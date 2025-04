Vzpomínáte na Triumph TR8? Měl motor V8 s výkonem dnešních tříválců

Po velkém sjednocení v rámci skupiny British Leyland nastal pro Triumph problém, protože se jeho TR6 prodávala na jedné ploše s MGB. Šestka navíc koncem šedesátých let technicky silně zastarávala. Není divu, vždyť TR6 stále jezdila na šasi ze začátku padesátých let, protože evoluci konceptu Fury automobilka zamítla už ve fázi konceptu. Přitom měl nadčasové „mrkačky“ a samonosnou karoserii, jež MGB dostalo už od začátku.

Ze šuplíku opět na plátno

Ještě když se šestka dobře prodávala, přistála na stole variace studií s kompletně přepracovaným designem. Teď přišel jejich čas. Prototyp Bullet pokračoval v tradici otevřené střechy, nově v podobě targy s centrální výztuží a dvěma odnímatelnými panely, zatímco Lynks vracel do hry klasické kupé. Přenést jej z rýsovacího plátna na silnice měl designér Charles „Spen“ King, stojící za zhmotněním prvního range roveru.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina vozů měla směřovat do zahraničí, rozhodl se udělat si průzkum přímo na místě. Zjistil, že američtí zákazníci touží po jednoduchém sportovním voze s tradiční koncepcí motoru vpředu a pohonu zadních kol. Důraz kladou na spolehlivost a možnost snadné opravy, pokud by během výletu došlo k poruše.

Motivace překonat MG

Práce na konceptech pokračovaly s vidinou premiéry v roce 1975, tedy za pět let. Jenže skoro souběžně přišlo MG s naprosto strhujícím konceptem ADO21, který vypadal jako malý Lotus Esprit, ačkoliv ten se objevil až o šest let později. Triumphu leželo kupé s nízkým profi lem v žaludku natolik, že se rozhodl studii a béčko přepracovat, protože působily příliš usedle. V první fázi to zkusil dosavadní tým, ale vozy byly stále moc konvenční.

Vedení proto povolalo vycházející designérskou hvězdu Leylandu Harrise Manna. Pozornost na sebe strhl povedenou realizací prototypu ADO71, z něhož se vyklubal Austin Princess. Právě podobný design Triumph chtěl. Harris původní návrh výrazně proměnil, a dokonce dokázal vkusně do obou konců integrovat masivní americké nárazníky. Navzdory otevřené šestce se sedmička prodávala jako kupé s volitelným velkým střešním oknem. Tím se odlišovala od stále běžícího MGB. Také měla jako jedna z prvních cíleně navržené deformační zóny.

Nešťastná souhra okolností

Protože šlo o exportní model, americkou premiéru měla už v roce 1975 (ve zbytku světa až o rok později) a stejně jako dnes se setkávala s rozpaky. Bohužel nejen designovými. Protože verze V8 nebyla ještě hotová, první sedmičky měly čtyřválec z Triumphu Dolomite přiškrcený v rámci emisních regulí na 90 koní, a v Kalifornii dokonce na 76 koní. I když bylo TR7 mezigeneračním skokem kupředu, co se týče jízdních vlastností a komfortu, výrazně menší a slabší motor nechával publikum chladné.

Lidé si delší dobu zvykali na moderní plastový interiér rezignující na jakýkoliv přírodní materiál, ale daleko závažnější byly stížnosti na dílenské zpracování a kvalitu. K tomu všemu export trápily stávky zaměstnanců v továrně Speke a lepší to nebylo ani po přesunutí výroby do Canley. Aby toho nebylo málo, British Leyland se v roce 1978 nořil do stále větší finanční krize a pozastavil další vývoj TR7 ve prospěch lidových hatchbacků Austinů Metro a Maestro.

Trh konečně dostal to své

Naštěstí události neměly vliv na již hotovou osmičku přičemž v roce 1979 dorazila i plně otevřená verze. Američané konečně dostali to, co celou dobu chtěli, i když výkon poskočil jen na necelých 150 koní. Prodeje začaly růst a výroba se naposled přestěhovala z Coventry do Solihullu, kde se vyráběl range rover a Rover SD1. Téhož roku ale přišla osudová rána způsobená nepokoji v Íránu, které odstartovaly ropnou krizi. Inflací poznamenaný kurz dolaru a libry způsobil, že TR8 rapidně vzrostla na ceně, což mělo fatální vliv na poptávku. Produkce trvající do roku 1981 představovala závěr nejen osmičky, ale i celé série TR.

V podstatě moderní kabriolet

Jízdně je osmička moderní auto pro každý den. Je překvapivě tichá i nad 100 km/h, pohodlná a příjemně se řídí. Zatáčkami vyváženě proplouvá a na výjezdu zážitek umocní zátah V8. Pozdější modely s pětistupňovou převodovkou jsou zvláště lahodné. Podvozek ochotně pohlcuje nerovnosti, a přitom poskytuje přímou odezvu do volantu. Možná víc o nich dá vědět povrzávání plastové palubní desky, ale s tím musíte počítat. Tady je ještě hodně mírné.

Ergonomicky osmička vyhoví širokému spektru postav různých proporcí. Oceňuji hlubokou palubní desku s odkládacími prostory, přívětivé usazení ovládání rádia a ventilace i jednoduchou přehlednou grafiku kapličky. TR8 mile překvapuje. Má všechny předpoklady pro dlouhé trasy, je pohodové, prostorné, krásně jezdí a díky omezené výrobě je i málo vídané.

Je jen otázkou času, než se z „ošklivého káčátka“ stane žádané zboží, takže kupujte, dokud jsou za hubičku.

