WTCR na Slovakiaringu: Fulín měl k desítce blízko

Bohužel mu nevyšlo jeho přání vyslovené před startem, dostat se alespoň v jednom ze závodů do první desítky. Ve svém druhém vystoupení mu k této metě chybělo pouhých 1,414 sekundy.

Dvacet kilo je dost

Už samotný start na tomto víkendu byl závodem. „Vzhledem ke covidové situaci, která probíhá v celé Evropě, jsem strašně rád, že organizátoři na Slovensku udělali vše proto, abychom tady mohli startovat. Celý náš tým musel absolvovat testy a já se snažil posledních čtrnáct dní vyhýbat kontaktům, abych zůstal po celou dobu negativní,“ hodnotil situaci jezdec.

Ve zhuštěném programu bylo hodně málo času na to, aby tým našel správné nastavení. Navíc měl v autě jako jezdec startující na divokou kartu závaží dvacet kilogramů. „Musím také poděkovat partnerům, bez kterých by se můj start ve WTCR nepodařilo realizovat. Musím zmínit především společnost Vexta Domy, pod jejíž hlavičkou jsem na Slovakiaringu startoval, potom Autoklub Česká republika, ale také Helios, Motorex nebo Easy Capmer či Spies Hecker,“ uvedl závodník.

Benzinová pumpa stávkovala

Fulín se na oblíbený okruh nedaleko Dunajské Stredy vrátil po dvou letech, když využil nabídky promotéra startu na divokou kartu. Náročnost víkendu podtrhl také fakt, že závodní program byl vměstnán pouze do dvou dnů. V sobotu čekaly na jezdce dva volné tréninky a třídílná kvalifikace. Petr měl tak pouze dvě jízdy na to, aby našel ideální nastavení na nové pneumatiky Goodyear a následně se prosadil v první části kvalifikace. Z té pak postupuje dvanáct nejrychlejších do druhé části a nakonec si to pět nejlepších rozdalo o pole position.

V prvním tréninku zajel Fulín čas 2:11,527 a zakončil ho na 12. místě. V druhém zkoušel odlišné nastavení auta, zároveň také šetřil pneumatiky Goodyear, jelikož nedisponoval stejným množstvím gum jako konkurence. V první části kvalifikace se pak na začátku držel na pátém místě, což vypadalo hodně slibně. Při zajíždění druhých rychlých kol však začala stávkovat technika. K tomu se ještě přidali ostatní jezdci, kteří Fulína zbrzdili v jeho rychlém kole v poslední zatáčce při zahřívání pneumatik.

„Adaptace na nové pneumatiky, se kterými jsme neměli zkušenosti, vypadala v prvním volném tréninku dobře. Pohyboval jsem se uprostřed startovního pole a vypadalo to, že bychom se mohli dostat minimálně do druhé části kvalifikace. Bohužel, když jsem vyrazil na konci do druhého pokusu, ozvala se v technické pasáži benzínová pumpa. Zhruba na dvě až tři vteřinky vynechala a auto nešlo do maximálních otáček. V závěru kola to ještě dokonali soupeři, kteří se připravovali na rychlé kolo a trošku mě zbrzdili. Bohužel jsem tím pádem nedokázal dosáhnout na lepší než osmnácté místo. Nicméně rychlostní potenciál v autě je, podle dat bylo možné dosáhnout na desáté místo”, shrnul Fulín dojmy ze soboty.

Volba pneumatik nevyšla

Do prvního nedělního závodu nastupoval český jezdec z osmnáctého místa. „Trať nebyla suchá ani mokrá, vlhká někde více, jinde méně. Byla to náročná volba pneumatik. Nejlépe udělali ti, co riskovali a obuli sliky. My zkusili kombinaci s mokrými vzadu. Nakonec se ukázalo, že naše volba nebyla tou správnou. Auto bylo celý závod extrémně přetáčivé a těžko se s ním bojovalo,“ vysvětloval Fulín.

Podle jeho slov bylo složité startování, kdy měl mít člověk optimální množství plynu, aby se motor neudusil. „Nejlepší byl určitě druhý závod, kdy se mi podařilo vyhnout se všem nehodám a strkanicím. Jednotlivé výsledky mohou vypadat jako zklamání, ale byli jsme nejrychlejší ze všech soukromníků, kteří startovali s cuprou. Užil jsem si souboje nárazník na nárazník s několikanásobným mistrem světa Francouzem Yvanem Mullerem, Portugalcem Tiagem Monteirem a za mnou skončil výborný Švéd Thed Björk,“ říká Fulín a dodal: „Desítka byla na dosah, ale nepodařila se. Pro mě jako závodníka to nebyl uplně splněný cíl. Za celý víkend jsme se určitě neztratili a důstojně reprezentovali českou vlajku, partnery a Autoklub ČR.“