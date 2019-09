Start dlouhodobého testu VW T-Cross 1.0 TSI (85 kW) – Začínáme!

Segment malých SUV a crossoverů je fenoménem dnešní doby, tudíž není divu, že automobilky staví zvýšené vozy nejrůznějších velikostí, schopností a kategorií. Výjimku netvoří ani Volkswagen, v jehož paletě byste dnes našli Touareg, Tiguan Allspace, Tiguan, T-Roc a konečně nejmenší T-Cross. Že vám to přijde hodně? Tak ještě připomeňme, že v příštím roce můžeme očekávat T-Roc kabriolet. A upozorňujeme, že stále je řeč jen o evropských trzích, v takové Číně nabízí VW ještě větší porci SUV.

Ale zpátky k nejmenšímu členovi rodiny. T-Cross vychází z modelu Polo a v koncernu VW plní přesně tu roli, kterou už nějaký čas hraje Seat Arona a brzy se připojí rovněž Škoda Kamiq. Zvýšené malé hatchbacky nedbají na snadnou prostupnost terénem (dnes drtivé většině chybí pohon všech kol), jde spíše o stylovou městskou záležitost, mezi jejíž klady patří snadné nastupování, lepší rozhled a snad i trochu vyšší bezpečnost.

Prostě VW

Pokud byste z karoserie odstranili všechny odznaky německé automobilky, ani tak by nebylo těžké poznat, do jaké že rodiny tohle auto patří. Volkswagen vsadil na osvědčený vzhled, který extrovertům určitě bude připadat nudný. Je zvláštní, že právě v tomto segmentu se VW co do stylu trochu víc neodvázal. Vzpomeňme, Hyundai Kona či Škodu Kamiq, i ti vzbudí více pozornosti, ať už je pozitivní, nebo naopak. Šeď se snaží rozbít alespoň černý vodorovný pás mezi světly vzadu, v němž jsou umístěny odrazky. Celkově je vzhled jednoduchý, ale na můj vkus až příliš chladný.

T-Cross aktuálně koupíte ve dvou výbavových liniích. Základ tvoří Life, bohatší je námi testovaný Style. S ním je světelná technika kompletně diodová, auto posazené na větších sedmnáctipalcových kolech z lehkých slitin (náš exemplář dostává příplatkové osmnáctky) a nechybí ani mlhovky s funkcí přisvěcování do zatáček. A protože jsme si připlatili ještě 17.600 Kč za černý paket Black, dostáváme navíc černé kryty vnějších zpětných zrcátek a zatmavená boční a zadní okna.

Prvky paketu najdeme rovněž v interiéru – černé látkové čalounění a sportovní přední sedadla s bederními opěrkami doprovází ještě černý interiérový dekor. Uvnitř ale narážíme na paradoxy dnešní doby. T-Cross má vyspělý multimediální systém a dokonce digitální budíky (za příplatek 8.900 Kč) namísto klasických, moderní prvky jsou ale obklopeny tvrdými plasty, ze kterých je trochu cítit snaha ušetřit. Naopak pochvalu si zaslouží celková praktičnost auta - obrovské kapsy dveří, polička na palubce či šuplík pod sedadlem spolujezdce. Potěší také posuvná zadní lavice, kterou můžete navyšovat místo pro cestující vzadu, případně objem zavazadelníku.

Právě prostornost a vzdušnost kabiny jsou největšími plusy. T-Cross sice není žádným plnohodnotným rodinným přepravníkem, ale na poměry maličkých SUV je tu vážně hodině místa. Za sebe se s výškou 176 cm posadím, i když je zadní lavice posunuta zcela dopředu. Samozřejmě mám takhle před koleny už hodně těsno, ale nějakou krátkou cestu bych tu klidně vydržel. Posuneme-li lavici úplně dozadu, najednou se před vámi objevuje několikacentimetrová rezerva, díky které se můžete rozvalit o poznání příjemněji. Dostatek prostoru zůstává i nad hlavou.

Za volantem si také není na co stěžovat. Spolujezdce od sebe máte dokonce překvapivě „daleko“, ideální řidičská pozice se hledá snadno a sportovní sedačky za mě nemají chybu. Výraznější boční vedení sice mají jen opěradla, i tak se tu ale sedí opravdu příjemně a v zatáčkách vás podrží. Sedačka spolujezdce je navíc sklopná, takže můžete převážet i dlouhé předměty. Jestli vám tu něco bude vadit, tak snad jen širší středový tunel, od kterého budete mít na dlouhých trasách otlačené koleno.

Multimediální systém s osmipalcovou obrazovkou má výbornou kvalitu displeje a funguje svižně. Negativem jsou však dotykové plošky příliš blízko u sebe, takže za jízdy není snadné se na ně trefit. Kvitujeme alespoň to, že zůstávají tradiční otočné ovladače a panel pro nastavování teploty a klimatizace je separátně oddělen. Na infotainment T-Crossu si určitě ještě posvítíme v našem videoseriálu o multimédiích.

Když jsem byl na prvních jízdách se Škodou Kamiq, podivoval jsem se, že má papírově menší kufr (400 litrů), ale pocitově se sem vejde mnohem víc zavazadel. T-Cross sice udává hodnotu 455 litrů, ta ale platí jen v případě, kdy máte zadní lavici posunutou zcela vpředu. Za klasického rozpoložení se dostáváme na hodnotu 385 l. S příplatkovou audiosoustavou Beats se subwooferem se objem zmenší na 375 litrů a dvojitou podlahu už nelze dát do nižší pozice, takže je kufr mělčí a výška po plato je jen 43 centimetrů. Tak proto jsme měli co dělat, abychom sem poskládali zavazadla na týdenní dovču, i když jsme cestovali ve dvou. Byla to daň za skvěle hrající audio!

Známý litr

Pokud chcete Volkswagen T-Cross s benzinovým motorem, máte na výběr pouze přeplňovaný litrový tříválec TSI s výkony 70, případně 85 kW. Slabší verze se páruje pouze s pětistupňovou manuální převodovkou, silnější dostává šestikvalt, nebo si můžete připlatit za samočinnou sedmistupňovou dvouspojku. Náš exemplář je silnějším litrem s manuálem, disponuje výkonem 85 kW při 5000 otáčkách a 200 newtonmetry točivého momentu od dvou do tří a půl tisíce otáček. Stovku dokáže za 10,2 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 192 km/h.

Motor už dobře známe z jiných koncernových aut, pod kapotou T-Crossu nic ze svých kladů neztratil. I tady je tříválec příkladně kultivovaný a tichý. Pravdou ale je, že z nízkých otáček se mu moc nechce. K hranici dvou tisíc se zvedá jen pozvolna, až této hodnotě přichází výrazný zátah, který polevuje až někde okolo šesti tisíc otáček. Horší je to s chodem motoru v nejnižších spektrech otáčkoměrů. Na jedničku jej musíte opravdu hodně vytočit, aby se mu posléze na dvojku „chtělo“. Když tak neučiníte, drobnými vibracemi dá jasně najevo, že žádá nižší převodový stupeň.

Naštěstí to ale tolik nevadí. Řazení v T-Crossu funguje velmi dobře. Dráhy jsou tak akorát dlouhé, hlavně ale jasně vymezené a jednotlivé kvalty sázíte s maximální přesností i při nasazení svižnějšího tempa. Tak to má být!

Příjemným překvapením je rovněž apetit motoru. Vezmeme-li v potaz, že sedíme v autě s vyšší karoserií než u klasického malého hatchbacku, je průměr 5,3 l/100 km po úvodní tisícovce kilometrů hodně dobrý. A to jsme auto nikterak nešetřili, vždyť jsme s ním vyrazili i na dlouhou dálniční štaci do Bratislavy a krátce se zastavili i v nedalekém Rakousku. V dálničním tempu už nastupuje aerodynamický svist a valivý hluk od kol, vše ale v úměrné normě. Navíc ani s tříválcem pod kapotou nehrozí, že byste byli brzdou provozu v levém pruhu.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (85 kW) - naměřené hodnoty Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) [s] 9,4 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80-120 km/h) [s] 13,1/18,1 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS [ot/min] 2800 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h [m] 38,6 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h [km/h] 48,7/87,6/126,5

Neplavně, ale jistě

Pravdou je, že T-Cross vás neoslní nějakou plavnou a superkomfortní jízdou. Nesmíme zapomenout, že architektura MQB A0 znamená vždy vlečnou zadní nápravu, navíc náš kousek sedí na větších osmnáctkách. Ani tak si ale nemáme na co stěžovat. Jasně, v městském provozu na kostkách si trochu zahopsáte a velký okreskový výmol může přinést drobné uskočení zádě.V rámci daného segmentu si ale novinka počíná zdatně.

Navíc tlumiče většinu všedních nerovností vstřebají a nepřináší výrazné rázy do karoserie. Naopak se T-Cross může pochlubit jistou jízdou v klikatých zatáčkách, kde skvěle drží zvolený směr a okamžitě reaguje na pohyb volantem. Řízení sice nedává zpětnou vazbu a jeho naladění odpovídá spíše městským uličkám, neznamená to ale, že by při ostřejším tempu neumělo poslouchat. Jízdní vlastnosti jsou hodně podobné klasickému malému hatchbacku, jen s tím rozdílem, že T-Cross se v utažených zatáčkách o něco více naklání.

Závěr

Model T-Cross vám může připadat jako nesmysl, ale v dnešní době by spíše bylo nesmyslné, kdyby jej Volkswagen zákazníkům prahnoucím po malých SUV a crossoverech nenabídl. Technika v útrobách není ničím přelomovým, Němci měli všechno „na skladě“ a stačilo jen vytvořit ucelený celek. Ani s designem si tvůrci hlavu příliš nelámali, utvořili něco usedlejšího a jednoduchého, přičemž hlavním cílem je funkčnost. A jak ukazují první stovky kilometrům funkční a variabilní T-Cross uvnitř opravdu je. Více ale v dalším díle...

Nejlevnější verze modelu 433.900 Kč (1.0 TSI/70 kW Life) Základ s testovaným motorem 453.900 Kč (1.0 TSI/85 kW Life) Testovaný vůz bez příplatků 495.900 Kč (1.0 TSI/85 kW Style) Testovaný vůz s výbavou 571.200 Kč (1.0 TSI/85 kW Style)

Plusy

Velká a prostorná kabina

Interiér s moderními prvky konektivity

Slušná spotřeba

Minusy