Vše o mýtu pro osobní auta: Připravte se na třetinové slevy i desetitisícové sankce

Zpoplatnění dálnic pro osobní auta bude stejně jako třeba na Slovensku postaveno na elektronické evidenci – podle ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je systém jednoduchý a intuitivní. Na specializovaném e-shopu na internetu či v mobilní aplikaci jednoduše vyplníte poznávací značku vozidla a zemi registrace. Dále určíte dobu platnosti a první den, odkdy budete chtít dálnici používat. Pak už stačí zaplatit určenou sumu, a pokud chcete, stáhnout nebo si nechat poslat na e-mail doklad o zaplacení. Vozit jej s sebou totiž nemusíte. Je to jednoduché, ale přesto jsme našli oblasti, které nemusí být čtenářům úplně jasné.

Jak budou vinětu pořizovat lidé, kteří si s elektronikou příliš netykají?

Určitě půjde si vinětu pořídit a zaplatit přímo na terminálech na běžně dostupných místech jako dosud. Připravuje se proto výběrové řízení na dodavatele, který zajistí možnost vyřídit si vinětu na dalších místech. Jejich seznam bude vyvěšen na stránkách elektronické dálniční známky provozovaných SFDI. Mohly by to být klidně třeba pošty či čerpací stanice jako dosud.

Jak je to s platností roční viněty?

Zatímco dosud je na 14 měsíců, a to prosinec končícího roku, celý nový rok a ještě leden toho následujícího, od roku 2021 to bude jen na 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud si tedy vyřídíte vinětu třeba od 1. dubna 2021, bude platit až do konce března 2022.

Bude k dispozici i jednodenní známka?

Ne, s jejím zavedením se nepočítá.

Budu si moci koupit elektronickou vinětu dopředu?

Protože viněta umožňuje odložit start její platnosti až o 90 dní, půjde si ji pořídit téměř tři měsíce předem.

Kolik to bude stát?

Ceny se nemění, desetidenní 310 korun, měsíční 440 Kč a roční bude dál stát 1500 korun.

Půjde elektronický poplatek hradit i hotově?

Stejně jako nyní to bude možné, předpokládá se, že to půjde zejména v síti obchodních míst, typicky by mohlo jít o čerpací stanice nebo poštovní úřady.

Kdo bude osvobozen od placení?

Nadále budou uhrazení poplatku za užívání dálnice ušetřeny vozy policie, celní správy, integrovaného záchranného systému a správců komunikace. Osvobozena zůstanou i vozidla přepravující osoby s průkazem ZTP či ZTP/P, dále auta provozovaná domovy pro osoby se zdravotním hendikepem.

Nově nebudou za dálnici platit ani řidiči elektromobilů, vozů na vodík a také hybridů, jejichž hodnota emisí nepřekročí 50 g/km. Vozidla ovšem musí být zaregistrována v systému nebo být opatřena registrační tabulkou s EL. Radost z toho, že ušetří, mohou mít i majitelé historických vozidel opatřených zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla. Jejich značku systém sám rozezná.

Bude mít někdo slevu?

O třetinu nižší poplatky budou hradit zaregistrovaní majitelé vozidel na zemní plyn či biometan. Roční je tak vyjde na 1000 Kč, měsíční na 300 korun a desetidenní na dvě stovky.

Kdo bude kontrolovat, jestli bylo mýto uhrazeno?

Zda má vozidlo poplatek uhrazen ve správné výši, odhalí jednak monitorovací systém ve vozech policie či celníků a také mobilní kamery umístěné u dálnice nebo stacionární snímací zařízení na vybraných mýtných branách. Fungovat to bude tak, že kamera zaznamená registrační značku vozidla a systém ukáže, zda vozidlo má či nemá uhrazeny poplatky, je od nich osvobozeno či má slevu.

Jaké hrozí sankce za používání dálnice bez zaplacení?

Pokutu až 20.000 korun zaplatí od 1. ledna 2021 provozovatel vozidla, které není osvobozeno od zpoplatnění a jede po dálnici bez viněty.

Až na 100.000 korun se může vyšplhat finanční postih za vozidlo, jehož majitel oznámí osvobození od povinnosti platit, ačkoli na něj nemá žádný nárok.

Tisícovku na místě či až 5000 Kč ve správním řízení uhradí provozovatel za jízdu po dálnici vozidlem, které sice má nárok na osvobození od poplatku, ale není zaregistrováno v systému elektronických vinět u SFDI.

Až 5000 korun může dosáhnout postih za to, že u vozu pominuly důvody pro osvobození od poplatku.

Na rozdíl ode dneška případná pokuta přijde ve formě výzvy k zaplacení, podobně jako třeba u překročení rychlosti zaznamenané radarem.

