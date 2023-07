Vzácné dakarské Porsche 911 jde do aukce. Nikdy neuspělo, bylo v žalostném stavu

Nedávno představené Porsche 911 ve verzi Dakar je splněným snem mnoha fanoušku značky, ale také návratem k méně známým kořenům této automobilky. Německý výrobce sportovních vozů je sice proslulý svými úspěchy na závodních okruzích, ovšem touha po stupni vítězů se neomezila jen na asfalt.

Roku 1973 tedy Porsche z výrobní linky stáhlo několik kusů modelu 911 Carrera RS 2.7 a 2.8, které obdařila vyššími tlumiči, výztuhami podvozku, větší palivovou nádrží a úchyty vně karoserie, jež měly sloužit přihlížejícím k postavení vozu zpět na kola v případě, že se převrátí.

Vůz, kterému je věnován tento článek, je Carrera verze RS 2.7 a nalakován svítivě žlutou barvou. Právě tento kus byl určen pro keňský závod Rallye Dakar v roce 1973 a ačkoliv měl veškeré předpoklady pro slušné umístění, 300 kilometrů před závěrem ho zradilo uvolněné olejové potrubí a cílovou čárou tedy neprojel.

Inženýři se nenechali odradit a pro další ročník vůz vybavili řadou vylepšení, avšak ani to nezabránilo dalšímu neúspěchu. Závodní Porsche, tentokrát opatřeno bílo-modrou barvou, opět zůstalo stát uprostřed nekonečných dun poté, co se zlomila přední hnací hřídel. Nicméně, jeho sesterský vůz závod dokončil na druhém místě a vrátil se do Stuttgartu jako hrdina, zatímco porouchaný kus zůstal v Africe, kde byl prodán místnímu nadšenci, který s ním po zbytek 70. let nadále závodil.

Po přelomu tisíciletí se o jeho existenci dozvěděli prezidentka a tajemník německého Carrera RS Klubu Gabrielle Mahler-Kurzenbergová a Uwe Kurzenberger, kteří byli kontaktování majitelem vzácného kousku. Vůz byl v žalostném stavu - motor byl zadřený a karoserie potřebovala intenzivní péči. V Německu se mu jí dostalo a tříletá renovace byla úspěšná.

Nyní, po třech letech v muzeu, poputuje Porsche Carrera RS 2.7 Safari na aukci Broad Arrow's Monterey Jet Center Auction, která se koná 17. a 18. srpna. Vzhledem k vynikajícímu stavu a bohaté historii se očekává, že cena vyšplhá na 2,5 až 3 miliony dolarů.