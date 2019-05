Škoda vstupuje do elektrické éry. První není, chce ale nabídnout inteligentní a ikonické elektrovozy

Elektrifikovaná éra započala u automobilky Škoda Auto právě tento týden. Představila svůj napjatě očekávaný první sériový elektromobil, nazvaný Citigoe iV, který na premiéře doplnil první škodovácký plug-in hybrid, Superb iV, který rozšiřuje nabídku vlajkové lodi značky v rámci jejího faceliftu. Dva rozdílně pojaté automobily, nejmenší zástupce výrobce s čistě elektrickým pohonem a největší s plug-in hybridním pohonem jsou prvními z 10 elektrifikovaných modelů, které Škoda chystá uvést na trh do konce roku 2022.

Inteligentní vozidla

Všechny tyto vozy, ať už hybridní nebo elektrické, ponesou přídomek iV. Jestliže „i“ má několik významů, ať už inovativní, inteligentní, ikonické či inspirativní, „V“ znamená jednoduše vozidlo. Nová dílčí značka Škoda iV přitom nemá nabídnout jen samotné automobily.

„Patří pod ni nejen všechny naše elektrifikované vozy, ale vytváříme tím i komplexní, propojený ekosystém tak, aby byla elektromobilita pro naše zákazníky co možná nejjednodušší a nejpohodlnější,“ říká předseda představenstva automobilky Bernhard Maier.

Jak dodává šéf českého zastoupení Škody Auto Luboš Vlček, značka bude chtít zákazníky přilákat k elektromobilům také souvisejícími službami. Třeba jim poradí s instalací domácího wallboxu pro dobíjení. Na tuzemském trhu se mimochodem počítá s tím, že elektrovozy bude možné koupit u všech oficiálních prodejců a servisovat ve všech autorizovaných servisech.

Elektromobilita je přitom pro automobilku natolik důležitá, že do této oblasti chystá rozsáhlé investice. Do roku 2025 investuje 32 milionů eur na vybudování 7.000 nabíjecích bodů v okolí jejích českých výrobních závodů, dalších 120 milionů eur pak vloží do studia svých zaměstnanců v oblasti elektrické mobility. Celkem tak do alternativních paliv investuje na dvě miliardy eur.

Nejde přitom jen o samotné elektromobily. Škoda Auto se chce rovněž zaměřit na ekologičnost produkce. Cílem je dosáhnout do roku 2025 toho, aby výroba v českých závodech byla z hlediska produkce oxidu uhličitého neutrální. Navíc na 85 % komponentů do jejích aut má být recyklovatelných. Třeba v případě elektrovozů mají být použité baterie využívány do domácích stanic na uchovávání elektrické energie.

Škoda přitom do elektrifikované éry vstupuje později než jiní výrobci, ostatně vedení samo přiznává, že ani nechtěli být inovátory vstupující do neznámého, neprozkoumaného prostředí. „Do segmentu elektromobilů jsme nemohli vstoupit hned. Chtěli jsme být lepší než konkurence, čekali jsme na reakce zákazníků a snížení ceny techniky,“ přiznává šéf automobilky. Jen tak prý mohla Škoda nabídnout produkt, který odpovídá jejímu charakteru a filozofii.

Škodovácké elektromobily mají být podle Maiera vzrušující, cenově dostupně a jednoduše použitelné. Mají nabídnout i dostatečně dlouhý dojezd. Také nabíječek už je podle šéfa mladoboleslavského výrobce dostatek.

Automobilce však ani nic jiného nezbývalo, stále přísnější emisní limity znamenají, že se bez elektromobilů a různých hybridů zkrátka neobejde. Bez nižších emisí by musela v EU platit pokuty, které by její vozy zbytečně prodražovaly, až by se mohly stát cenově nedostupné.

Elektromotor místo spalovacího motoru

I z toho důvodu Citigoe iV ve výrobě nahradí konvenční verze tohoto minivozu se spalovacími motory. Z hlediska flotilových emisí značky je to zkrátka výhodnější. Běžné Citigo tak už ani jako nové neobjednáte, jeho produkce již skončila. K dispozici tak už jsou jen skladové zásoby.

Škoda Citigoe iV se oproti stávajícím variantám liší už na první pohled. Místo tradiční masky chladiče je tu nový kryt, z velké části zaslepený, který je vyveden v barvě karoserie. Nápis Škoda na zádi pak souvisí s novým designérským trendem značky, tento detail od nadcházejícího modelového roku dostanou všechny vozy mladoboleslavského výrobce. Novinkou je i to, že k dispozici bude výhradně pětidveřová varianta, třídvířko skončí. O takové vozy je zkrátka stále menší a menší zájem. Ve výrobě pak Citigoe iV vydrží minimálně do roku 2021.

O pohon se stará pod kapotou umístěný elektromotor o výkonu 61 kW a točivém momentu 210 N.m. Zabírá méně místa než spalovací agregát, hmotnostně je přibližně srovnatelný. Váží 54,1 kilogramu, zatímco hmotnost tříválce v Citigo činí 50,5 kilogramu. Když však připočteme převodovku, najednou je to 70,4 kg vs. 80,2 kg ve prospěch elektromotoru. Stačí mu totiž jednostupňová převodovka, která je logicky lehčí než pětistupňový manuál Citigo.

Na druhou stranu, lithium-iontové baterie Citigoe iV váží 248 kilogramů. Umístěny jsou pod podlahou vozu a zabírají prostor 1,1 x 1,7 x 0,3 metru. Kapacita 168 článků činí 36,8 kWh, respektive 60 Ah, což vozu stačí k ujetí 265 kilometrů podle metodiky WLTP. Spotřeba je závislá na jízdním stylu konkrétního uživatele a také na okolních podmínkách, nicméně v reálném provozu se má pohybovat mezi 12 až 15 kWh/100 km.

Cenu elektrického Citigo automobilka zatím nezveřejnila, oznámena má být na podzimním frankfurtském autosalonu. Už předtím však možná bude spuštěn předprodej miniautrního elektromobilu. Zájem je o něj podle šéfa českého zastoupení Luboše Vlčka zatím velký, i díky pilotnímu projektu ePilot, díky němuž si prototypy elektrického Citigo mohou potenciální zákazníci vyzkoušet. Podle Vlčka je tak reálné na českém trhu dosáhnout v roce 2020 na 2.500 prodaných Citigoe iV. To by z něj s přehledem udělalo nejprodávanější elektromobil u nás. Loni tento titul držel Volkswagen e-Golf s 260 registrovanými kusy.

Plug-in hybridní doplněk

Naopak plugin hybridní Superb, pojmenovaný Superb iV, se stane zatím spíše doplněním nabídky než vyloženým tahounem českých prodejů. Vlček očekává, že na českých prodejích modelu se plug-in hybrid bude podílet pěti procenty. Na trh dorazí na začátku roku 2020.

Do budoucna však automobilka tomuto typu pohonu také věří. Už teď je jisté, že se plug-in hybridní verze iV dočká Kodiaq a příští generace Octavie.

V jejích případě však zatím není jisté, zda přeberou konkrétní ústrojí ze Superbu iV. Ten kombinuje starší přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.4 TSI (115 kW) se synchronním elektromotorem o výkonu 85 kW, který je integrovaný do šestistupňové převodovky DSG. Jeho lithium-iontové baterie s kapacitou 13 kWh jsou umístěny pod zadními sedadly. Částečně zasahují do zavazadelníku, což si vyžádalo jeho zmenšení. Na 485 litrů u liftbacku, respektive na 510 litrů u kombíku. U Superbu iV Combi tak pod dvojitým dnem najdete jen malý prostor pro dobíjecí kabely, zbytek zabírá právě akumulátor, vážící mimochodem 135 kilogramů. Nabíječku mimochodem najdete v masce na přídi, podobně jako u sesterského VW Passat GTE.

Superb iV přichází v rámci faceliftu vlajkové lodi značky, která decentně proměnila její vzhled. U designově povedeného auta se mnozí báli, že jakákoliv modernizace může jeho vzhledu jedině ublížit, osobně ale musím říct, že přepracovaná příď se mně líbí možná ještě více než dosud. Světlomety jsou nyní protaženy ke zvětšené masce chladiče, která prostupuje níže do nárazníku.

Zadní partie je ale nyní více zaměnitelná s jinými vozy. Nahrazení loga automobilky nápisem Škoda mně zkrátka nesedí, není tak originální. Novou chromovanou linku spojující koncová světla pak považuji za ústupek čínským zákazníkům, který tento detail mají rádi. Najdeme ho každopádně jen u vyšších stupních výbav, třeba Sportline má tuto vodorovnou linku černou, což vypadá dobře.

Vnitřek je naopak dobře známý, digitální přístrojový štít byl k dispozici už nyní, stejně jako větší obrazovky multimediálního systému s úhlopříčkou až 9,2“. Nové jsou však chromované aplikace nebo dekorační lišty, které v případě nově nabízeného Superba Scout imitují dřevo, což je naživo takový závan starých časů.

Škoda každopádně doufá, že se faceliftu povede dále navýšit prodeje už tak úspěšného prodeje. V Evropě je ve své třídě druhý nejprodávanější model s tím, že jeho prodejně nejúspěšnější rok byl ten loňský, což nebývá zvykem. Před faceliftem už obvykle začínají prodeje stagnovat. Podpořit prodeje má i již zmíněný Superb Scout s oplastovanou karoserií a o 15 mm zvýšeným podvozkem, který podle odhadů má tvořit až desetinu celkových prodejů této vlajkové lodi značky.