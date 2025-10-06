Výsledek voleb pro řidiče v Česku: Změní něco Babiš, Turek a Okamura? Reálně spíše ne
Pokud se jednání dotáhnou, mohou Motoristé spolu s ANO a SPD tvořit základ nové vlády. Poprvé tak získají šanci zasáhnout do dopravní politiky. Jenže i kdyby se k moci dostali, mnoho bodů zájmu již běží podle předem daných mechanismů. Co tedy může nová vláda skutečně změnit?
Parlamentní volby 2025 potvrdily dominanci hnutí ANO Andreje Babiše, které s 34,5 % hlasů získalo 80 mandátů. Přesto nemá většinu a o budoucí vládě se teprve jedná. Ve hře je tak několik variant – od menšinové vlády ANO až po trojkoalici s SPD a Motoristy.
Zejména Motoristé jsou letošním překvapením voleb. Překročili pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny a přivedli do politiky téma, které dlouhodobě stálo na okraji: postavení běžného řidiče. Co ale mohou reálně změnit?
Co slibovali voličům
Motoristé ve svém programu slibují, že „zásadně zlevní energie a dopravu“ tím, že odmítnou emisní povolenky, zelené přirážky a další opatření, která podle nich zvyšují náklady firmám i řidičům. Deklarují, že chtějí „podpořit levnější provoz aut“, tedy zrušit nové emisní poplatky, omezit zbytečné regulace a prosadit nižší ceny paliv.
SPD k tomu přidává hesla „Zlevníme energie. NE Green Dealu!“ a „Vrátíme cenotvorbu pod kontrolu státu“. Odmítá emisní povolenky a podporuje větší soběstačnost v energetice.
ANO zůstává umírněnější – v programu slibuje „cenově dostupné energie“ a „žádné nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu“. Zároveň nechce zákaz aut se spalovacím motorem, ale mluví spíš o pragmatické modernizaci dopravní infrastruktury.
I kdyby se tato trojice na vládě dohodla, prostor pro rychlé změny bude omezený. Ceny paliv určují trhy a evropská daňová minima, zdražení dálničních známek se řídí dříve schválenou valorizací a emisní norma Euro 7 už byla potvrzena na úrovni EU.
Odmítnutí emisních povolenek?
Prosté odmítnutí systému emisních povolenek, jak navrhují Motoristé a SPD, by Česká republika reálně provést nemohla. Obchodování s emisními povolenkami (EU ETS i nově ETS2) je závazné pro všechny členské státy a vyplývá přímo z evropského práva. Jednostranné odstoupení by znamenalo porušení unijních závazků a vedlo by k řízení ze strany Evropské komise.
Vláda však může ovlivnit způsob, jakým se systém v Česku uplatní – například využít prostředky ze Sociálního klimatického fondu na kompenzace pro domácnosti a dopravce, žádat o dočasný odklad spuštění ETS2 při vysokých cenách energií, nebo upravit národní daňovou politiku, mýtné a další poplatky. Nová vláda tak může měnit parametry implementace a národních opatření.
Dálniční známky 2026 zdražily už před volbami
Ceny dálničních známek jsou pro většinu řidičů nejviditelnější změnou, ale s výsledkem voleb mají jen málo společného. Od roku 2024 se totiž upravují automaticky podle valorizačního mechanismu, který zohledňuje inflaci a rozšiřování dálniční sítě.
Ministerstvo dopravy potvrdilo, že od ledna 2026 se sazby zvednou o několik procent, protože náklady na údržbu i délka dálnic dále rostou. Jinými slovy – zdražení bylo naplánováno dávno před volbami a žádná vláda ho už nemusí schvalovat.
Roční elektronická viněta dnes stojí 2440 Kč, měsíční 460 Kč a desetidenní 290 Kč. Podle odhadů ministerstva se v roce 2026 zvýší zhruba o 80 – 150 Kč, tedy v řádu inflace. Systém zůstává beze změny: nákup přes eDalnici, kontrola kamerami, stejné pokuty i stejné výjimky pro ekologická auta. Elektromobily a vodíková vozidla jsou nadále osvobozena, plug-in hybridy platí čtvrtinu běžné sazby a auta na CNG polovinu.
Paliva a daně: Velká témata, ale malý prostor k manévrům
Snížení cen benzinu a nafty patřilo mezi hlavní sliby Motoristů i SPD. Obojí ale naráží na realitu zákonů a evropských pravidel. Spotřební daň na paliva je pevně stanovena zákonem a odvíjí se od minim stanovených směrnicí EU. Každá její úprava musí projít celým legislativním procesem.
Krátkodobě se proto nic nemění. Cenu paliva určuje především světový trh s ropou, kurz koruny a marže distributorů. Stát může ovlivnit jen daňovou složku, která však tvoří jen část konečné ceny. V roce 2022 byla daň dočasně snížena o korunu a půl na litr, což znamenalo pro rozpočet rychlou ztrátu miliard korun. Pokud by se nová vláda pokusila o podobný krok, musela by zároveň omezit jiné výdaje.
Reálnější než plošné zlevnění paliva jsou proto cílené úlevy – například daňové odpočty pro pracovní dojíždění nebo slevy pro dopravce. Taková opatření lze provést i bez zásahu do evropských norem, ale vyžadují politickou shodu a rozpočtové krytí.
Přechod na neruskou ropu
V pozadí debat o cenách paliv stojí i otázka jejich původu a energetické bezpečnosti. Česko zatím část ropy dováží ropovodem Družba z východu, zároveň však dokončuje rozšíření ropovodu TAL z italského Terstu. Díky tomu bude možné od přelomu let 2025 a 2026 pokrýt celou domácí spotřebu ropy z neruských zdrojů.
Přechod na západní směsi sice zvýší stabilitu dodávek a sníží riziko krizových výpadků, ale cenově se projeví spíše neutrálně až mírně růstově – podle aktuálních tržních rozdílů může jít o zvýšení zhruba o 0,5 až 2 koruny na litr proti levnější ruské Ural ropě. Pro běžného řidiče to tedy neznamená zlevnění, ale spíše větší jistotu, že se ceny při budoucích krizích nebudou tolik vychylovat.
Zákaz spalovacích motorů
V debatách o budoucnosti se občas objevovala obava, že po roce 2035 zmizí z evropských silnic vozy se spalovacím motorem. Přesněji ale evropská pravidla zakazují pouze prodej nových spalovacích aut, nikoli provoz těch stávajících. Současná vozidla tak mohou zůstat v provozu i po tomto datu.
Cíl pro rok 2035 navíc není definitivní – evropská legislativa počítá s přezkumem v roce 2026, který může termín upravit nebo rozšířit o výjimky, například pro syntetická paliva či specifické kategorie vozidel.
Česká vláda může do tohoto procesu zasahovat jen nepřímo – prostřednictvím vyjednávání v Radě EU a aliancí se státy, které mají podobnou průmyslovou strukturu, jako je Polsko či Maďarsko. Sama však nemůže evropské nařízení jednostranně změnit ani zrušit.
Z dnešního pohledu se úplný přechod na bezemisní pohon do roku 2035 jeví jako spíše nereálný – a nová česká vláda může ovlivnit hlavně to, jak pružně a s jakými úlevami se budou evropská pravidla uplatňovat doma.
Parkování, cykopruhy a dotace na elektromobily
Ať už vládu sestaví kdokoli, o parkování a dopravních omezeních rozhodují obce. Rezidentní zóny, zpoplatněné vjezdy i rychlostní limity stanovují města svými vyhláškami. Stát může nanejvýš upravit zákonný rámec – například podmínky pro zřizování nízkoemisních zón – ale nemůže obcím nařizovat, jaké mají mít tarify nebo kde mají modré zóny.
Otázka pražských kolon a cyklopruhů, které Motoristé často kritizovali jako symbol „šikany řidičů“, se vládní politiky přímo netýká. O dopravním uspořádání ve městech rozhodují radnice a magistráty podle zákona o pozemních komunikacích a obecního zřízení, nikoli stát.
Nová vláda tedy nemůže nařídit, aby například Praha některé cyklopruhy zrušila nebo změnila dopravní režim. Může ale ovlivnit rámec, ve kterém města rozhodují – například upravit metodiky dopravního značení, pravidla pro zklidněné zóny, rozdělení dotací nebo stanovit, jaké projekty mají přednostně získávat podporu z fondů dopravy.
V praxi to znamená, že řidič v Praze, Brně nebo Ostravě bude i v roce 2026 jezdit podle pravidel, která stanoví město, nikoli vláda. Politické změny v Praze nebo jiných velkých městech mají na každodenní parkování větší dopad než výsledek celostátních voleb.
Nová vláda pravděpodobně nebude prosazovat dramatické navýšení dotací na elektromobily. Ohledně toho mají Motoristé v programu poměrně skeptický postoj — preferují spíš trh bez zásahů než štědré finanční injekce. Podobně to vidí i SPD. Postoj ANO je neutrálnější.
Větší změny budou spíše překvapením
Volby přinesly do politiky silnější hlas řidičů. V praxi to ale pro rok 2026 znamená spíše pozvolné úpravy než zásadní zvraty. Dálniční známky zdraží automaticky, ceny paliv dál určí světové trhy a evropská pravidla jsou oddělenou kapitolou.
Rok 2026 bude především přechodovým obdobím. Nová vláda sice zdědí jasně nastavený rámec cen, daní i evropských závazků, ale prostor k zásadním změnám získá až po schválení rozpočtu a vyjasnění postupu vůči Bruselu.
Klíčové bude, zda prosadí úlevy pro dojíždějící a dopravce, nebo naopak zvýší důraz na fiskální disciplínu a zelené investice. Skutečný směr dopravní politiky se tak ukáže spíše v roce 2027 – podle toho, jak vláda skloubí tlak voličů s limity unijní legislativy a stavu veřejných financí.
Zdroje: E15, iRozhlas, Ministerstvo dopravy ČR, eDalnice.cz, Financial Times, Národní rozvojová banka (NRB), Národní program životního prostředí │ Foto: archiv, soc. sítě a weby politických stran