Škoda Superb se bude stěhovat. Nová generace se má vyrábět v Turecku!

Zcela nová továrna skupiny Volkswagen Group, v níž by se měly vyrábět také automobily značky Škoda, začíná dostávat reálnější obrysy. V posledních týdnech vyšlo najevo, že bude stát v Turecku. A nyní už víme i její výrobní portfolio. A je to velké překvapení!

Z interních dokumentů, k nimž se dostal renomovaný server Automotive News, totiž vyplývá, že nový závod bude vyrábět modely Škoda Superb a Volkswagen Passat. To je velké překvapení, protože podle dřívějších zpráv se tyto vozy měly v budoucnu vyrábět ve škodovácké továrně v Kvasinách. Do nově vybudovaného závodu se naopak měla přesunout produkce dvojice SUV, nástupců Seatu Ateca a Škody Karoq.

Volkswagen dokonce před rokem tiskovou zprávou oficiálně potvrdil, že se ve východočeské továrně bude vyrábět příští Passat, a to od roku 2023. Výroba se tam měla přesunout z německého Emdenu, který se do budoucna přeorientuje výhradně na výrobu elektromobilů. Nakonec se ale Passat přesune ještě dále na východ.

Automobilka své plány s tureckou továrnou zatím nekomentuje, výroba modelů střední třídy v tomto závodě by ale měla svůj smysl. V Evropě zájem o střední třídu trvale klesá, a tak je otázkou, zda si budoucí Superb a Passat zajistí dostatečný odbyt. Naopak na východních trzích o takové sedany stále zájem je, a tak by výroba blíže cílovým odbytištím měla smysl. Pomohly by i nižší výrobní náklady díky levnější pracovní síle, což by automobily z tamější továrny mělo zlevnit.

Naopak Kvasiny by se tímto krokem plně orientovaly na SUV. To by bylo jednodušší z hlediska logistiky, navíc o takové automobily je obří zájem, a tak by naplnění výrobní kapacity ve východních Čechách mělo být též zajištěno.

Z interních materiálů vyplývá že nová továrna bude postavena ve městě Manisa, zhruba 40 kilometrů od města Izmir (Smyrna). Má zde pracovat až 4.000 lidí, přičemž výrobní kapacita je projektována až na 300.000 aut ročně, což je právě zhruba jako v Kvasinách. Asi dvě třetiny mají připadat na Passat, Superb obsadí zbytek. Tamější výroba má odstartovat v roce 2022.

Volkswagen vybíral ještě mezi Bulharskem, Turecko ale bylo nakonec vybráno jako vhodnější lokalita, a to díky pozitivním makroekonomickým ukazatelům nebo blízkosti cílovým trhům.