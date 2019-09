Vývoj elektrických offroadů Bollinger B1 & B2 se blíží do finále

Zatímco většina významných automobilek pracuje na elektrických SUV, kompaktech nebo limuzínách se sofistikovanými technologiemi a elegantními tvary, společnost Bollinger se zaměřila na drsné, jednoduché a maximálně praktické offroady. A jejich vývoj se blíží do finále.

Společnost Bollinger představila svůj první koncept elektrického offroadu již v roce 2017 a strhla tak na sebe obrovský mediální zájem. Zatímco tehdejší koncepty elektromobilů sázely na moderní technologie a sofistikovaný design, Bollinger B1 byl zkrátka hranatou krabicí na kolech, která však slibovala skvělou průchodnost terénem, ohromující praktičnost a slibně vypadající technické parametry.

V uplynulých měsících už se sice o Bollingeru tolik nemluvilo, americká automobilka však rozhodně neupadla v zapomnění a hlavně nepřestala pracovat na vývoji svých dvou konceptů B1 a B2, které nyní představuje ve fázi před-produkčních prototypů. Nedávnou premiéru přitom automobilka označila za „významný milník společnosti na cestě k produkci.“

A ačkoliv se bavíme o dvojici modelů, při pohledu z čelní strany byste je nejspíš nedokázali rozlišit. Oba totiž mají stejnou masku, stejná světa a stejné pevnostní nárazníky. Největší rozdíl přichází až při pohledu z boku, kdy zjistíte, že označení B1 patří elektrickému SUV, zatímco B2 je označení pro elektrický pick-up postavený na základech B1.

A ačkoliv vám design karoserie může připomínat malůvky dětí z prvního stupně základní školy, samotná konstrukce je poměrně promyšlená. Podle dřívějších prohlášení by například karoserie měla být vyrobena z hliníku, což pomůže snížit hmotnost vozu.

Bollinger se navíc rozhodl zvýšit praktičnost díky speciálnímu systému, které umožňuje protáhnout dlouhé předměty napříč celým vozem. Od masky, přes kabinu až po úložný prostor, který v případě pick-upu měří dokonce 1.7 metru na délku. Oba modely by navíc měly nabízet možnost odstranění některých panelů karoserie, jak to známe například od Wrangleru.

Oba modely by také měly sdílet stejný pohonný systém, který by se měl skládat ze dvou elektromotorů o kombinovaném výkonu 458 kW (623 k) s točivým momentem 905 Nm. Navzdory jistým technickým rozdílům však B1 i B2 slibují akceleraci z 0 na 96 km/h v čase 4.5 sekundy, zatímco jejich maximální rychlost by měla být omezena na 161 km/h.

Společnost tentokrát bohužel neuvedla přesný dojezd, navzdory velké baterii se však často spekuluje, že kvůli vysoké hmotnosti a horší aerodynamice nebude ani zdaleka dosahovat úrovně, jakou umí s menšími bateriemi nabízet vozy Tesla. Podle webu Carscoops se bavíme zhruba o dojezdu 321 km na jedno nabití, což ale také není žádná sláva.

Skutečně excelovat by však měly vozy B1 a B2 v náročném terénu, do kterého dostaly tu nejlepší výbavu. Základem je samozřejmě pohon všech kol, Bollingerům však nechybí ani redukční převodovka, světlá výška 381 mm a tlumiče nabídnou zdvih 254 mm.

Informace o hmotnosti se různí, menší B1 by však měla vážit okolo 2.177 kg, zatímco větší pick-up by měl vážit zhruba 2.268 kg. Maximální zatížení bohužel neznáme, oba modely by však měly zvládnout utáhnout náklad o hmotnosti až 3.400 kg.

Podle původních informací měla být produkce modelu B1 zahájena již koncem tohoto roku, během premiéry před-produkčních beta modelů B1 & B2 však zaznělo, že detailní informace o cenách a výrobě budou upřesněny v následujících měsících. Zdá se tedy, že si na produkční variantu téhle elektrické krabičky na kolech ještě nějaký ten pátek počkáme