Výroba Škody Superb iV zahájena. Co všechno se kvůli plug-in hybridu změnilo? Odpovídá šéf výroby Oeljeklaus

Škoda v září zahájila svoji elektrifikovanou éru, když v závodě v Kvasinách začala vyrábět svůj první plug-in hybrid, Superb iV. Co tomuto kroku předcházelo a jaké jsou výrobní plány do budoucnosti, jsme probírali s tím nejpovolanějším, Michaelem Oeljeklausem, členem představenstva automobilky Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.

Škoda zahájila v Kvasinách sériovou výrobu svého prvního plug-in hybridu, Superbu iV. Jakým způsobem jste mu museli přizpůsobit produkci v továrně?

Museli jsme zavést několik opatření. Už v minulém roce, o Vánocích, jsme upravovali výrobní zařízení. Začali jsme ve svařovně, kde jsme museli upravit sváření podlahy Superbu, konkrétně v její zadní a střední části. Došlo také ke změně na montáži podvozku. Museli jsme tam instalovat nová zařízení, abychom mohli montovat verze se spalovacím motorem i hybridním pohonem. Museli jsme též upravit výrobní pásy, protože tam máme asi o pět procent delší výrobní čas.

Superb iV máte zatím v plánu vyrábět v 60 exemplářích denně. Můžete tuto výrobní kapacitu navýšit?

Tohoto času je to nastavená kapacita, kterou jsme zainvestovali. Musíme počítat s tím, že až tohle auto dorazí v roce 2020 na trh, také další značky přijdou se svými plug-in hybridy a elektromobily. Uvidíme, jak se změní chování zákazníků. Jsme však připraveni na to, že pokud nám naše stávající kapacita nebude stačit, budeme mít prostředky, jak ji navýšit. Výhodou je, že obě verze vyrábíme na jedné lince, byť s vyšším obsahem montáže plug-in hybridů, a tak produkci můžeme snadno přizpůsobit.

Plug-in hybridní Superb sdílí koncernovou techniku s Volkswagenem Passat GTE. Využili jste zkušeností Volkswagenu nejen co se týče techniky tohoto modelu, ale také jeho výroby?

Volkswagen je mateřská značka. Žijeme z jeho komponentů a strategie platforem a modulů, která dobře funguje. Jeli jsme se tedy podívat do Emdenu, abychom zjistili, jak to tam dělají. Co dělají před montáží, jak probíhá montáž, co probíhá v pilotní hale, co se děje v tréninkových centrech. Máme tady však méně místa, a tak jsme nemohli převzít všechno jedna ku jedné. Kolegové z Emdenu nám nicméně pomáhali, co se týče tréninku nebo vysokonapěťových technologií, které pro nás byly nové. To kolo tedy nebylo potřeba vynalézt znovu.

Škoda v Kvasinách zavedla v rámci tzv. projektu dProdukce digitalizaci montáže. Jaké jsou vaše první zkušenosti s tímto projektem?

Jsme první fabrika, která pracuje bez papíru. Tím ušetříme 12 tun papíru za rok. Má to ale i další výhody, nemusíme nic lepit, měnit návodky při každé modelové změně. To je spoustu energie, kterou lidé museli zajišťovat. To všechno odpadá.

Po šesti měsících očekáváme úbytek repasí přibližně o 10 %. Školení a návody pro naše pracovníky probíhá rychleji, je jednodušší pracovat s krátkými videi ukazujícími, jak co vyrobit, než listovat v papírových návodech. Zatím je to však krátkou dobu trvající projekt, abychom věděli, kolik financí tím ušetříme. Každopádně počítáme s tím, že to rozšíříme do dalších výrobních závodů.

Vedle plug-in hybridu Škoda pracuje na elektromobilu. Proč chystané elektrické SUV budete vyrábět v Mladé Boleslavi a ne někde jinde?

Vidíte, že koncern sleduje dvě varianty. Jednak je tu čistě elektrická výroba, například v německém Cvikově, kde ten závod bude čistě elektrický. My jsme však před několika roky rozhodli schválně jinak. Před nástupem elektromobility, před nějakými třemi lety, jsme neznali čísla, kolik elektromobilů se bude prodávat, a tak jsme chtěli mít co největší flexibilitu výroby mezi modely se spalovacím a elektrickým motorem. To je pro nás důležitá strategie a my jsme navíc rádi, že náš elektromobil se bude vyrábět tam, kde začínali i pánové Laurin a Klement.

V koncernu se neustále vedou diskuze o výstavbě nového závodu. Existuje ještě možnost dalšího rozšíření výroby v České republice?

Tuto otázku si vedeme už více než pět let. A každý rok na ní odpovídám ano. Když si vzpomeneme, jaké kroky jsme udělali v Kvasinách, kde jsme zvýšili výrobu ze 150 na 300 tisíc aut ročně, tak takový skok už asi u nás neuděláme. Nicméně s naší novou lakovnou máme možnost v České republice nalakovat až milion aut ročně, což je zajímavé číslo. To z nás sňalo velký tlak, protože až 65.000 Fabií jsme museli lakovat v německém Osnabrücku, u Volkswagenu, což nám nyní odpadne. Nyní jsme tak v situaci, kdy hledáme, co jinak nastavit, abychom mohli třeba vyrobit o padesát, pět set nebo pět tisíc aut ročně více.