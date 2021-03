VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI (147 kW) – Nový tajný sen českého chalupáře?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Vozy kombi jsou na evropských trzích stále celkem populární, i v Česku jde možná i díky oblibě chalupaření stále o jeden z nejžádanějších druhů karoserie. Přesto se automobilky snaží zaujmout i jiným způsobem, a tak v posledních letech nastala doba stylových shooting braků. Tu zahájil Mercedes dnes už nevyráběným modelem CLS Shooting Brake, po němž následoval kompaktní CLA Shooting Brake. Dnes takové auto ale nabízí také Kia (Pro_Ceed) a nově Volkswagen, prostřednictvím Arteonu Shooting Brake.

O příchodu kombi verze modelu Arteon se spekulovalo vlastně už od příchodu tohoto nástupce modelu (Passat) CC v roce 2017, nakonec ale shooting brake doplnil výchozí fastback až v rámci loni představeného faceliftu. A právě po jeho příchodu na český trh jsme mohli Volkswagen Arteon Shooting Brake vyzkoušet i v rámci týdenního redakčního testu.

Úžasně vypadající auto

Do redakční garáže Arteon Shooting Brake dorazil v černočerné kombinaci, s černou karoserií a tmavými koly, což není zrovna barva, na níž by vynikly všechny detaily karoserie. Musím ale říct, že se mi takový Arteon náramně líbí. Už před faceliftem byl předností Arteonu design, a tak není divu, že v rámci modernizace se tvary měnily jen decentně - přední nárazník byl přepracovaný, mohou tu být i světla protažená ke středu přídě pomocí diodových pásů jako u aktuálního Golfu.

Siluetu sportovně stylizovaného kombi se navíc do celku povedlo ladně zakomponovat, a tak je i shooting brake elegantně působícím autem, které přitahuje pozornost. Už dlouho jsem s testovaným autem nepoutal takový zájem jako právě s Arteonem Shooting Brake. Zvídavé pohledy okolních řidičů, pochvalné reakce sousedů, to jsem už dlouho nezažil. Kombíky jsou zkrátka u Čechů stále populární. Ničemu se ale nedivím, tohle kombi zkrátka stojí za to.

V případě testovaného exempláře navíc sportovní styl dále zdůrazňuje sada R-Line. Ta vedle výrazněji tvarovaného předního a zadního nárazníku s imitací koncovek výfuku přidává třeba také specifická 18" kola nebo černě zbarvený interiér včetně čalounění a stropnice. Délka 4.866 mm a rozvor 2.835 mm pak mimochodem odpovídají výchozímu fastbacku. Zásadním rozdílem je tak jen výška, udávaných 1.442 mm je o 19 mm více než u klasického Arteonu.

Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TDI

Je dotyk vážně výhodou?

Interiér byl v rámci modernizace inovován, vychází z loni rovněž modernizovaného Tiguanu. To znamená sázku na dotykové ovládání, což ještě dále zdůrazňuje rozdíly od technicky spřízněného Passatu, který si po modernizaci z roku 2019 uchoval klasické ovladače. Po týdnu soužití s Arteonem si však nejsem jistý, zda je tato změna k lepšímu.

Arteon si totiž po vzoru Tiguanu uchoval samostatné voliče pro ventilaci a přestože jsou dotykové plochy výrazně tvarovány, aby je bylo snadnější nahmatat i poslepu, i tak se na ně musíte podívat, abyste si byli jisti, že ovládáte to, co opravdu chcete. Zachování klasického otočného ovladače pro nastavení teploty nebo úrovně ventilace by zkrátka bylo intuitivnější, přestože dotykové plochy hbitě reagují na pokyn. Podobný problém mám také s dotykovými ovladači na volantu, u nichž jsem neustále řešil, jak je vlastně stisknout, aby zareagovaly tak, jak chci. Navíc se jich často dotknete omylem, a tak si třeba nechtěně ztlumíte rádio. Tohle že je ten intuitivní Volkswagen, jak jsme zvyklí?

Bohužel nadále není bez chybiček ani multimediální systém nové generace, který už jsme tolik kritizovali třeba v Golfu. Jeho načítání je stále spíše pomalejší a i během týdne testování Arteonu se mi stalo, že se infotainment sám od sebe najednou restartoval, nebo že se nezapnula parkovací kamera. Softwarové nedostatky tak přetrvávají...

Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TDI

To jsou pro mě zásadní chyby, které jsou ale zároveň tím jediným, co lze na interiéru Arteonu kritizovat. Díky digitálním displejům s detailním rozlišením působí kabina moderně, i proto už tu mezi přepracovanými výdechy ventilace nejsou analogové hodiny jako dosud. Výběr materiálů i jejich zpracování je na nejvyšší úrovni, ve tmě pak zaujme netradiční vzor ambientního osvětlení, které zajímavě oživuje kabinu. Pochvalu zaslouží také sedačka řidiče ergoComfort, elektricky nastavitelná ve 14 směrech a funkcí masáže, která poskytne nejvyšší komfort na dlouhých cestách i jisté držení při sportovní jízdě. Jen by se v ní mohlo sedět o chlup níže.

Kritizovat není co ani z hlediska vnitřním prostoru. Na zadních sedadlech je sice logicky o chlup méně místa než v prakticky navrženém VW Passat Variant, ani dospělý si tu však nebude stěžovat. S výškou 185 centimetrů tu mám dostatečnou rezervu jak před koleny, tak nad hlavou. Pravdou ale je, že se tu sedí níže, sedák zadní lavice je ukotven jen 33 centimetrů nad podlahou.

Zavazadlový prostor s udávaným objemem 565 litrů pak sice není tak velký jako ten 650litrový v Passatu, v praxi si ale na jeho velikost rozhodně nebudete stěžovat. Využitelnost navíc zlepšují pravidelné tvary, konkrétně je kufr dlouhý 115 cm, široký "volkswagenovských" 100 centimetrů mezi podběhy a 50 cm vysoký pod plato. Nakládací hrana je však vyšší - 72 centimetrů nad vozovkou. Při převozu objemných předmětů pak musíte počítat i se zúžením bezprostředně u zadních sedaček a také chybějícími páčkami, které by zadní sedadla sklopily přímo z kufru. Plusem jsou každopádně háčky na nákupní tašky, pod podlahou se pak pořád najde místo na rezervní kolo.

To je ale zkrátka daň, se kterou se zájemci o stylovku musejí smířit. Stejně jako se skloněnými A sloupky omezujícími nasedání nebo omezeným výhledem vzad kvůli nízkému zadnímu oknu. Při parkování ale máte výhled dostatečný díky parkovací kameře s širokoúhlým snímáním, která se navíc nešpiní – je ukrytá za výklopným logem ve víku zavazadelníku.