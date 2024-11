Za v Česku běžný přestupek pokuta 25.000 Kč! Během řízení už mobil do ruky nevezmete

Podle nových pravidel, která už dříve dostala zelenou i v dolní komoře parlamentu, bude v Itálii za řízení auta s mobilem v ruce hrozit pokuta od 250 eur (asi 6250 Kč) do 1000 eur (25.000 Kč).

Pokuta 570 až 2170 eur bude hrozit, pokud se u řidiče zjistí alkohol v krvi 0,5 až 0,8 promile. Dvojnásobnou pokutu a šest měsíců až rok vězení může podle nových italských předpisů dostat ten, kdo bude řídit auto s 0,8 až 1,5 promile alkoholu v krvi.

Pařížský okruh snížil rychlost na 50 km/h. Už se rozdávají pokuty Roman Šitner Novinky

Také za překročení rychlosti se v Itálii zvýší pokuty, a to už o více než deset kilometrů za hodinu, v takovém případě bude muset řidič zaplatit od 173 do 694 eur (od asi 4300 Kč do 17.350 Kč).

Reforma silničních pravidel zahrnuje také trest odebrání řidičského průkazu na dobu šesti měsíců až roku za ponechání zvířete na okraji silnice. Pokud opuštěné zvíře způsobí dopravní nehodu se zraněnými či mrtvými, bude hrozit tomu, kdo zvíře na silnici zanechal, trest vězení až sedm let.

Schválení reformy přivítal místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini, jehož úřad návrh připravil. "Když jsem nastoupil do úřadu v roce 2022, měli jsme 3159 obětí silničních nehod, loni tento počet klesl na 3039. Jsem optimistický a očekávám další pokles," uvedl Salvini před hlasováním v horní komoře.