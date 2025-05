Xpeng ukázal pohledný liftback. Prodej v Česku je téměř jistý

Do Česka letos vstupuje úspěšný čínský startup Xpeng, který zde začne se třemi modely. Jedním z nich je sedan P7, který dnes vzhledově příliš nevybočuje z čínských standardů. Pokud se tedy nebavíme o verzi nazvané Wing Edition, která dostala výklopné dveře a jedovaté lakování.

Xpeng ale ukázal druhou generaci P7, která se dnes typickým čínským oblým sedanům dost vymyká. Novinka navržená designérem Rafikem Ferragem sice stále hodně sází na obliny, ale doplňuje je ostrými hranami na obou koncích a velmi pohlednou siluetou připomínající vozy kupé, nebo spíše fastback. Tentokrát zřejmě nejde o tradiční sedan, ale o liftback, Xpeng ostatně čím dál více cílí na exportní trhy. Zajímavé jsou i světelné podpisy vepředu, kde se svítící linie protahují do tří směrů i vzadu.

Novinka se ukázala bez boulí na střeše, jaké dnes má většina dražších čínských aut. V těch se ukrývá lidar a další čidla nutná pro autonomní řízení. Nejnovější lidary už se bez problému vejdou pod čelní okno, nová P7 se ale zřejmě vydá jinou cestou. Xpeng už dříve zmiňoval, že budoucí modely pro autonomní systémy využijí pouze kamery, stejně jako Tesla. Auto by také mělo mít novou generaci čipu Turing AI, vyvinutou přímo v Xpengu.

Kromě prvních fotek nového vozu, které na sítích sdílel šéf automobilky Xiaopeng He, nic moc dalšího nevíme. Stát by mohl na nové platformě Kunpeng, která kromě bateriového pohonu umožňuje i sériové hybridy. Právě ty nově Xpeng chystá také, po tom co od založení dělal pouze elektromobily. Neukázal se ani interiér, který by měl také projít pořádnou změnou. Podle Xiaopenga jde o nejvíce emocemi nabité auto, které jen deset let stará značka kdy udělala. Novým designovým jazykem by se měly inspirovat i další chystané modely Xpengu.

Že se novinka dostane do Evropy a tedy i do Česka, je téměř jisté. Jde o přímého nástupce současné P7 a ne doplňující model, jako je třeba P7+. Xiaopeng He vůz na svých sítích promoval v angličtině a značka se navíc snaží co nejvíce uchytit na exportních trzích. Originálně vypadající vůz, lišící se od záplavy generických čínských elektromobilů, v tom jistě pomůže.

Současná generace P7 je v Evropě dostupná v základní variantě RWD Long Range s pohonem zadních kol, výkonem 203 kW a baterií o kapacitě 86,2 kWh. Prostřední AWD Performance má stejnou baterii, s maximálním nabíjecím výkonem 182 kW, přidává ale druhý elektromotor dopředu; systémový výkon je v tomto případě 348 kW. Vrcholné P7 Wing Edition, které má stejnou techniku jako Performance, přidává nahoru výklopné přední dveře.

V Xpengu má 5% podíl automobilka Volkswagen, která plánuje jeho techniku využívat i ve svých modelech, zatím pro čínský trh. První takový se už ukázal na Šanghajském autosalonu, ve formě SUV ID.Evo. Xpeng je také jednou ze značek, u které se spekuluje o plánované výrobě v továrně Magny ve Štýrském Hradci.

Zdroj: He Xiaopeng, Zdroj foto: He Xiaopeng, Zdroj videa: Xpeng