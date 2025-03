Vzpomínáme na MG TA a MG TD: Britský recept, jak přežít válku

Vypadá to jako scéna z natáčení britského detektivního filmu z roku 1936. Pozornějším ale neunikne, že komparzisté nejsou zcela autentičtí. Sice se tváří, že pocházejí ze stejného období, ale ve skutečnosti je dělí dvě generace a jedenáct let. Zato kulisy jsou pochmurné stejně jako doba, do které přišlo první MG TA.

William Morris byl bezesporu štědrým mecenášem, ovšem v podnikatelském světě se netajil svérázným charakterem. Vedle aktivit spojených s akciovou společností Morris Motors vedl pod svou taktovkou značky Wolseley, Riley i MG a k tomu ještě přidal výrobce karburátorů SU. To je také důvod, proč Morris Motors nevyráběl sportovní auta.

Svět sportovních vozů Williama Morrise lákal, ale do jisté míry zapříčinil i jeho problémy, vzhledem k nákladnému vývoji. V roce 1935 padlo rozhodnutí MG spolu s dalšími značkami prodat a přidružit je pod křídla Morris Motors, čímž přišly o gigantem tolerovanou nezávislost.

Nové vedení chtělo MG co nejdříve dostat do zisku, a tak šetřilo, kde se dalo. Zrušilo závodní program i vývojové středisko, protože veškeré práce se přesunuly do Cowley. To znamenalo i konec motorů Wolseley. Nová filozofie upřednostňovala maximální sdílení dílů mezi modely. Na druhou stranu si vedení uvědomovalo potřebu kompaktního sportovního vozu. Tak vznikla nová série T.

Kontroverzní přechod

Ačkoliv designově i základem navazuje MG TA na předchůdce PB, prodloužení o 203 mm přináší výrazně více místa v interiéru. Dvojici hlavních nosníků spojuje čtveřice příčných výztuží. Jejich přítomnost a přesné rozmístění jsou extrémně důležité, protože motor se šasi spojují pryžové úchyty. V této sekci je tuhost ve srovnání s PB ještě menší.

Motor obecně stál ve středu pozornosti a vášnivých diskusí. MG TA dostalo pod přední kapotu čtyřválec OHV o objemu 1,3 litru technicky příbuzný s Morrisem 10. To popíchlo konzervativce, kteří byli z modelu PB zvyklí na litrový motor OHC. Jejich rozhořčení záhy utichlo, jelikož TA není třeba za výkonem tolik hnát do otáček. Toho konstruktéři dosáhli vylepšenou vačkou, úpravným sáním a karburátory SU, což v kombinaci s těžkým setrvačníkem přináší výkon až 50 koní a poměrně plynulou jízdu.

Spolehlivost a přívětivost v tu dobu posílil ventilátor o průměru 30,5 cm a vodní čerpadlo, přičemž oba prvky spolu s dynamem pohání řemen. Chlazení usnadňuje také 11litrová žebrovaná vana s plovoucím olejovým čerpadlem. To zabraňuje sání kalů ze dna. Přenos na kola zajišťuje čtyřstupňová nesynchronní převodovka Nuffield. Pozdější vozy dostaly synchrony na trojce a čtyřce. Motory řady MPJG se vyráběly v Coventry také pro modely Wolseley a Morris.

Řada novinek se objevuje také na podvozku. Ano, odpružení sice stále využívá půleliptická listová pera ukotvená v pouzdrech s posuvným čepem, ale na obou nápravách je doplňují pákové tlumiče Luvax. MG TA je prvním modelem značky s osazeným hydraulickými brzdami Lockheed, díky čemuž mohl být průměr bubnů zmenšen z 12 na devět palců.

Nesmrtelný fenomén

Jednou z typických vlastností řady T je věrnost klasickým tvarům předválečného období. MG TA poznáte spolehlivě podle větších rozměrů, jinak jsou podobní jako vejce vejci. Karoserie se opírá o rám z jasanového dřeva připevněný k šasi deseti šrouby.

Jelikož veškerý získaný prostor šel ve prospěch interiéru, palivová nádrž o objemu 57 litrů zůstává vzadu. Z toho 11 litrů tvoří rezerva s vlastním palivovým potrubím ovládaným spínačem na palubní desce.

Recept na přežití války

S rokem 1939 přišel čas na modernizaci, ale také 2. světovou válku. Řada TB přinesla sportovnímu roadsteru nový motor OHV o objemu 1,25 litru z moderního Morrisu 10. Pohonné jednotky XPAG ještě lépe táhnou od spodních otáček díky vhodnějšímu načasování ventilů a modifikované hlavě válců. Také změna rychlostí je příjemnější, za což může vhodnější zpřevodování a vylepšená synchronizace spolu se suchou spojkou. Vše vypadalo slibně, jenže s vypuknutím války se výroba hned následující rok zastavila. Automobilka stihla vyrobit jen 379 kusů, takže MG TB je mimořádně cennou vzácností.

Protože během války nebyl čas na vývoj lidových vozů, je MG TC vlastně poválečné „béčko“ s novým názvem. Abychom byli fér, není to zcela pravda. Interiér narostl do šířky o 101 mm a dvě 6V baterie nahradil jeden 12V akumulátor umístěný pod kapotou.

V roce 1945 bylo TC technicky zaostalé a v případě podvozku se kvůli nedostatku surovin dokonce vrátilo ještě o pár let zpět. Z tohoto důvodu MG nepředpokládalo valný zájem, ale zastaralost Britům nevadila. Byli rádi, že ve zničené Anglii mají stále možnost cenově dostupného auta, které jim vzhledově připomínalo krásná předválečná léta.

MG TC cestuje napříč kontinenty

Prodeje zaskočily i samotnou značku a přivedly ji na novou myšlenku – čím více vozů prodají, tím větší příděl surovin dostanou. To byl start expanze MG na světové trhy. Pochopitelně stěžejní destinací byla Amerika, kde malý sportovní vůz budoval v zákaznících touhu po cenově dostupné možnosti užít si sportovní jízdu. Model TC přivedl značku na mnoho světových trhů. Našel si zákazníky v Austrálii, Jižní Africe, Singapuru a brázdil ulice Hongkongu. Není divu, že během čtyř let sjelo z výrobních linek na 10.000 kusů, čímž výrazně překonal obě předešlé generace (MG TA se vyrobily 3003 kusy a TB 379 kusů).

Poslední „pravé téčko“?

Na první pohled poznáte MG TD podle nárazníků, které řada T do stala v roce 1949 poprvé. Na druhý si lze všimnout delších převisů blatníků s jemnějším vykrojením. Mezigeneračně karoserie opět narostla. „Tédéčko“ je o 37 mm širší a o znatelných 140 mm delší. Celkově vypadá dospěleji a takové je i pod kabátem.

Začít můžeme například novým podvozkem, vycházejícím z MG Y-Type. Ten už má vpředu robustnější nezávislé zavěšení s dvojitými příčnými rameny a vinutými pružinami. Zadní náprava má stále listová pera s pákovým tlumením. Nosníky jsou daleko bytelnější, čímž se celkově zlepšila tuhost. Motoricky zůstává vše při starém, jen převodovka používá delší zpřevodování, což kompenzují menší kola. Namísto drátěných devatenáctipalcových ráfků se na TD objevují ocelové patnáctky.

Už v roce 1950 přišla modernizovaná verze II s výkonem posunutým na 43 kW díky vyššímu kompresnímu poměru a větším karburátorům. Odpružení dostalo komfortnější nastavení a pro zadní nápravu byl dostupný nový převod. Modifikace se prodávaly jako běžné díly, takže je mohl mít každý. V roce 1953 dorazila na trh finální verze TF. Jenže ta se od tradičního vzhledu vzdálila a lidé jí na chuť moc nepřišli. Pokud chtějí modernější MG, většinou jej přeskočí a zvolí rovnou model MGA.

Technická data MG TA (1937) Motor čtyřdobý řadový zážehový čtyřválec Objem 1292 cm3 Výkon 37 kW při 4500/min Točivý moment 80 N.m při 2500/min Převodovka čtyřstupňová manuální Pohon zadních kol Pneumatiky 100/19 Brzdy bubnové Vnější rozměry 3543 x 1422 x 1346 mm Rozvor 2388 mm Nejvyšší rychlost 129 km/h Nádrž 57 litrů Pohotovostní hmotnost 800 kg

Pohodový společník

Asi jste pochopili, že navzdory vzhledu třicátých let je MG TD docela moderní auto, a právě tato kombinace je dělá tak atraktivním. Lidé kouzlo předválečných vozů milují, ale jen málo z nich je ochotno tak starým vozem jezdit. MG TD jim nabízí ideální kompromis – přívětivou techniku v tradičním obalu.

Řídit jej vyžaduje pouze trochu přirozeného citu. Ano, stále je hodně „mechanické“, ale synchronní převodovka a vyladěný motor mi hodně odpustí. Díky tomu se můžu soustředit na míhající se krajinu a užít si výjimečnost okamžiku. Spojka jde zlehka a stejně tak změna převodů, kterou je stále třeba podpořit meziplynem. Řízení bez vůlí mě nechá si zatáčku plynule vykrojit a na výjezdu přijde na řadu výfuk s opojnou kulisou rostoucích otáček motoru.

Díky nezáludnosti a ochotné reakci na povely navazuji s „tédéčkem“ důvěrný vztah docela rychle, což mi umožňuje užívat si stejné pocity, jen v trochu rychlejším sledu. Vzhledem ke střídmému výkonu si můžu naplno vychutnat jeho sílu, protože limity stanovuje především přilnavost pneumatik.

V tu chvíli mi dochází, jak s tímhle vozem čas rychle plyne, a stokilometrovou vzdálenost ujedu jako mávnutím proutku. Nedivím se, že majitelé své TD sbalí a vyrazí ve dvou na víkendový výlet. Úložný prostor za sedadly pojme bez problému dvě zavazadla, takže zbývá jen nastartovat. Vždyť je to tak snadné!

Jaké bude, je jen na vás

Díky produkci čítající přibližně 30.000 kusů je MG TD na trhu hojně zastoupené, takže je z čeho vybírat. Cenové rozpětí je velké a totéž platí i o kondicích vozů. Chcete-li solidní kousek a přežijete kosmetické nedokonalosti, připravte si minimálně 700.000 korun. Špičkové exempláře po renovaci rády koketují s částkou kolem jednoho milionu korun.

Často jde o aktivně užívaná auta, takže nepřekvapí výkonnější chlazení či jiná vylepšení. Pamatuji se, jak jsem měl možnost projet se kouskem po kompletní renovaci, v jejímž rámci dostal moderní techniku z novějšího MGA. Z něj převzalo přední odpružení se stabilizátorem, zadní nápravu, brzdy i pětistupňovou manuální převodovku. Výsledkem bylo asi nejsofistikovanější MG TD, jakým jsem kdy jel, ale sběratelé by stejně více ocenili tento zelený exemplář. Proč? Protože je to MG TD v nejryzejší podobě.

Technická data MG TD (1953) Motor čtyřdobý řadový zážehový čtyřválec Objem 1250 cm3 Výkon 40 kW při 5200/min Točivý moment 87 N.m při 2600/min Převodovka čtyřstupňová manuální Pohon zadních kol Pneumatiky 254/15 Brzdy bubnové Vnější rozměry 3683 x 1489 x 1346 mm Rozvor 2388 mm Nejvyšší rychlost 125 km/h Nádrž 57 litrů Pohotovostní hmotnost 885 kg

Když se hledání povedlo

Prošlo totiž kompletní a velmi pečlivě provedenou renovací zahrnující mechanickou obnovu. Během prací byla karoserie odstrojena na holý rám, ošetřena a opatřena profesionálně naneseným zeleným lakem. Ten se dochoval v krásném stavu s minimálními stopami opotřebení. Příkladné je i dílenské zpracování. Kapota se snadno zavírá a kola mají správný typ pneumatik Firestone. Na voze je nosič zavazadel, kryt střechy i třetí brzdové světlo pro lepší viditelnost. Zřídka vídaným monumentem je soška na víčku chladiče.

V interiéru nadchne dřevěná palubní deska s obnoveným leštěným povrchem a původní volant. Zadní náprava s diferenciálem prošly revizí. Předešlý majitel ho měl více než 10 let a v rukou současného si nadále užívá skoro až zámecký život s vlastní garáží a pravidelnými výlety.

Časová kapsle

Zatímco MG TD je vůči řidiči tolerantní, MG TA má docela jiný charakter. Takové auto si kupují sběratelé, kteří vědí, do čeho jdou, a rozhodně to pro ně není první „koket“ s předválečným vozem. Zatímco zelené TD po renovaci září dokonalostí, tady chcete co nejlépe zachovalou patinu. Získat takové TA se rovná najití jehly v kupce sena. Při prvním setkání musel majitel mít stejný pocit, jako když Indiana Jones stál před svatým grálem.

Tento kousek zdobí naprosto úchvatná platina, jakou může vykreslit jen více než osm desetiletí péče a radostného užívání. Při příchodu k vozu se mi nabízejí všechny správné detaily, na které je díky minimalistické karoserii skvěle vidět. Navzdory snaze o cenově dostupný vůz obdivuji preciznost tehdejší techniky, která není v žádném ohledu odfláknutá. A protože vidím každý šroub i táhlo, je nesmírně fascinující objevovat, jak vše funguje.

Postupně se dostávám až do interiéru s původním čalouněním! Na něm si teprve uvědomíte, jaká péče byla vozu celý život věnována. Sedáky jsou krásně ošoupané, ale nijak výrazně poškozené. Dveře navzdory věku jdou lehce zavřít, ale to už sedím za černým volantem a jsem jen pár okamžiků od „tažení na frontu“.

Sladkou odměnu nedá každému

Možná je to přehnané přirovnání, ale předválečná auta vám nic neodpustí. Svoje skutečné dovednosti ukážou jen tomu, kdo si je skutečně vidět zaslouží. Zkrátka se kamarádí jen za předpokladu, že se řidič naladí na stejnou notu. Papírově možná MG TA působí jako hračka, ale věřte, že když se o něm mluví jako o sportovním voze, není to nadsázka.

Nebudu lhát, sladit se s ním rozhodně není otázkou pár kilometrů, ale jak jsem mu trochu přišel na chuť, odměnil mě silným zážitkem. Navzdory malému objemu i skromnému výkonu je motor neskutečně živý a na okresce doslova jásá nadšením. A to se ještě na něj dělaly kompresory! Každé přeřazení vyžaduje dvojitou spojku s meziplynem, ale když to trefíte, zapadne rychlost s mimořádnou přesností a naprosto famózním mechanickým cvaknutím.

Je úžasné, že na nic tu nepotřebujete sílu, ale jestli chcete dostat z auta maximum, musíte být po technické stránce brilantní. Vzhledem k tomu, že takové úrovně nedosahuji, odhaduji, že „téáčko“ mi ukázalo možná ani ne polovinu své kuráže, ale i tak chutná odměna sladce. Na auto ze třicátých let jde strmé řízení zlehka a díky absenci vůlí mám celou dobu auto pod kontrolou. Doslova cítím, jak všechny pohyby rukou a nohou spouštějí mechanickou odezvu. Výsledná autenticita zážitku a vnitřní uspokojení se těžko popisují, ale snad si to dovedete, i kdyby jen na chvilku, představit.

Nenechte se zmást

Obě auta vypadají, že je od sebe dělí jen pár let, ale věřte, že rozdíl je doslova propastný. Prakticky jde o úplně odlišné osobnosti. Jeden je pohodlný přívětivý společník na dlouhé cesty, v obleku navrženém podle třicátých let. Zato druhý vám dá ochutnat předválečné období bez jakýchkoliv servítek. Na to musíte mít tuhý kořínek, ale jestli toto období milujete, odnesete si mimořádně autentický zážitek.