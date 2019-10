Vznikne nový automobilový gigant? Vedení PSA a FCA souhlasí se spojením, jednají o detailech

Italsko-americký koncern Fiat Chrysler Automobiles ještě za éry Sergia Marchionneho hledal nová partnerství s dalšími automobilkami. S General Motors to však nedopadlo, stejně jako s dalšími potenciálními partnery. Nedávno pak FCA jednalo s Renaultem, ani tato spolupráce však realizována nebyla, partneři se nedohodli na podmínkách partnerství. Nakonec to ale Italům možná vyjde s jinými Francouzi.

Tento týden se poprvé objevily informace o tom, že Fiat Chrysler jedná o spojení se Skupinou PSA a jen krátce na to věci nabraly nečekaně rychlý spád. Obě strany přiznaly, že o možném partnerství skutečně jednají. A nyní dokonce zveřejnily podmínky spolupráce, kterou mají vedení obou automobilek na stole. O jejím schválení, úpravě nebo zatracení mají managementy obou firem rozhodnout v následujících týdnech.

Půl na půl

Pokud k dohodě dojde, rozdělí si současní akcionáři nově vzniklou skupinu rovným dílem, půl na půl. Mateřská společnost by sídlila v Nizozemí, s jejími akciemi by se obchodovalo na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.

Její vedení by si spravedlivým dílem rozdělily obě společnosti. Představenstvo by tvořilo 11 členů, pět by nominovalo FCA, pět PSA. Předseda Fiat Chrysleru John Elkann by tuto pozici zastával i v nově vzniklém podniku, zatímco PSA by obsadilo pozice zástupce předsedy a nezávislého ředitele. Členem představenstva by pak byl i současný šéf Skupiny PSA Carlos Tavares, který by zároveň v počátečním období pěti let pracoval jakožto generální ředitel nového podniku.

Obě strany by však ještě před spojením čekaly určité změny, aby transakce byla rovnoměrně výhodná pro obě strany. FCA by tak akcionářům rozdělilo zvláštní dividendu ve výši 5,5 milionu eur, jakožto svůj podíl ve společnosti Comau zabývající se průmyslovou automatizací. PSA by zase akcionářům nabídlo svůj 46% podíl ve výrobci komponentů Faurencia. Tímto krokem by podle společného vyjádření pro akcionáře vyrovnalo silné zastoupení Fiatu v obou Amerikách a odrazilo by přidanou hodnotu značek Alfa Romeo a Maserati, které mají do budoucna silný potenciál.

I přesto to zatím vypadá, že se jednání rýsují nadějně. Šéf PSA Carlos Tavares i generální ředitel FCA Mike Manley si probíhající jednání pochvalují a předhánějí se v komplimentech.

Výhody pro obě strany

Ono se totiž toto spojení jeví jako výhodné pro obě strany. PSA by získalo přístup na severoamerický trh, kam hodlá po letech vstoupit se svojí značkou Peugeot. Fiat by naopak získal techniku pro novou generaci svých tolik potřebných aut pro Evropu.

Zdá se tak, že k dohodě FCA s PSA může skutečně dojít. Pokud se tak stane, vznikne tímto spojením čtvrtý největší výrobce automobilů na světě s roční produkcí okolo 8,7 milionu aut.

Skupina by čítala 13 značek, konkrétně Citroën, DS, Opel, Peugeot, Abarth, Alfu Romeo, Dodge, Fiat, Chrysler, Jeep, Lancii, Maserati a Ram. Byla by globálně zastoupena, se silnou pozicí FCA v Severní i Jižní Americe a pevným postavením PSA v Evropě. V Číně nicméně oba partneři mají zastoupení slabší.

Navíc by koncern nabídl pestrou paletu modelů, od těch nejmenších, přes SUV nebo třeba užitkové vozy, v nichž by se oběma stranám vyplatila vzájemná spolupráce. Nejvíce by však mohly těžit ve společném vývoji elektromobilů a autonomních systémů, které pro následující léta budou klíčové.