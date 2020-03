VW začíná řešit prodej energie z elektromobilů zpět do sítě

Elektromobilita je v současnosti pro automobilky spíše výzvou, do budoucna by jim však měla přinést další obchodní příležitosti.

Michael Jost, hlavní stratég společnosti Volkswagen, spatřuje v expanzi automobilky do světa elektromobilů nové obchodní příležitosti v oblasti skladování a správy energie, upozornila agentura Reuters. Této oblasti sice v současnosti dominují především velké energetické společnosti, to by se však do budoucna mohlo změnit.

Elektromobily, které skladují energii v bateriích, by totiž mohly být využívány ke stabilizování sítě. Jejich nabíjení by probíhalo především v noci, kdy je odběr elektrické energie nízký. Přes den, kdy dochází k nejvyšší spotřebě, případně pokud by nestačila výroba solárních a větrných elektráren, by elektromobily prodávaly energii uskladněnou v bateriích zpět do sítě, naznačil Jost.

„Kolem roku 2025 budeme mít k dispozici 350 gigawatthodin energetického úložiště v naší flotile elektromobilů. Mezi lety 2025 až 2030 se toto číslo zvýší na 1 terawatt hodinu,“ uvedl Jost během berlínské konference novinářům.

Jost současně poznamenal, že se jedná o větší množství energie, než v současnosti vyrábí všechny vodní elektrárny na světě. „Můžeme zaručit, že energie bude spotřebovávána a skladována a bude to nová oblast podnikání,“ citovala Josta agentura Reuters.

Otázkou však zůstávají detaily tohoto systému. Jako jedna z možných variant se však nabízí situace, kdy budou energetické společnosti majitelům elektromobilů platit za energii odebranou z jejich baterií a automobilky si strhnou menší provizi. Jost ovšem žádné konkrétní detaily nezmínil.

Sluší se však zmínit, že Volkswagen není jedinou automobilkou, která se něčím podobným zabývá. Například německá energetická společnost E.ON již nějakou dobu spolupracuje s automobilkou Nissan na vývoji služby Vehicle-to-Grid (V2G/z auta do sítě), která by měla pracovat na podobném principu. Další možností je pak využít auto jako zdroj energie pro domácnost při výpadku standardních dodávek.