním nárazníku má Golf elementy lakované v barvě vozu, což se mi zrovna dvakrát nelíbí, šedá barva to ale v tomto případě hezky zamaskovala. Proporčně nezvyklé přídi se snad už ani nedá říkat maska, navazují na ni příplatkové LED Matrix světlomety (+23.100 Kč vč. mlhovek), zatímco propojující linka je chromovaná (u sportovních provedení GTI a spol. však umí i svítit). Světla jsou v noci parádní, rozhodně se nemusíte bát, že výkonná technika oslní protijedoucí. Jednotlivé segmenty zdárně vykrývají, a když je před vámi prázdno, z noci udělají den. Dobře, den úplně ne, ale jarní podvečer ano.

Z ostatních úhlů už je to více méně starý dobrý Golf, který známe z dřívějška. Boční siluetu si díky ikonickému širokému sloupku C nespletete, vzadu vidíme jen drobné korekce. Také tady dostává Golf diodovou techniku, označení modelu se po vzoru ostatních volkswagenů přesunulo pod nový emblém značky, koncovky výfuku zdobí jednolitý chromovaný rámeček. Ale nenechte se zmást, jsou falešné.

Abychom nezapomněli na srovnání s předchůdcem - nový Golf je 4284 mm dlouhý, 1789 mm široký a 1456 mm vysoký, přičemž rozvor má hodnotu 2636 mm. Proti předchozí generaci je tedy o 26 mm delší, jeden milimetr užší a 36 mm nižší. Rozvor narostl o 16 milimetrů. Uhlazenější karoserie pomohla zlepšit aerodynamiku. Odpor má nyní hodnotu 0,275 Cd, což by Golfu mělo v řádu desetinek litru pomoci k úspornějšímu provozu.

Seznam(uj)te se

Zaznělo to už nesčetněkrát. Interiér Golfu je všechno, jen ne takový, jako u předchůdce. Golf 8 má již v základu digitální přístrojový štít s 10,25” obrazovkou, kterému sekunduje 8,25” displej multimediálního systému. Volkswagen se netají, že inspiraci hledal u Mercedesu, který v posledních modelech rovněž sdružuje obrazovky v jeden funkční celek. Osobně si ale myslím, že stříbrným šípům se to povedlo o něco elegantněji. Vadila mi ta obrovská masa lesklých plastů kolem obrazovek, která je tu podle mého zbytečná.

Samotná kvalita displejů je však na nejvyšší úrovni. Obraz má vysoké rozlišení, pestrou paletu barev a listování v menu probíhá svižně jako na nejnovějších iphonech. Aby také ne, když se Volkswagen rozhodl pro revoluční změnu a veškeré klíčové funkce vměstnal právě do obrazovek. Na nastavování teploty prostřednictvím otočných ovladačů zapomeňte. Od teď musíte chtě nechtě listovat v menu, podobně jako v peugeotech, kde toto řešení už nějaký pátek kritizujeme. Samotné prostředí si můžete díky nekonečným možnostem individualizace přetvořit přesně podle vlastních představ. Líbí se nám možnost rozdělení hlavní obrazovky, kde můžete mít najednou spuštěnou navigaci, přehrávanou hudbu a zároveň mít rychlý přístup k telefonnímu seznamu.

Zatímco na některé postupy jsem si v průběhu testovacího týdne zvykl, jiné se postupem dní stávaly více a více otravnějšími - třeba právě nastavování teploty a intenzity foukání. Dotyková lišta pod obrazovkou je rovněž novinkou (známe i z nové Octavie) a soužití s autem se snaží alespoň z části usnadnit. Trefovat se na posuvník za jízdy je však jen o něco méně obtížné než ťukat do displeje.

Když jsem si Golf převzal a prvních pár desítek minut se seznamoval s prostředím, zkusil jsem si s touto lištou trochu pohrát. Jedno nešikovné přejetí znamenalo, že jsem si zapnul vyhřívání sedaček, do kterého začalo zběsile foukat topení a ještě se pustilo rádio. Tedy znovu a opatrněji. Lišta toho totiž umí více. Kromě nastavování teploty (ťukáním na plus a mínus) a zvýšení hlasitosti můžete třeba i zapnout vyhřívání sedaček. Pro to tu speciální tlačítko není, ale stačí na část lišt udělat dvěma prsty dvojklik, čímž se vyhřívání zapne. Dalšími dvojkliky pak lze měnit jeho intenzitu, případně jej zcela vypnout.

Ještě by tu bylo jedno řešení těchto strastí - hlasové ovládání. Ani to ale zatím není bezchybné a zdaleka se nedokáže poprat se všemi povely. Kolikrát na pokyn “Hej, Volkswagene” vůz ani nezareagoval, takže jsem asistenta musel vyzvat stisknutím tlačítka na volantu. Palubní společník se snaží být intuitivní, takže kromě klasických frází umí reagovat i na příkazy typu “je mi zima”. A dokonce rozpozná, kdy na něj mluví řidič a kdy spolujezdec. Pravdou je, že aktuálně systém umí splnit jen omezené množství požadavků, taková mlhová světla byste hlasem zapínali marně. VW nicméně říká, že asistent se neustále učí a s každou aktualizací by toho měl umět o něco víc. Fajn fíčura, která jen podtrhuje přerod interiéru do digitální éry, jako náhrada za konvenční tlačítka je to ale jen slabá náplast.

Takže digivěk. A dál?

To bychom měli multimediální systém, ale co další části interiéru? Také tady se Volkswagen pustil do rozsáhlých změn. Zapomeňte na otočný ovladač světlometů, nově je pro toto nastavování vlevo od volantu vyhrazena digitální plocha. Mezi výdechy uprostřed zůstalo jen nutné minimum fyzických tlačítek, o moc více jich nenajdete ani na středové konzole. Stejně jako Octavia má i Golf maličký volič samočinné převodovky, který sice nezabírá tolik místa, že by to ale pomohlo navýšit odkládací prostor kolem, to se úplně říct nedá. Hlavní výhodou tak je, že je mezi řidičem a spolujezdcem vzdušnější prostor.

Sedačky vpředu jsou pohodlné tak, jak byste od Golfu čekali. Mají slušné boční vedení, hlavně se ale v autě pořád sedí příjemně nízko, jako tomu bylo u předchozí generace. Rozsah nastavení volantu je dostatečně rozmanitý, takže se pohodlně uvelebí široké spektrum postav. Těm vyšším ale bude vadit tvrdý středový tunel, respektive velmi málo místa pro pravé koleno. Sedačku si za příplatek můžete nastavovat elektricky, Golf ji kromě jiného umí automaticky odsunout vzad pro snadnější nastupování a vystupování.

Co do prostoru je v novém Golfu místa plus mínus jako v předchůdci. Sám za sebe si pohodlně sedne i kolega s výškou 188 cm, aniž by mu scházela rezerva před koleny i nad hlavou. Ve druhé lavici už se cestující musí smířit s tvrdými výplněmi dveří, k dispozici jsou nabíjecí konektory (avšak jen USB-C) a dostatečně prostorné kapsy ve dveřích.

Z doposud uvedeného se může zdát, že ve srovnání s předchůdcem je Golf povětšinou lepší, nebo minimálně stejně dobrý. Když se ale začnete pídit po některých detailech, vcelku rychle zjistíte, že novinka může sedmičce některé věci jen tiše závidět. Nemyslíme tím jen samotné materiály (masa laciného plastu kolem středového tunelu, nepotažené přední sloupky či schránka u spolujezdce), ale i vybrané funkční prvky - marně byste hledali stropní schránku na brýle či krycí roletku na středové konzole (přitom nová Octavia ji nově má). Chybí rovněž kolenní airbag a seznam absentujících položek podtrhuje plynokapalinová vzpěra kapoty, kterou boleslavská novinka také dostává. Tady se hodně šetřilo…

Kufr pojme v základu 380 litrů, po sklopení zadní lavice se dostáváme na 1237 l. Má pravidelné tvary, vhod přijdou malé schránky za podběhy po stranách, stejně jako průvlak uprostřed zadní lavice. Za příplatek 2500 Kč se pod podlahou objeví rezervní dojezdové kolo.