VW vylepší infotainment v novém Golfu, reaguje tak na kritiku zákazníků

Nový Volkswagen Golf jsme měli v našich testech již několikrát a většinou si odnášel velmi kladné hodnocení, tedy s jednou výjimkou. Řeč je o novém infotainmentu, který byl problémový ještě před představením vozu. Ani po uvedení na trh se však systém nezbavil dětských nemocí a často uměl potrápit svými vrtochy, jako byly pomalé reakce a zamrzání. To by se však mělo změnit.

Automobilka totiž oznámila vcelku rozsáhlá vylepšení infotainmentu pro osmičkový Golf, která zahrnují nový hardware i software. Základem je stále modulární infotainment MIB 3, který ale dostal výkonnější SoC (Systém na čipu). Systém má procesor se čtyřmi jádry, grafickou kartu a digitální signálový procesor pro audio.

Díky novému hardware by měla nová jednotka nabídnout až o 25 procent vyšší výpočetní kapacitu, zatímco grafická karta nabídne až trojnásobný výkon, což by měl zákazník pocítit především díky podstatně rychlejšímu zapínání systému i lepším reakcím. Například při hledání adresy v navigaci se systém cílů zobrazí již do pěti sekund – tedy mnohem dříve, než bylo zvykem.

Nový infotainment by se měl dostat do výroby během následujících týdnů, Volkswagen ale myslí i na stávající uživatele. Pro jejich vozy, respektive infotainmenty, by měl v příštím roce vyjít optimalizovaný software, který by měl vylepšit funkce stávajícího i nového infotainmentu.

U nového infotainmentu pak automobilka láká také na výrazně vylepšené hlasové ovládání, které by mělo reagovat výrazně rychleji a současně by si mělo umět poradit i s běžnými frázemi – posádka tak nebude odkázána na specifické povely. Díky digitálním mikrofonům navíc vůz pozná, z jaké části vozu pokyn přišel a podle toho dokáže upravit například klimatizaci pouze pro řidiče či spolujezdce.

Automobilka navíc u nového infotainmentu vylepšila také práci s dotykovou obrazovkou. Například pokud se prst uživatele přiblíží k obrazovce na několik centimetrů, zablokují se tlačítka v okolí tlačítka výstražných světel. Po dotyku obrazovky se pak zablokují i dotykové plochy pro nastavení teploty a hlasitosti audia pod obrazovkou.

Uživatel si tak bude moci opřít ruku, aniž by neúmyslně manipuloval s teplotou či hlasitostí audia. Při práci s dotykovou obrazovkou přitom bude stále stačit pouze lehký dotek. Díky technologii infračerveného senzoru pohybu/vzdálenosti navíc systém plynule zareaguje na gesta provedená několik centimetrů od obrazovky.