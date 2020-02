Volkswagen stále nerozhodl o turecké továrně pro příští Superb. Na schválení je prý pořád čas

Volkswagen už několik let uvažuje o výstavbě nové továrny, kterou by navýšil svoji nedostatečnou výrobní kapacitu evropských závodů. Loni už se zdálo, že je o novém výrobním místě rozhodnuto, zákulisní zprávy mluvily o vybudování závodu v turecké Manise. Jenže do toho přišla vojenská akce turecké armády v sousední Sýrii a VW Group kvůli nestabilní politické situaci definitivní schválení výroby v Turecku raději odsunul. A rozhodnuto o něm není dodnes.

Automobilka přitom zase nemá tolik času, aby mohla definitivní rozhodnutí o nové továrně oddalovat donekonečna. V Manise se mají automobily začít vyrábět už v roce 2022, a tak je nejvyšší čas na zahájení výstavby, aby všechno bylo včas připraveno.

Z německého koncernu ale zaznívají hlasy, že čas na schválení ještě je. A to podle zdroje obeznámeného se situací až do poloviny letošního roku. Jen tak by se všechno stihlo do plánovaného roku zahájení produkce. Dřívější zprávy přitom naznačují, že vedení VW Group chce o výrobě v Manise rozhodnout ještě tento měsíc.

Nově budovaný závod je přitom klíčový primárně pro Škodu Auto. Ta už delší dobu bojuje s nedostatečnou výrobní kapacitou továrny v Kvasinách, přičemž nové výrobní místo má řešit právě tyto potíže. Podle původních předpokladů se do nové továrny měla přesunout produkce Karoqu a jeho bratra, Seatu Ateca, uniklé interní materiály ale naznačují, že se v Turecku naopak mají vyrábět nástupci Škody Superb a Volkswagenu Passat.

Škoda Auto si je nedostatečné kapacity svých závodů vědoma, a tak údajně již oslovila další značky koncernu, zda by nemohla využít jejich výrobní prostory. Letos se má navíc situace ještě zhoršit, díky nástupu nové generace Octavie, od níž si automobilka hodně slibuje. Podle zákulisních zpráv je možností využít závod Volkswagenu v Bratislavě nebo továrnu Audi v maďarském Györu. Do Bratislavy by měla zamířit část produkce Karoqu i Kamiqu. Vedle toho firma hledá také výrobní místo pro příští generaci Fabie Combi, která navzdory dřívějším předpokladům nakonec přece jen vznikne.

Nově vybudovaný závod v turecké Manise, zhruba 40 kilometrů od města Izmir (Smyrna), podle uniklých interních materiálů má zahájit produkci v roce 2022. Projektován je až na výrobní kapacitu 300.000 automobilů ročně. VW Group dal Turecku přednost před Bulharskem či Rumunskem, a to kvůli vyspělejší infrastruktuře nebo výhodnější poloze. Zároveň však bylo upozorňováno na ne zcela stabilní politickou situaci, která se ostatně potvrdila ještě před samotným schválením nové továrny.