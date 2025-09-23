Volvo EX90 ještě voní novotou, přesto je tu modernizace s rychlejším dobíjením
Vrcholné elektrické volvo je na trhu teprve rok a už prodělalo poměrně důkladnou modernizaci. Ta se zaměřila především na techniku, přičemž hlavní novinkou je 800V dobíjecí architektura.
Elektromobily technicky i morálně zastarávají mnohem rychleji než automobily se spalovacími motory. Těm stačí větší modernizace jednou za tři až čtyři roky, u elektrických aut je většinou mnohem častější. Platí to například i u nového Volva EX90, vlajkové lodě švédské automobilky.
Tohle elektrické SUV se začalo vyrábět teprve loni v květnu, přesto už v rámci modelového roku 2026 prošlo poměrně zásadní inovací, která ovšem není na první pohled vidět.
Dosavadní 400voltovou dobíjecí architekturu totiž vystřídal 800V systém, který u prémiových značek začíná být standardem. Švédský výrobce spadající do čínského holdingu Geely bohužel neuvádí maximální dobíjecí výkon. Na 350kilowattovém stojanu ovšem Volvo EX90 zvládne energii až na 250 kilometrů jízdy dobít již za 10 minut, což je u rodinného SUV, u kterého se počítá s delšími cestami, už velmi slušná hodnota.
Ve Švédsku tradičně velmi dbají na bezpečnost. EX90 se proto dočkalo rozšíření automatické nouzové podpory řízení po setmění a schopnosti aktivního parkovacího asistentu Park Pilot zaparkovat vůz také příčně. Nové funkce se vztahují i na systém propojené bezpečnosti (Connected Safety), který s předstihem upozorňuje na kluzkou vozovku, zapnutí výstražných světel a dopravní nehody u vozidel na trase před vozem a na automatickou funkci e-call, která je integrována s asistentem nouzového zastavení (ESA).
Modelový rok 2026 přichází též s upgradem výpočetního jádra vozu na duální konfiguraci Nvidia Drive AGX Orin, díky níž EX90 získá výpočetní výkon 500 TOPS (bilion operací za sekundu), což automobilce prostřednictvím dat, softwaru a umělé inteligence umožňuje posunout bezpečnost a výkon ještě dál.
Zmíněný upgrade se nicméně neomezuje pouze na nové vozy. K dispozici bude i pro EX90 modelového roku 2025. Jednorázový bezplatný upgrade výpočetního jádra svého vozu získají majitelé během pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu.
Poslední významnější novinku představuje elektrochromatická panoramatická střechou, která byla poprvé představena u nedávno uvedeného elektrického sedanu Volvo ES90. Tato střecha umožňuje upravovat průhlednost skla, díky čemuž lze jediným stisknutím tlačítka snížit oslňování ostrým slunečním světlem nebo zajistit v kabině vyšší soukromí. Podobné řešení známe například z renaultů.
Volvo EX90 s cenou začínající na 2.279.900 Kč za prvních osm letošních měsíců zaznamenalo 43 registrací. Sesterské XC90 po modernizaci se zážehovým čtyřválcem 2.0 či plug-in hybridním pohon je výrazně úspěšnější. Za stejné období má 837 zápisů.
Zdroj: Volvo a SDA, video a foto: Volvo