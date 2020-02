Vzácná Alfa Romeo 6C 1750 SS, kterou vlastnil Benito Mussolini, se připravuje na renovaci

Společnost Thornley Kelham Ltd., britský specialista na renovace klasických evropských automobilů, se pouští do kompletní renovace vozu s výjimečnou historií, v níž figuruje i jeden z nejznámějších diktátorů světa.

Společnost Thornley Kelham Ltd. uvádí, že se připravuje na jeden z nejnáročnějších projektů ve své historii. Do dílen této společnosti s bohatými zkušenostmi s renovacemi a opravami vzácných historických automobilů zamířil zástupce jednoho z neslavnějších modelů značky Alfa Romeo, který se navíc může pochlubit výjimečnou minulostí.

Alfa Romeo 6C 1750 představuje jeden z nejpopulárnějších sportovních a nejúspěšnějších závodních automobilů své doby. Důkazem může být například slavný závod Mille Miglia, v němž tento model při svém debutu v roce 1929 získal první a třetí místo. V následujícím roce pak obsadil ve stejném podniku první čtyři pozice. Vedle závodních tratí slavil tento model se zakázkovými karoseriemi úspěchy i v populárních soutěžích elegance.

Alfa Romeo v letech 1929 až 1933 vyrobila v šesti sériích kolem 2600 exemplářů modelu 6C 1750. Společnost Thornley Kelham Ltd. nyní po rozsáhlém a důkladném zkoumání představuje výjimečný exemplář 6C 1750 Super Sport s řadovým šestiválcem přeplňovaným kompresorem, který byl vyroben v rámci třetí série.

Tento automobil s číslem podvozku 6C0312898 dodala automobilka Alfa Romeo dne 13. ledna roku 1930 jeho prvnímu majiteli. Ten za něj zaplatil 60.000 italských lir a nebyl jím nikdo jiný než tehdejší italský vůdce Benito Mussolini.

Společnost Thornley Kelham Ltd. uvádí, že provedla rozsáhlý výzkum dokumentace automobilky a ten spolu s průzkumem dostupných dobových fotografií a filmových záběrů potvrdil, že vůz byl svému prvnímu majiteli dodán jako dvoumístný roadster, jehož karoserie byla dílem turínské karosárny Stabilimenti Farina.

Benito Mussolini vlastnil nádherný sportovní automobil údajně až do druhé poloviny třicátých let dvacátého století. Podle dostupné dokumentace se 21. března roku 1937 stal druhým majitelem Renato Tigillo a v srpnu stejného roku byl vůz odeslán do Asmary, hlavního města Eritrejského státu ve východní Africe. Společnost Thornley Kelham Ltd. uvádí, že předpokládá, že Renato Tigillo se do toho města odstěhoval a nechal si tam dopravit i svůj sportovní automobil.

Eritrea byla od konce devatenáctého století až do roku 1941 italskou kolonií a mnoho mladých Italů mířilo díky tomu do Asmary. Řada z nich si sebou brala i své automobily a pořádala zde s nimi závody. To se týkalo i vozu, jehož prvním majitelem byl Benito Mussolini. Elegantní karoserie od Stabilimenti Farina byla během pobytu v Africe odstraněna a nahrazena novou ve stylu závodních monopostů konce třicátých let. Tuto karoserii pak má vůz dodnes.

Současný majitel vzácného automobilu však zatoužil po jeho návratu do původního stavu z počátku třicátých let dvacátého století a právě díky tomu byl společností Thornley Kelham odhalen jeho první majitel i výrobce karoserie. V současnosti se specialisté britské renovátorské dílny připravují na tisíce hodin práce, jejichž výsledkem se má stát Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport s liniemi karoserie od Stabilimenti Farina.

Zdroj: Thornley Kelham Ltd.