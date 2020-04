Škoda Octavia vs. VW Golf: Prohlédněte si obě koncernové novinky vedle sebe

V koncernu VW se roztrhl pytel s novými kompakty - Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Seat Leon, Audi A3… to je pořádná porce novinek. První dvě už jsme si prohlédli nejen staticky, ale vyzkoušeli je i v provozu. Golf nejprve v rámci mezinárodních jízd v Portugalsku, později i během tradičního redakčního testu. Ve stejný týden jej na zkrácenou zápůjčku doplnila čtvrtá generace Octavie. Zatímco Golf do prodejů zamířil nejprve coby hatchback, Octavia z počátku přijíždí jako kombík.

To ale není jediný rozdíl v našich testovaných exemplářích. Liší se i motorově, spojuje je jen shodný výkon 110 kW. V Golfu tuto sílu obstarává motor 1.5 eTSI, což je nový mild-hybrid se 48V palubní sítí. Nejvyšší výkon je dostupný od pěti do šesti tisíc otáček, maximum točivého momentu 250 newtonmetrů pak od 1500 do 3500 ot/min. To Octavia dorazila s turbodieselem 2.0 TDI Evo - výkon 110 kW je k dispozici od 3000 otáček, nejvyšší hodnota krouťáku činí 360 Nm mezi 1700 a 2750 ot/min. V obou případech se jednotka pojila s dvouspojkovou převodovkou DSG a síla putovala na přední kola.

Začíná to klíčkem

Příbuznost poznáte už díky novému klíčku. Golf i Octavia dostávají shodný, liší se jen logem automobilky. Klíček dal sbohem konvenčním rozděleným tlačítkům a místo toho vsadil na spojenou plochu. Říkáme o něm, že je dotykový, ve skutečnosti se ale tlačítka mačkají jako všude jinde. Nehrozí tedy, že byste vůz odemkli tím, že o klíč omylem zavadíte v kapse. A když si časem zvyknete na jeho tvar a rozmístění tlačítek, odemykat zvládnete i bez jeho vytažení.

Pomocí klíčku můžete u obou vozů stáhnout, nebo naopak vytáhnout čtveřici bočních okének. Tato funkce zůstala zachována a ovládá se stejně jako dřív, tedy podržením tlačítka pro odemknutí, nebo naopak zamknutí.

Revoluční kabiny

Pamatujete, jak jsme si na koncernových autech vždycky pochvalovali, že stačí sednout dovnitř, nastavit sedačku a můžete vyrazit na cestu. Intuitivní ovládání jednotlivých prvků či zobrazení jízdních dat bylo vždy příkladné a se skřípajícími zuby jsme snesli i jemnou digitalizaci, kdy klasická tlačítka po stranách obrazovky multimediálního systému začaly nahrazovat dotykové plochy.

Jenže tomu je podle všeho konec. Golf i Octavia přijíždějí s kabinami, které prošly hotovou revolucí. Zapomeňte na otočné ovladače pro nastavování teploty či klasická tlačítka, jimiž nastavíte vyhřívání sedačky. Teď se všechno ovládá prostřednictvím infotainmentu, pod jehož obrazovkou je nově lišta. Ta slouží pro rychlou změnu teploty či hlasitosti, když se naučíte základní gesta, zvládnete pomocí lišty i zapnout vyhřívání sedačky. Ale jen zapnout, pro intenzitu vyhřívání už zase musíte do systému.

Podrobněji jsme se tomu věnovali v nedávném testu Octavie (a ještě budeme v připravovaném čtení o Golfu), už teď ale můžeme říct, že pověstná koncernová jednoduchost je pryč. Když Machi poprvé skočil do Octavie a odjel testovat, za deset minut se vrátil. Nemohl totiž přijít na tak prostou věc, jakou je vynulování spotřeby. Obrátil se tedy na mě (najednou ti generace Netflix není jen pro srandu, co?), ale ani já si dobu nevěděl rady. Nakonec jsme objevili směsici kroků čítající mačkání knoflíků, točení válečkem a listování menu, kterým jsme na vynulování přišli. Trvalo to asi pět minut. Funkce, u které v předchozích generaci stačilo dlouze podržet jediné tlačítko…

Hlas namísto knoflíků

Když si někdo začne stěžovat na složitost ovládání, kdy ani základní funkce není snadné obsloužit za jízdy, automobilky mají naučenou odpověď - využijte hlasového asistenta! Spíše než plnohodnotná náhrada za tlačítka je to ale zatím jen taková náplast. V Octavii se na Lauru podrobněji zaměříme v plnohodnotném testu, kde na to bude více času. První zkušenost s Golfem ale ukázala, že i v tomto ohledu je co zlepšovat. Systém sice umí reagovat i na povely jako “je mi zima na nohy”, často ale zaváhá, vůbec vás neslyší, nebo žádá zopakování požadavku. Už samotné oslovení “Hej volkswagene” mi přišlo krkolomné a raději jsem upřednostnil tlačítko na volantu.

Když jsme u toho volantu, v Octavii je nově dvouramenný, zatímco Golf zůstal věrný tříramenné klasice. Jde spíše o estetiku, než aby bylo jedno či druhé řešení lepší či praktičtější. Volant v Golfu ale přeci jen v jedné věci lepší je - zachoval si klasická tlačítka, díky kterým je listování v digitálních budících snazší, a třeba i ono nulování spotřeby podstatně jednodušší. Osobně si dovolím vyzdvihnout ještě jednu věc, která mně potěšila - zachování volantu s úzkým věncem, který je pro golfy posledních let typický.

Kvalitou jsou kabiny na více méně stejné úrovni. V obou případech dostáváme měkčené výplně dveří vpředu, ale tvrdé plasty vzadu. Celkový dojem není špatný, kazí jej ale některé laciné detaily, například nevzhledný plast na středové konzole kolem voliče samočinné převodovky. Přeskakovali jsme s Martinem z auta do auta a shodli jsme se, že prostoru je ve srovnání s předchůdcem (centimetr sem, centimetr tam) zhruba stejně. To jsme si ostatně měřící technikou ověřili už při prvních statických dojmech. Jen Martin je větší čahoun a v Golfu si stěžoval na stísněný prostor pro pravou nohu. Aby se poskládal, musel si ji opřít o ten tvrdý středový tunel.

Shodná technika, výhoda pro Golf

Motorovou paletu asi nemá smysl opět omílat, pro Golf i Octavii jsme se jí věnovali již nesčetněkrát. Kapoty tedy pro tentokrát necháme zavřené (mimochodem, Octavia dostává plynokapalinovou vzpěru, zatímco Golf ne, byť v předchozí generaci ji uměl) a zaměříme se na podvozky. Tady se totiž Golf díky jedné maličkosti dostává do značné výhody.

V souvislosti s podvozkem nových koncernových kompaktů se často hovoří o výkonnostní hranici 110 kW. Slabší verze mají jednodušší zadní nápravu s torzní tyčí, silnější pak víceprvek. Jenže… Zatímco Octavia sofistikovanější řešení dostává až ve verzích nad 110 kW (tedy 111 kW a více), Golf jej má už pro motory se 110 kW včetně. Může se to zdát jako nepatrný detail, jenže hned dvě klíčové motorizace koncernu - 1.5 (e)TSI a 2.0 TDI Evo - jsou naladěny na rovných 110 kW. Když tedy objednáte do flotily Octavii a Golf se stejným motorem, ve volkswagenu dostanete lepší řešení.

Takže zatímco zkoušený Golf měl víceprvek, Octavia torzní tyč. Nebyl to ale jediný rozdíl. Volkswagen obouval sedmnáctipalcová kola, škodovka o palec větší. Boleslavská novinka byla navíc vybavena příplatkovým adaptivním podvozkem, zatímco Golf měl klasické tlumiče. Výsledek? Kolem Strahova jsme si v obou autech projeli pár nepěkných cest. Pravdou je, že Golf zanechal výrazně lepší dojem. Na rozbitých úsecích tolik neuskakoval, byl tužší, ale ne vyloženě prkenný, na kostkách zase přesvědčil o něco lepším odhlučněním. Tolik první dojmy. Neberme to ale jako bernou minci. Rozdílná karoserie, rozměr kol i podvozek jistě udělají svoje. Uvidíme, až vedle sebe postavíme plnohodnotné konkurenty.

Test Octavie s motorem 2.0 TDI Evo již na Auto.cz vyšel. Ještě jednou si ale dovolujeme připomenout, že spíše než o klasický test šlo o sbírání prvních jízdních dojmů, jakousi náhradu za zrušené mezinárodní jízdy. Auto jsme měli půjčené jen na jeden den a na plnohodnotné zhodnocení si ještě počkáme. To Golf nám byl parťákem celý týden a na jeho test se můžete těšit co nevidět!