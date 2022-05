Volkswagen zrenovoval jedinečný polopásový Transporter T1 Half-track Fox

Automobilka Volkswagen, konkrétně její divize Užitkové vozy, se pochlubila renovací stroje, který lze bez přehánění označit za nejschopnější Bulli v historii modelové řady. Tato T1 přitom vznikla v květnu 1962 v závodech Hannover jako zcela obyčejný vůz, nedlouho poté však prošla komplexní úpravou, díky které si měla poradit i s tím nejnáročnějším terénem.

Za úpravou vozu stál jeho rakouský majitel Kurt Kretzner, který byl podle historických zdrojů nadšeným lyžařem. Kretzner měl původně hledat dodávku, která by se snadno ovládala, a přesto by nabídla kvalitní vlastnosti v náročném terénu, díky čemuž by byla schopná se dostat až na některé alpské vrcholky.

Navzdory usilovnému hledání však Kretzner žádný takový vůz nenašel a proto se rozhodl, že si ho sám postaví. Myšlenka přitom byla jednoduchá – postavit automobil, který pomůže každému: provozovatelům horských chat, lovcům, lesníkům, doktorům, údržbářům vleků, technikům, atd. Možností uplatnění se nabízelo opravdu mnoho.

Nad vývojem a stavbou terénního Bulli T1, který později dostal označení Half-track Fox (v překladu polopásová liška), strávil vynálezce okolo čtyř let a do roku 1968 měl postavit celkem dva vozy. Před zahájením výroby třetího se produkce zastavila a do dnešních dnů se dochoval pouze jeden.

Video se připravuje ...

Vůz už na první pohled zaujme čtyřmi nápravami, kdy přední dvě nápravy s dvoumontáží kol obouvají 14“ pneumatiky s hrubým vzorkem, které slouží k zatáčení. Na zadních dvou nápravách, které zajišťují pohon, jsou 13“ pneumatiky a pásy vlastní konstrukce. Pásy jsou vyrobeny z hliníkových bloků, každý je však osazen 2 centimetry vysokou gumou, která měla chránit asfalt.

Výsledkem použití dvou předních natáčecích náprav byl průměr otáčení 10 metrů, samotná konstrukce typu Half-track pak pomáhala dosáhnout snadného ovládání – u běžných pásových vozidel, jako jsou tanky nebo buldozery, se totiž zatáčí přibrzděním pásů na jedné straně. V případě unikátního Bulli zůstal zachován tradiční volant.

Za zmínku přitom stojí, že konstruktér vybavil každé kolo brzdou a automatický samosvorný diferenciál na hnací nápravě zajišťoval rovnoměrné rozložení výkonu dokonce i v hlubokém sněhu. Srdcem vozu přitom zůstal originální plochý motor o objemu 1.192 cm3, který nabízel nejvyšší výkon 25 kW (34 k). Nejvyšší rychlost měla dosahovat až 35 km/h.

Jediný dochovaný vůz byl v devadesátých letech zakoupen muzeum Porsche ve městě Gmünd, během let se však dostal k lidem ze spolku Bullikartei e.V, který sdružuje milovníky první generace modelu Bulli. Ti v roce 2005 začali s renovací jedinečného alpského vozu, ta se však z různých logistických důvodů zastavila.

Koncem roku 2018 však vůz získala do sbírek společnost WCV Classic Vehicles a cíl byl jasný: dostat Half-track Fox opět do provozuschopného stavu. Rozjela se tedy rozsáhlá rekonstrukce podle principů „Erinnern. Erleben. Erhalten” (Zapamatuj si – Zažij – Zachovej), na jejímž konci bylo vozidlo, které vidíme v galerii.

Základem renovace bylo odstranění staré barvy, kompletní oprava karoserie, její antikorozní ochrana a následně nástřik ve stejném odstínu matně oranžové, kterou nesl původní vůz. Týmu VWCV Classic Vehicles se navíc podařilo kompletně obnovit unikátní techniku vozu a také jeho původní interiér. V únoru 2022 pak vůz poprvé vyjel na zasněžené kopce, kde jasně ukázal, že naprosto odpovídal požadavkům jeho konstruktéra. Zdolával totiž i stoupání, která lidé vzdávali.