Volvo láká mladé kupce na bouchání do modelu XC60

Silné údery kapotou nebo dveřmi vytváří tóny skladby určené do reklamy. Švédské SUV má oslovit mladé kupce prostřednictvím neobvyklé transformace do hudebního nástroje.

Volvo čelí problému se zákazníky. Léta budovaná pověst seriózní značky netrpí, na rozdíl od zájmu potomků starších zákazníků. Kupci dosahují průměrně vyššího věku a v ekonomickém výhledu automobilky citelně chybí mladší zájemci disponující potřebou utrácet peníze.

Statistiky ukazují, že typický zákazník nejprodávanějšího Volva dosahuje průměrného věku kolem 60 let. Nepříznivý fakt ohrožuje budoucí stabilitu firmy, která se rozhodla oslovit potomky starších. Novou generaci mají oslovit současné trendy čili Youtube a zdejší influenceři.

Kanadský hudebník a vloger Andrew Huang má na svém Youtube účtu přes 310 milionů zhlédnutí, což bylo dost na zájem Volva o spolupráci. Nečekaná kooperace vyústila v hudební klip hraný na Volvo XC60. Hybridní SUV nahradilo hudební nástroje a pomocí úderů vydalo dostatek zvuků složených do reklamního songu.

Video se připravuje ...

Spot zveřejněný na youtubovém kanálu Volva kombinuje krátké střihy záběrů s boucháním kapotou, dveřmi, stínítky, přihrádkami, páčkami nebo pásy. Zhruba minuta navazujících cvaknutí, pískání, pípání anebo troubení doplňuje vrčení motorků elektrické výbavy nasvíceného vozu. Mladí umělci před kamerou zatancují, ale hlavní hvězdou zůstává světlé provedení XC60 Plug-in Hybrid.

Vedoucí marketingu u Volva Leigh Moynihan označila video za jedinečný způsob oslovení publika. Zvláštní klip je prý příležitost představení XC60 novým a poutavým způsobem. Údery volvem mají inovativně připomenout různé vlastnosti hybridního modelu. Oslovení později narozených by mohlo zafungovat, protože spolupráce s Huangem osloví jeho typické sledovatele, kteří mají průměrně 25 až 34 let.

Video nazvané „The Sounds of the Volvo XC60 Plug-in Hybrid“ vyšlo 30. srpna, za zhruba 14 dní se podívalo přes 1,1 milionu diváků z celého světa. Vliv na prodejní síť se projeví časem, pokud vůbec dojde k vystřídání šedesátníků mladšími zájemci. Doposud se do dealerství vydávali převážně muži, na XC60 si podle loňských dotazníků pochvalovali vnější styling, pocit bezpečí, dojmy z jízdy, komfort, pohonné ústrojí, vzhled interiéru, způsob nastupování a vystupování, vnitřní upořádání, informační systém a až poslední v žebříčku oblíbených vlastností je úspora paliva. Nízká spotřeba pohonných hmot spojená s úsporou peněz je možná nedůležitá věc pro tradiční kupce, u mladých nezajištěných řidičů by tento faktor mohl hrát daleko důležitější roli, teoreticky by se mohlo jednat o jeden z důvodů, proč jsou Volva nesympatická nastupují generaci.