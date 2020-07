Výstava k výročí 125 let Škody: Záhada firemního loga trvá

Hledáte tip na zajímavý prázdninový výlet s ratolestmi? Vezměte je do muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Až do 10. ledna 2021 zde probíhá výstava 125 let automobilky Škoda Auto. Uvidíte všechny významné momenty z historie firmy. A dokonce i exponáty, které se světu ukazují jen zřídka – například prototyp škodovky s motorem vpředu nebo nesmírně pokrokový model Škoda 935 Dynamic.

Výstava zaujme i návštěvníky, kteří se o auta nezajímají. Po dobu naší návštěvy jsme ještě museli nasadit roušky, od prázdnin tato podmínka snad padne.

Na místě nám došlo, jak se na historii mladoboleslavské automobilky dají krásně ilustrovat lidské dějiny a společenské dění posledních 125 let. Hned první logo jízdních kol Laurin a Klement obsahovalo listy slovanské lípy a „národní“ jméno Slavia. V prvních letech 20. století převzal znak prvky art nouveau – ve společnosti tehdy rezonovala secesní díla Alfonse Muchy, který v letech 1912 až 1926 vytvořil Slovanskou epopej. Až v roce 1923 se zrodil slavný znak okřídleného šípu, který najdete na chladičích dodnes, byť už v páté obdobě. Pikantní je, že původní myšlenku loga už nikdo nezná. Daly si ho patentovat plzeňské Škodovy závody a na auta se dostalo dva roky nato, když se spojily s automobilkou Laurin a Klement. Logo prý symbolizuje pokrok, volnost a preciznost. Ale proč vlastně ten šíp s okem? Snad je to indián s čelenkou, snad mostní konstrukce nebo stylizované trámy. To už dneska nikdo neví. Pokud vás to zajímá, zajděte do mladoboleslavského muzea automobilky. Dovíte se tam ještě mnohem víc.

Výstava Škoda 125 let KDE Škoda Muzeum, tř. Václava Klementa 294, 293 01 Mladá Boleslav GPS: 50,4188056N, 14,9138750E Tel. +420 326 832 038, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz KDY Pondělí až neděle: od 9 do 17 hodin ZA KOLIK Plné vstupné Snížené* Rodinné Bez průvodce 80 Kč 40 Kč 200 Kč S průvodcem 120 Kč 60 Kč - Společná prohlídka muzea a závodu 180 Kč 90 Kč - Zdarma: ZTP, ZTP/P a 1 osoba jako doprovod, děti do 6 let, novináři, odborní pracovníci muzeí, galerií (po předložení průkazu AMG), u skupin řidič autobusu, 1 doprovodná osoba od cestovní kanceláře, 2 doprovodné osoby u školních skupin. * Snížené vstupné: děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let, zaměstnanci Škoda Auto.