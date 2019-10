Volkswagen Service spouští nabídku Zima 2019: Přezuj, nalož, nastartuj

Ačkoliv jsou teploty posledních dnů spíše nadprůměrné, zima se nezadržitelně blíží a řidiči by měli pomalu zaměřit svou pozornost na správnou přípravu vozu. Majitelé osobních a užitkových automobilů značky Volkswagen, kteří využívají služeb autorizovaných servisů, to však budou mít o něco snazší.

Zimní období patří na silnicích k těm nejnáročnějším, proto by řidiči rozhodně neměli přípravu svého vozu podceňovat. Majitelům automobilů značky Volkswagen však práci ulehčí nová nabídka českého zastoupení značky Volkswagen „Zima 2019,“ které láká na cenově dostupný servis zohledňující specifické požadavky majitelů zánovních i starších modelů.

„Vlastně je to velmi jednoduché: Přezuj, nalož, nastartuj... a můžeš se směle vydat například do hor na lyže,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. „Přesně podle tohoto motta jsme připravili zimní nabídku pro majitele osobních i užitkových vozů Volkswagen všech věkových kategorií. Starosti s přípravou vozu na zimu ochotně převezmou specialisté v autorizovaných servisech Volkswagen.“

Autorizované servisy Volkswagen tak nyní za zvýhodněných podmínek nabízejí důkladnou prohlídku, během které jsou kontrole stavu a funkčnosti podrobeny všechny důležité komponenty vozu. Od brzdové soustavy, přes výfukovou soustavu, kola a pneumatiky, stěrače a ostřikovače, akumulátor, klínový i rozvodový řemen, klimatizaci, provozní kapaliny, světlomety a jejich seřízení, atd.

Zvýhodněná nabídka však nekončí jen u prohlídky, ale vztahuje se také na odstranění nalezených závad. Stačí pouze předložit slevový poukaz Plus plán, který se kromě servisních úkonů vztahuje také na pořízení Originálních, Výměnných a Economy náhradních dílů Volkswagen a Originálního příslušenství Volkswagen. Knížky se slevovými poukazy by již měly být dostupné u servisních poradců. Slevy se samozřejmě vztahují především na nejčastěji vyměňované díly, jako je třeba akumulátor s ukazatelem stavu nabití (72 Ah/380 A), který lze pořídit už za 4.844 Kč. V nabídce jsou však i náhradní žárovky, rozmrazovače oken nebo nové stírací lišty. Při jejich zakoupení a výměně pak VW nabízí i litr originálního koncentrátu zimní směsi do ostřikovačů zdarma.

Při nutnosti výměny některých dílů jsou používány především Originální díly Volkswagen, u starších automobilů však zákazník může sáhnout i po výhodnějších Výměnných dílech nebo Economy dílech, které slibují stoprocentní funkčnost a bezpečnost při výrazně nižších cenách. Například výměnné díly jsou průmyslově renovované, což jejich cenu snižuje o 40 procent. Na všechny díly je však stále poskytována standardní dvouletá záruka. Časovou hodnotu více než pětiletých vozů zohledňují také Volkswagen kompletní ceny s výhodnou nabídkou servisních úkonů, kterou si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Zimní období je ale nejvíce spojováno s přezouváním, které Volkswagen také zohledňuje. S výběrem vhodného obutí pro jednotlivé modely zákazníkům ochotně pomohou specialisté z oddělení Volkswagen Pneuservis, kteří nabízejí široký sortiment kvalitních zimních pneumatik renomovaných značek. Na nákup 4 nových pneumatik, sady kompletních kol, montáž pneumatik či jejich uskladnění lze navíc použít poukaz na slevu 500 Kč, který je připraven na webových stránkách Volkswagen osobní/užitkové vozy v sekci pneuservis.

Autorizované servisy Volkswagen navíc poskytují na nové pneumatiky speciální záruku PneuGarance, a to po dobu 3 let, resp. do dosažení hloubky dezénu 5 mm. A pokud vás děsí defekty, můžete vsadit na pneumatiky s technologií AirStop. Jejich vnitřní stěna je totiž pokryta speciální hmotou, která dokáže okamžitě utěsnit otvor vzniklé průnikem tělesa o průměru až do 5 milimetrů.

Kromě zvýhodněných prohlídek, náhradních dílů a pneumatik ale Volkswagen upozorňuje i na své Originální příslušenství, jako jsou střešní nosiče, příčníky nebo aerodynamické střešní boxy. Posádce pak zase přijde vhod vybavení v podobě nabíjecích rozdvojek, ochranných gumových rohoží, atd. Všechny produkty jsou přitom vyvíjeny souběžně s vozidlem a důkladně testovány, což zaručuje jejich nejvyšší možnou úroveň odolnosti, komfortu a praktické využitelnosti.

Servisní nabídka Volkswagen Service Zima 2019 pro majitele osobních a užitkových vozů Volkswagen platí od 1. října do 31. prosince 2019 u participujících autorizovaných servisních partnerů Volkswagen.