Výrobce mobilů Huawei představuje luxusní SUV, chce konkurovat Mercedesu-Benz GLS

Značka Huawei již v minulosti spolupracovala s automobilkou Chery na vývoji elektromobilu Luxeed S7, který měl být lepší alternativou Tesly Model S. Nejnověji představuje vůz jménem Aito M9, který zase vznikl ve spolupráci s automobilkou Seres.

Cílem tentokrát nejsou zákazníci Tesly, nýbrž ti, kteří by měli zájem o Mercedes-Benz GLS či třeba BMW X7. S délkou 5.230 mm, šířkou 1.999 mm, výškou 1.800 mm a rozvorem náprav 3.110 mm do této kategorie aut M9 rozhodně spadá.

Vzhledově není M9 až tak výrazná, je ovšem znát extrémní důraz na co nejhladší karoserii. O co víc může vůz vzhledově zapadnout v davu, o to víc je však na palubě technologií. Tou nejpůsobivější jsou patrně přední světlomety, jejichž technologie LED Matrix dokáže např. na hladkou zeď promítat nejrůznější obrazy. Kromě toho dokáže lépe nasvítit např. chodce u silnice či další potenciální nebezpečí.

Interiér nabídne šest míst ve třech řadách. I zadní řada sedadel je elektricky ovládaná a působí vcelku prostorně, nejlepší komfort však vůz nabídne v první a druhé řadě sedadel, kde jsou kapitánská křesla. Ta ve druhé řadě mají individuální loketní opěrky na obou stranách a stejně jako přední sedačky jsou vyhřívaná a ventilovaná. Podle oficiálních fotografií se dá z předních a prostředních sedaček vytvořit lůžková úprava. Třetí řada se dá sklopit do podlahy.

Cestující vzadu si také mohou užívat filmů či her na 32“ výklopném panelu, nikoliv nepodobně BMW řady 7. K ovládání má každý ze čtyř zadních cestujících vlastní tablet a vše běží na operačním systému HarmonyOS 4 od Huawei.

Ani řidič a spolujezdec nejsou o displeje ochuzeni; jsou tu celkem čtyři. Největší z nich, s úhlopříčkou 75“, je head-up displej. Následuje 16“ displej před spolujezdcem, 15,6“ centrální obrazovka a 12,3“ displej coby přístrojový štít. K tomu je v nabídce audiosystém o 25 reproduktorech a 2.030 wattech celkového výkonu.

Po stránce jízdní bezpečnosti má vůz celkem 27 všemožných senzorů kolem dokola včetně lidaru, radaru a kamer. Jeden z nich trůní nad čelním sklem. V nabídce je i systém poloautonomní jízdy Huawei ADS 2.0, který se už před pár měsíci objevil v menším SUV Aito M7. Kromě toho, že systém má umět rozpoznat i nepravidelné objekty, jako např. auta po nehodě ležící na boku či střeše ve vozovce, je největší novinkou této verze schopnost částečně autonomní jízdy bez nutnosti vysoce detailních map, uvádějí starší zprávy.

Ryze elektrická verze M9 nabídne dva elektromotory o kombinovaných 390 kW (530 k) výkonu a baterii od čínského dodavatele CATL, která má kapacitu 97,7 kWh. Díky koeficientu odporu vzduchu Cd jen 0,264 má vůz dojet na jedno nabití až 630 km dle čínského měřícího cyklu CTLC, který je přísnější než WLTP.

V nabídce bude také provedení s 1,5l přeplňovaným motorem, který bude sloužit jen jako generátor energie. Ten může být kombinován s 42kWh nebo 52kWh baterií od stejného dodavatele. S plnou nádrží a plně nabitou baterií má vůz dojet až 1.402 km bez nutnosti doplňování energie.

Na světě už jsou i ceny, které sahají od 470 do 570 tisíc jenů (od 1,48 do 1,8 milionu korun) v závislosti na výbavě a pohonu. Samozřejmě, oficiální import do Česka neočekávejme.