VW poodhaluje nový crossover, dynamicky tvarovaný Nivus zamíří i do Evropy

Automobilka Volkswagen konečně zveřejnila oficiální jméno svého nového crossoveru, jehož premiéru plánuje na začátek příštího roku. Kromě jména Nivus bohužel nezveřejnila žádné konkrétní technické informace, zveřejněné video však nechává celkem jasně vyniknout dynamické karoserii ve tvaru SUV kupé.

Základem nového modelu by se podle prvních spekulací měla stát platforma MQB, přičemž rozvor by měl odpovídat zhruba nové generaci modelu Polo. Oproti Polu však můžeme vidět delší převisy, které by měly zajistit maximální prostornost pod dynamicky klesající zádí.

Ve videu se také objevilo několik zajímavých detailů, jako jsou relativně nízké a dynamicky tvarované přední světlomety s LED denním svícením, mlhovky tvarované do trojúhelníků, integrovaný spoiler pátých dveří nebo výrazné zadní lampy s LED technologií.

Sama automobilka v minulosti prozradila, že nový model měl být stoprocentně vyvinut v Brazílii a kombinuje v sobě vyšší pozici za volantem se sportovností. Cílem modelu by tak kromě jiného mělo být i nabídnout dostupný crossover ve stylu líbivého kupé i pro masy.

Podle informací Motor1 by měla být novinka nabízena pouze s 1.0 litrovým zážehovým motorem TSI. V kombinaci s šestistupňovým automatem by se měl výkon pohybovat okolo 94 kW (128 k), zatímco v kombinaci s šestistupňovým manuálem okolo 85 kW (116). Poháněna by měla být pouze přední náprava.

Zatím se však bavíme pouze o specifikaci pro brazilský trh, kde by měl být Nivus představen na jaře roku 2020 a jeho výroba by měla být spuštěna ještě před koncem roku. V Evropě by měla být výroba nového crossoveru zahájena v roce 2021 a na trhu by se měl objevit ještě před koncem roku.