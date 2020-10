Volkswagen se s příchodem platformy MEB pro elektřinou poháněné modely pomalu vrací ke svým počátkům – první etapa historie automobilky z Wolfsburgu byla právě ve znamení pohonu zadních kol, byť tenkrát se vzduchem poháněnými motory typu boxer. Modelem, který to změnil a zahájil dlouhou éru vozů s kapalinou chlazeným, řadovým motorem vpředu a pohonem předních kol, nebyl Golf, Polo nebo snad Passat, ale dnes zapomenutý Volkswagen K70. Letos slaví 50 let své existence.

Původně přitom tento mezník v historii Volkswagenu ani znaky wolfsburské automobilky neměl. Vznikal totiž v ústředí značky NSU, jakožto doplnění modelu NSU Ro 80, slavného sedanu s Wankelovým motorem, který se stal evropským Autem roku 1968.

Právě se znaky NSU vznikl v roce 1967 i prototyp pozdějšího Volkswagenu, který už nesl označení K70 nakonec realizovaného sériového automobilu. Automobil byl v takové fázi vývoje, že se už dokonce připravovala výstavní premiéra, naplánovaná na ženevský autosalon 1969.

Do příprav ale zasáhla ekonomická situace firmy, která i kvůli problémům s nespolehlivou Ro 80 byla řešena prodejem firmy do rukou Volkswagenu. Ten přitom NSU začlenil do společnosti Auto Union, kterou koupil o pár let dříve. Tím vznikla firma Audi NSU Auto Union AG, jejíž součástí bylo i dnešní Audi.

Právě na Audi se přitom rozhodl právě nový majitel vsadit. A tak zatímco NSU bylo postupně utlumeno (Ro 80 bylo nakonec vyráběno do roku 1977), Audi se postupně rozvinulo do prémiové divize německého koncernu.

Právě v rámci utlumení značky NSU nový vlastník zrušil premiéru NSU K70, i kvůli tomu, aby byla větší pozornost upřena na tehdy nové Audi 100 první generace, mířící do stejné kategorie. Definitivní ukončení projektu, který měl už na svém kontě 23 postavených předsériových kusů, to však neznamenalo, Volkswagen ho jen odsunul a převzal pod svá křídla. A tím dal vzniknout historickému mezníku, svému prvnímu sériovému vozu s pohonem předních kol a kapalinou chlazeným, řadovým motorem vpředu.

Výsledný automobil se tak jmenoval Volkswagen K70 a představil se na podzim roku 1970, letos tudíž slaví 50 let od své premiéry. Oproti původnímu návrhu ještě se znaky NSU z pera Clause Lutha se toho zase tolik nezměnilo, vlastně jen znaky, příď tak nesla výsostné VW. Jednoduché, čisté tvary přitom určily i designérský směr Volkswagenu pro další léta, právě v K70 je vidět nepopiratelná inspirace pro pozdější Golf nebo Polo. To platí hlavně pro modernizovanou verzi z roku 1972 s kulatými světlomety, které nahradily původní hranaté.

Volkswagen K70 byl čtyřdveřovým sedanem, s délkou 4.455 mm, který bychom dnes považovali za zástupce střední třídy. Jde tak svým způsobem za předchůdce Passatu, po boku jehož první generace se vůz krátce vyráběl. NSU původně plánovalo i kombi, to by ale podle Volkswagenu příliš konkurovalo Typu 4 (Volkswagen 411, později Volkswagen 412), a tak nakonec realizováno nebylo.

Pod kapotou uložený motor byl situovaný podélně v ose vozu, což je tedy odlišnost od dnes u Volkswagenu častěji využívané příčné koncepce. Zpočátku měl motor s rozvodem OHC objem 1605 cm3 a nabízel dvě výkonové varianty s 55 kW (75 koní), respektive 66 kW (90 k). Proto může být trochu matoucí označení K70 – K je německy píst (Kolben), zatímco 70 odkazovala na původně zamýšlený výkon 70 koní. Později pak silnější variantu nahradil nový motor v podobě čtyřválce o objemu 1807 cm3 a výkonu 74 kW.

Podvozek byl nezávisle zavěšen na příčných ramenech, vzadu se šikmou osou kývání. O odpružení se pak staraly vinuté pružiny a kapalinové tlumiče. Kabina byla pětimístná, přičemž dlouhý rozvor 2.690 mm zajišťoval velkorysý vnitřní prostor. Velký byl i zavazadelník, s objemem 580 litrů podle metodiky VDA. Plusem pak byl důraz na bezpečnost, K70 byl třeba u všech sedadel standardně připraven na zástavbu bezpečnostních pásů, což tehdy ještě nebylo běžné řešení.

Volkswagen K70 nakonec vydržel ve výrobě do února 1975. O výrobu se postarala nově vybudovaná továrna Salzgitter nedaleko Wolfsburgu (dnes vyrábějící motory), kde vzniklo celkem 211.127 kusů tohoto vozu. Jako velký úspěch to zpětně považováno není, hovoří se o tom, že se zákazníci báli návaznosti na nespolehlivé NSU Ro 80, problémem byla i koroze. Ani samotná produkce se Volkswagenu příliš nevyplácela, projekt původně zamýšlený pro jinou značku využíval množství specifických komponentů, které se Volkswagen snažil v průběhu let unifikovat s ostatními svými modely. Nakonec byl tak vůz postupně nahrazen sice menším, ale obdobně cíleným Passatem, vyráběným od roku 1973.