Volkswagen Transporter & Multivan: Nejdřív práce, potom zábava

Předchozí Volkswagen Transporter – Stylovější pracant Volkswagen Multivan - Auto na všechno Další

Volkswagen Transporter – Stylovější pracant

Zatímco Volkswagen Multivan hraje roli spíše luxusního zboží v rámci nabídky řady 6.1, Transporter zůstává nadále ryzí pracant. To ale neznamená, že by ani on neuměl být švihákem. Designérské změny v rámci příchodu řady 6.1 totiž byly logicky provedeny také u Transporteru, což znamená výraznější masku napojenou na hlavní světlomety. Připlaťte si za optický paket stojící 21.704 korun a rázem před sebou máte díky lakovaným nárazníkům i klikám dveří nebo chromovaným lištám v masce chladiče oku lahodící dodávku, a to i v jinak obyčejném šedém laku.

To uvnitř už Transporter svoje užitkové zaměření nezapře. Použité plasty jsou tvrdší a na pohled laciněji působící než třeba v Multivanu, na druhou stranu se zdají bytelné, o což jde u takového pracanta především. Jednotlivé ovladače dobře známe z osobních Volkswagenů, plusem je jejich logické rozmístění, a tak uvnitř Transporteru nic nehledáte. Okamžitě víte, co kde najdete. Jen nechápu to použití vnitřního zpětného zrcátka u kusu se zaplechovanými zadními dveřmi – stejně dozadu nic neuvidíte.

Volkswagen Transporter

Transporter je ale hlavně o užitných vlastnostech a v tom boduje. My testovali kratší variantu s délkou 4.904 mm a rozvorem 3.000 mm, do jehož nákladového prostoru se vejdou předměty dlouhé až 2.450 mm. Podobně jako u jiných dodávek však lze objednat otvor do kabiny, díky němuž lze do prostoru pod dvojlavicí umístit ještě o 350 mm delší předměty, tedy s celkovou délkou 2.800 mm. Otvor v dělicí přepážce je mimochodem 300 mm široký a 270 mm vysoký, přičemž za něj dáte 10.220 korun.

Přístup do nákladového prostoru standardně zajišťují neprosklené zadní křídlové dveře a boční posuvné dveře na pravé straně karoserie. Lze si však objednat i levé boční posuvné dveře (+20.885,-), prosklené zadní výklopné dveře místo křídlových pak vyjdou na 1.139 Kč. S ukotvením nákladu pomůže šest standardně dodávaných ok v podlaze (osm u prodloužené verze), připlatit si však lze i takové prvky, jako je univerzální dřevěná podlaha (+12.803,-) nebo upínací lišty v nákladovém prostoru (+13.542,-), což jsme našli i v testovaném exempláři. Objem nákladového prostoru pak činí 5,8 m3, což je v daném segmentu standard. Stejný nabízí třeba i Peugeot Expert.

Co se týče motoru, je to u transporteru vlastně jednoduché, vybíráte ze čtyř výkonových verzí turbodieselu 2.0 TDI. My sáhli po té druhé nejslabší, s výkonem 81 kW, pod níž už je pouze základ s 66 kW. Testovaná verze se v tuto chvíli vyplatí pořídit, protože díky akční nabídce je levnější než slabší provedení. Přijde na 723.157 Kč včetně DPH, zatímco 66kW varianta stojí podle ceníku 826.252 korun. Transporter tudíž zůstává spíše tím dražším zbožím mezi dodávkami, takový Peugeot Expert s turbodieselem 2.0 BlueHDi (90 kW) a šestistupňovým manuálem v základu vyjde na 707.850 korun včetně DPH.

Z hlediska síly to přitom není vůbec marná záležitost, byť pravda, s plně naloženým Transporterem jsme nejeli. Síla je ale v nízkých otáčkách více než dostatečná. Pětistupňový manuál má pak příjemně tuhé řazení, výhodou je vysoko umístěná hlavice řadicí páky, která je pěkně po ruce. Ve srovnání s Multivanem však počítejte s horším odhlučněním, jadrnější zvukový projev turbodieselu tahle dodávka nezapře. Práce start-stop systému pak není zrovna hladká, jak jsme už dnes zvyklí u osobních aut. Spotřeba se během našeho testování pohybovala při nízkém zatížení při pohybu ve městě kolem šesti litrů na 100 km.

Volkswagen Transporter

Nejlevnější verze modelu 723.157 Kč (Transporter Skříň krátký rozvor 2.0 TDI/81 kW) Základ s testovaným motorem 723.157 Kč (Transporter krátký rozvor Skříň 2.0 TDI/81 kW) Testovaný vůz bez příplatků 723.157 Kč (Transporter krátký rozvor Skříň 2.0 TDI/81 kW) Testovaný vůz s výbavou 938.572 Kč (Transporter krátký rozvor Skříň 2.0 TDI/81 kW)

Plusy

Povedený design

Bytelná kabina

Přehledné ovládání

Minusy