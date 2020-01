VW Nivus vykreslen v sériové podobě. Koho nám jen připomíná?

Automobilka Volkswagen sice poslední měsíce ve velkém šlape do elektromobilů, ale na konvenčně poháněné vozy nezanevřela. Soustředí se především na ofenzivu SUV a crossoverů, jejichž popularita každým rokem roste. Jednu z chystaných novinek představí už letos na jaře. Jmenuje se Nivus a neoficiální kresby naznačují, že to bude takový T-Cross kupé.

Nivus je projektem vyvinutým v Brazílii, kde se bude rovněž vyrábět. Nejde však o záležitost tamního trhu, v roce 2021 má dorazit také do Evropy, kam se jeho produkce rozšíří. Zatím nevíme, jestli se u nás bude novinka prodávat jako Nivus, T-Cross Coupé či třeba T-Sport. To je jeden z nových názvů, které si Volkswagen před časem nechal zaregistrovat pro své budoucí vozy.

Ale zpátky k povedené kresbě, která se objevila na serveru Kolesa.ru. Zatímco zepředu vůz až nápadně připomíná T-Cross, vzadu se zásadně proměnil. Samozřejmostí je stylově se svažující střecha ve stylu kupé, kterou doprovází například přepracované a výraznější světlomety. Oficiálně zatím nikdo neprozradil, jak bude novinka vypadat, vzhledem k dostupným informacím a zveřejněnému videu, které můžete zhlédnout níže, ale žádné zásadní vychýlení od současných produktů VW neočekáváme.

Lze předpokládat, že minimálně evropská verze tohoto modelu bude posazena na platformě MQB A0, tedy stejné jako T-Cross. To mimo jiné znamená, že se bude nabízet pouze s pohonem předních kol a ruční parkovací brzdou. V paletě motorů můžeme očekávat dobře známé litrové tříválce, stejně jako patnáctistovku TSI. Kdo by raději diesel, ten může sáhnout po motoru 1.6 TDI. Architektura by teoreticky umožňovala i zástavbu zážehového dvoulitru (viz VW Polo GTI, Audi A1), o něm se však v souvislosti s crossovery VW nemluví.