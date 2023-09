Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Film Vetřelci (Aliens), který v roce 1986 navázal na úspěšný sci-fi snímek Vetřelec (Alien), je dodnes ceněnou filmovou klasikou Jamese Camerona. Film měl skvělou atmosféru, úžasnou výpravu a objevila se v něm i spousta zajímavé techniky, která ladila s žánrem a vytvářela pocit vzdálené budoucnosti.

Zajímavým kouskem byl i obrněný výsadkový transportér „mariňáků“, který nesl označení M577. Stroj vysazený z menší nákladní lodi měl zajímavě nízkou siluetu, velká kola a jednoduché tvary, ze kterých vystupovala ozbrojená věž v zadní části a dvojice hlavní v přední pravé části.

Podle původních plánů měl být obrněný transportér pro natáčení postaven zcela od základu nově, to by však znamenalo obrovské výdaje. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že obrněný transportér vznikne úpravou již existujícího vozidla, které by mělo mít podobně jednoduché hranaté tvary a velká kola.

Volba nakonec padla na Hunslet ATT77, přičemž ATT je zkratkou pro „Air Towing Tractor“ – tedy letištní tahač letadel. Stroj měl pohon všech kol, systém řízení všech kol a výkon 635 koní. Pro natáčení filmu byl pořízen stroj od British Airways, který sloužil na londýnském letišti Heathrow.

Krátce po přepravě stroje do bývalé uhelné elektrárny Acton Lane Power Station poblíž Wembley, kde se film natáčel, se však objevil poměrně zásadní problém. Výkonný tahač, který kvůli tahání letadel potřeboval pořádnou trakci, vážil 72 tun a hrozilo, že by se mohl propadnout podlahami.

V rámci úprav tak produkční tým ze stroje odstranil olověnou zátěž o hmotnosti 44 tun. James Cameron následně lehce poupravil původní vizi obrněného transportéru od Rona Cobba, aby lépe seděla na tvary ATT77, a finální úpravu stroje zajistila společnost z města Slough, která se specializovala na práci s kovy.

Celá přestavba měla trvat necelé dva týdny a výsledkem byl stroj s maximální rychlostí okolo 35 mil v hodině, tedy cca 56 km/h. Filmaři navíc nechali postavit i zmenšený dálkově ovládaný model s pohyblivou věží, který měl být využit při natáčení některých scén. Originální stroj byl v roce 1986 vystaven před premiérou na londýnském náměstí Leicester Square.

Video se připravuje ...

Zajímavostí přitom je, že obrněný transportér M577 najdeme i ve skutečném světě. Celým jménem jde o M577 Command Post Vehicle (vozidlo velitelského stanoviště), jeho základem je obrněný transportér M113 a do aktivní služby byl zaveden ji v roce 1962. Skutečný transportér M577 se tak zúčastnil války ve Vietnamu a ve službě byl i během invaze do Iráku.

Vozidlo sloužící k lepší komunikaci mezi jednotkami a koordinování operací na úrovni divize, brigády a praporu však našlo uplatnění i v jiných armádách světa a účastnilo se celé řady válečných konfliktů, včetně aktuální války na Ukrajině. Od klasického transportéru M113 lze M577 snadno rozlišit díky vyšší stavbě zadní (přepravní) části i díky záložnímu energetickému zdroji na střeše přední kabiny. Jak přitom správně tušíte, mezi filmovým a reálným strojem neexistuje kromě jména žádná spojitost.