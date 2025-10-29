Xpeng uvedl MPV se spalovacím motorem. Může přijít i do Česka
Následující roky nás čeká příval nových hybridů, a to i od značek, které dosud vyznávaly jen baterie. Po Zeekru je další takovou Xpeng a prvotinou se spalovacím motorem je MPV X9.
Odklon od elektromobilů si vyžádal své oběti i mezi automobilkami, které se původně zaměřovaly jen na ně. Jedním z nich je Xpeng, který je od letoška aktivní i na českém trhu. Dosud měl v nabídce pouze čistě elektrické modely, právě uvedená nová varianta MPV X9 to však mění.
V roce 2023 představené MPV s posuvnými bočními dveřmi doposud spoléhalo na čistě elektrický pohon o výkonu až 370 kW a baterie o kapacitě 84,5 až 105 kWh. Letos se přidává nová varianta, která využívá LFP baterii o kapacitě 63,3 kWh. To by samo o sobě stačilo pro docela slušný dojezd, X9 PowerX má ovšem navíc také přeplňovanou čtyřválcovou patnáctistovku o výkonu 110 kW a nádrž na 60 litrů benzinu. Spalovací motor zde není propojen s koly mechanicky, má pouze funkci generátoru, a Xpeng se tak přidává mezi výrobce sériových hybridů.
Vůz s novým pohonem nazvaným Kunpeng má mít celkový dojezd až 1602 kilometrů a 450 km čistě na elektřinu. Jako obvykle jde o hodnoty z čínského cyklu CLTC, takže je potřeba si tak 30 % odečíst. Zbytek vozu vypadá jinak téměř identicky, celková délka přitom narostla z 5293 mm na 5316 mm, tudíž nárazníky zřejmě budou upravené. Zajímavostí je, že X9 má vzadu krom klasických světel také modrý pruh, který se rozsvítí, když jede v autonomním režimu.
Auto využívá 800V architekturu a baterie má maximální dobíjecí výkon 5C, což by mělo znamenat asi 320 kW. Z 10 % do 80 % se prý nabije za 12 minut. Spalovací motor DAM15NTE pochází od firmy Dongan Powertrain, která spadá pod automobilku Changan. Představená verze X9 má pohon zadní nápravy a elektromotor o výkonu 210 kW.
Nová X9 je podle Xpengu globální model a prototypy již byly mnohokrát nachytány s evropskými SPZ na místních cestách. Je tedy téměř jisté, že se se spalovacím Xpengem setkáme i zde. Nabídka MPV dnes není v Evropě moc široká a jedinou konkurencí s podobným pohonem mu je jen Voyah Dream s plug-in hybridním ústrojím. Na čínské hybridy bez mechanického propojení spalovacího motoru s koly se však také vztahují stejná cla jako na elektromobily. Xpeng toto částečně obchází montáží některých modelů v rakouské továrně Magny.
Sériové hybridní ústrojí PowerX se má objevit i v jiných modelech Xpengu, včetně v Česku prodávaných G6 a G9, a prototypy s výfukem již byly několikrát nafoceny. Zajímavější je, že tuto technologii plánuje využít také Volkswagen. Ten má v Xpengu 5% podíl a spolupracuje s ním na elektrických pohonech a softwaru, součástí ale mají být také hybridy. U modelů německé značky s čínskou technikou se však očekává, že zůstanou exkluzivní pro čínský trh.
Zdroj info, foto, videa: Xpeng