Vydal se traktorem do Švédska: Cestou na sever zvládl přes 3000 km!

Bláznivých nápadů vypouštějí z úst lidé spoustu. Jen málokterým se však podaří uskutečnit. Mezi tuhle hrstku patří dvaačtyřicetiletý Martin Havelka ze Škdrlovic nedaleko Žďáru nad Sázavou. Rozhodl se, že podnikne výpravu do Švédska zrenovovaným zetorem. „Postupně se to tak nabalovalo, že jsem té Skandinávii zkrátka nemohl uniknout,“ zdraví nás u sebe doma statný chlap.

Strach z měnové reformy

„Už v pěti letech jsem najezdil první metry traktorem domácí výroby. Pěkně pomalu po zahradě. Na jedničku,“ přenáší se do minulosti vystudovaný strojař, jenž v současnosti podniká v oblasti údržby obecní zeleně. Postupem času si prosekal cestu k brněnské značce Zetor. Klíčový krok se pak odehrál v roce 2010. „To jsem koupil model 25H. Pán z Krásného Pole si ho pořídil v srpnu roku 1968 asi za pětadvacet tisíc korun, když se obával další měnové reformy,“ seznamuje nás s „rodokmenem“ stroje Havelka a rázem navazuje: „Chvíli mi sloužil, ale pak jsem ho rozebral úplně do šroubků a na jeho základech za dvanáct měsíců postavil nový, podobající se spíše typu 25A.“

Rodina je základ

Inovovaná pětadvacítka s veteránskými značkami a novými automobilovými čepy řízení, disky či pneumatikami mu měla sloužit zejména pro potřeby traktoriád. První absolvoval do šedesát kilometrů vzdálené Čáslavi. „Pak přišla Morava, a najednou z toho bylo řádění po plážích na severu Polska,“ komentuje Martin, který do své záliby naverboval celou rodinu: manželku, desetiletého syna a šestnáctiletou dceru. „Bez nich by to nešlo. Hlídají mě s doprovodným vozidlem a všechny dobrodružnější trasy tak absolvují se mnou,“ těší pohodového čtyřicátníka.

Pomalá televize

Zatím nejdelší putování – do země tří korunek – odstartoval modrý zetor s dvouválcovým vodou chlazeným motorem čtrnáctého července 2018. „Možná se to jeví zvláštně, nicméně pokud překonáte nástrahy naší republiky, už vás nic nezastaví,“ poznamenává bodrý kutil s tím, že naše zvrásněná vlast je na naftu též nejžíznivější: řečí čísel 15 litrů na sto kilometrů. Spotřeba v Polsku sice hned klesla, zato se o Havelku začala zajímat zdejší televize. „Chtěli na nás počkat a udělat krátký rozhovor. Jenže počítali s příliš pomalou rychlostí. My jsme v tu dobu byli dávno fuč,“ pokračuje Martin, jehož 1800 kilogramů vážící parťák vymáčkne tempo až 36 km/h.

Nasávač vůní

Byť sympatický podnikatel z Vysočiny ze svého stroje o výkonu 25 koní rád ždíme maximum, silničním Usainem Boltem objektivně není a ani nebude. Spíš Emilem Zátopkem. „Spolehlivý vytrvalec to je,“ kýve souhlasně hlavou Martin a bere si opět bleskově slovo. „Kvůli tomu, že nemůžu svištět po hlavních dálničních tazích, setkávám se ve vesničkách a městech se stovkami lidí. Ti mě potom rázem berou za svého, když vidí, na čem sedím.“ Dlužno připomenout, že traktor postrádá kabinu, čili šofér povětrnostní podmínky nasává z první ruky. „Zvolil jsem si letní období, takže jsem si připadal spíš jako v soláriu. Především jsem nasál miliony vůní, na což u běžného klimatizovaného osobáku zapomenete. Tamhle vyprané prádlo,“ vzpomíná Havelka, „jinde upečené buchty, svěží ovoce. Občas sice chcíplá srna, ale ty krásné jasně převážily. Přál bych to všem zažít.“

Konsternovaní policisté

Zásadní otázka ovšem zní, proč zrovna Švédsko, a ne například Španělsko? „Podobných šílenců do zetorů jako já se tam nachází fůra. A přes facebook mě kontaktovali, ať se za nimi stavím,“ popisuje traktor-maniak Martin. První špendlík na mapě tak zapíchl do pobřežního města Ystad, kde navštívil muzeum (ano, hádáte správně) zetorů. „Zastávky se kupily a zničehonic jsem se ocitl až na ostrově Orust u pana Olssona, jemuž se v garážích nahromadilo přes třicet zetorů,“ nechápavě kroutí hlavou Havelka s tím, že neřešil žádný vážnější problém. Skutečně? „Při návratu mě teda jednou zastavila dvojice policistů. Ještě ve Švédsku. Ptali se, kam mířím. Povídám domů. To jako do Československa? odpověděli otázkou a dali mi hned dýchnout. Když se rozsvítila nula, koukali dvakrát tolik a zakončili to tím, ať se opatruju,“ vyškrabává z paměti komickou historku zetorák jak Brno.

Bude náročnější repete?

Dvojnásobný otec za tři týdny letní expedice do státu potomků Vikingů zvládl s pětadvacítkou bez posilovače řízení přesně 3085 kilometrů! A uvědomil si prý přitom jednu zásadní věc. „Dá se jet ještě mnohem dál na sever,“ loučí se s námi s šibalským úsměvem Martin Havelka.

Víte, že…

… škrdlovický cestovatel rovněž třikrát úspěšně pokořil výjezd na vysokohorskou silnici Grossglockner Hochalpenstrasse v rakouských Alpách? Se svým traktorem překonal převýšení z nadmořské výšky 750 metrů až do 2751 m.

Zetor 25A Rok dokončení přestavby 2013 Motor dvouválcový vodou chlazený Výkon 25 koní Převodovka 6° manuální (+2Z) Hmotnost 1800 kilogramů Spotřeba 12-15 litrů nafty/100 km Objem nádrže 52 litrů Maximální rychlost 36 km/h

